«Άκυρο» στο 13ωρο από τους εργαζόμενους, «ναι» σε μείωση του χρόνου εργασίας

Απορρίπτουν την 13ωρη εργασία η πλειονότητα των εργαζομένων σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ.

Σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους τάσσονται κατά της 13ωρης ημερήσιας εργασίας ακόμη κι αν συνδυάζεται με μειωμένο ωράριο τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία METRON ANALYSIS για λογαριασμό της ΓΣΕΕ.

Στον αντίποδα, έως και οκτώ στους δέκα εργαζόμενους, τάσσονται υπέρ της μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 37,5 ωρες με το 94% να μην αποδέχεται περικοπή του μισθού.

Σχεδόν ενας στους δύο εργαζόμενους έχει απασχοληθεί 13ωρο και επτά στους δέκα στον σημερινό εργοδότη του, ο οποίος δύο στις τρεις φορές ζήτησε την αύξηση του χρόνου εργασίας.

Τουλάχιστον ένας στους δύο επισημαίνει ότι το 13ωρο θα επιδράσει αρνητικά στην υγεία, την αποδοτικότητα, καθώς και στην οικογένεια και κοινωνική ζωή του.

Δύο στους τρεις εκφράζουν την πεποίθηση ότι η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη δημιουργία ή και τη διεύρυνση της οικογένειας.

Σε ότι αφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, την χρησιμοποιεί ένας στους δύο.

Εξ αυτών, ένας στους δέκα έχει προβεί σε παράτυπη χρήση της κάρτας, με τον εργοδότη να το έχει επιβάλλει δύο στις τρεις φορές.

Σε ότι αφορά στην ετήσια άδεια, το 55% την λαμβάνει ήδη σε περισσότερες από δύο περιόδους είτε κατά 22% με απαίτηση του εργοδότη είτε κατά 77% σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

Την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου για τον χρόνο εργασίας, ζήτησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο η Συνομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παναγόπουλος, προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις, αποδίδοντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και στο εισόδημα των εργαζομένων σε ενσυνείδητη κυβερνητική επιλογή και νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες.

Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των συνδικαλιστικών στελεχών, η ατζέντα των συνδικάτων, περιλαμβάνει πλέον πέραν της αύξησης μισθών, της αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος, την διεκδίκηση κοινωνικής συμφωνίας για την επαναρρυθμιση των εργασιακών σχέσεων στο σύνολό τους και την μείωση του χρόνου εργασιας.

Ο γγ της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος, κάλεσε τους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις, ενώ χαρακτήρισε το εργασιακό νομοσχέδιο «έκτρωμα» , τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει «άθλιες» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με «απύθμενο θράσος ξήλωσε από το 2019 ολόκληρο το Εργατικό Δίκαιο».

Τον κύκλο των κινητοποιήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν τις επόμενες μέρες, άνοιξαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, την πρόνοια, την ψυχική υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ με συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία στο κέντρο της πόλης.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση αύριο στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και μισή ώρα νωρίτερα το ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά του εργασιακού νομοσχεδίου προχωρά το ΠΑΜΕ τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου , στις 7:30 το απόγευμα, στο Σύνταγμα.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με προοπτική την πραγματοποίηση γενικής απεργίας.