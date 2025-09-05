Χωρίς αφήγημα για την ανάπτυξη ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Προβληματίζουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου

Με την ανάπτυξη να πέφτει κάτω από το 2% στο πρώτο εξάμηνο, η κυβερνητική ρητορική για «ισχυρή και σταθερή οικονομία» δοκιμάζεται, καθώς η κατανάλωση παραμένει ασθενική και οι εξαγωγές αγαθών συρρικνώνονται.

Η εικόνα της οικονομίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δέχεται σοβαρό πλήγμα μετά τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025 αυξήθηκε μόλις κατά 1,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ενώ ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε στο 1,95%, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 2%.

Τα στοιχεία αυτά περιορίζουν τις εντυπώσεις που ήθελε να καλλιεργήσει το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς πρόκειται για την ασθενέστερη τριμηνιαία επίδοση από το 2021, σηματοδοτώντας επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση επένδυε πολιτικά στην εικόνα μιας ισχυρής και σταθερής οικονομίας.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η κυβερνητική πολιτική φαίνεται να σκοντάφτει κυρίως στο πεδίο της κατανάλωσης και των εξαγωγών αγαθών, ενώ αντίθετα οι επενδύσεις και οι υπηρεσίες εμφανίζουν πιο θετική εικόνα.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε αύξηση μόλις 1,0% σε ετήσια βάση, γεγονός που αντανακλά τη συγκρατημένη δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης και τις πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Πιέσεις που προκαλούνται από την ακρίβεια και την αδυναμία της κυβέρνησης να την περιορίσει, παρεμβαίνοντας αποτελεσματικά στην αγορά και μειώνοντάς τους έμμεσους φόρους.

Στις εξαγωγές η εικόνα είναι αντιφατική: συνολικά αυξήθηκαν κατά 1,9%, αλλά αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες, που σημείωσαν άνοδο 3,9%. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 1,1%, κάτι που δείχνει αδυναμία της παραγωγικής βάσης και χαμηλή ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%, κυρίως λόγω της πτώσης 4,8% στις εισαγωγές αγαθών. Αν και αυτό βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο, υποδηλώνει περιορισμένη εγχώρια ζήτηση και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό άλλωστε δείχνουν και τα στοιχεία από τα εμπορικά επιμελητήρια.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 6,5%, κάτι που όμως οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του real estate και όχι στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εξακολουθεί να στηρίζεται υπέρμετρα σε τουρισμό και ακίνητα.