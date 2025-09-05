Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Το Δημόσιο ζητά πίσω χρήματα από απαλλοτριώσεις του 1989: Ποιοι θα κληθούν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις

Το Δημόσιο ζητά πίσω χρήματα από απαλλοτριώσεις του 1989: Ποιοι θα κληθούν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις Φωτογραφία: Menelaos Michalatos / SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών εντόπισε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ότι αρκετοί ιδιοκτήτες είχαν λάβει ποσά χωρίς νομική βάση και έθεσε το ζήτημα στο ΝΣΚ, ζητώντας οδηγίες για το πώς θα αναζητηθούν αυτά τα χρήματα.

Μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες, οι σκιές μιας παλιάς απαλλοτρίωσης στη Βόρεια Εύβοια επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, 36 χρόνια μετά τη δέσμευση εκτάσεων για τη διάνοιξη της εθνικής οδού Χαλκίδας – Αιδηψού, ιδιοκτήτες που είχαν αποζημιωθεί τότε καλούνται τώρα να επιστρέψουν χρήματα που εισέπραξαν αχρεωστήτως. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι οι καταβληθείσες αποζημιώσεις για γη εκτός των ορίων της απαλλοτρίωσης δεν ήταν νόμιμες και το Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναζητήσει τα ποσά, παρά την πολυετή καθυστέρηση.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη γνωμοδότηση 3/2025 ασχολήθηκε με υπόθεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που ξεκίνησε το 1989 και αφορούσε αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες όμως –όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων– περιλάμβαναν και τμήματα γης που δεν είχαν ποτέ κηρυχθεί ως απαλλοτριωτέα, εξαιτίας διαφορών ανάμεσα στα αρχικά κτηματολογικά διαγράμματα και σε μεταγενέστερη κτηματογράφηση.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πληρωθούν αποζημιώσεις για εκτάσεις εκτός των ορίων της απαλλοτρίωσης. Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντόπισε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ότι αρκετοί ιδιοκτήτες είχαν λάβει ποσά χωρίς νομική βάση και έθεσε το ζήτημα στο ΝΣΚ, ζητώντας οδηγίες για το πώς θα αναζητηθούν αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας που είχε αναγνωρίσει τους δικαιούχους αποζημίωσης στηρίχθηκε στην επίμαχη έκθεση κτηματογράφησης και θεωρείται αμετάκλητη, παράγοντας δεδικασμένο για την έκταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων. Το ΝΣΚ τόνισε ότι η διοίκηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει εκ των υστέρων το εμβαδόν των εκτάσεων ούτε να ανακαλέσει την έκθεση κτηματογράφησης, καθώς αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στη δικαστική απόφαση.

Ωστόσο, έκρινε ότι η αποζημίωση που καταβλήθηκε για εκτάσεις εκτός των πραγματικών ορίων της απαλλοτρίωσης συνιστά αχρεώστητη καταβολή. Κατά συνέπεια, το Δημόσιο διατηρεί αξίωση να αναζητήσει τα ποσά αυτά από όσους τα εισέπραξαν, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει ότι, παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, η αξίωση του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί, αφού δεν υπήρξε ποτέ βεβαίωση της οφειλής σε δημόσιο ταμείο.

Με απλά λόγια, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως πρέπει να επιστραφούν και η Διοίκηση οφείλει να κινηθεί για την είσπραξή τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Αχτσιόγλου: Το Δημόσιο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για να μοιράζει η ΝΔ δουλειές στους φορείς της αγοράς

Αχτσιόγλου: Το Δημόσιο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για να μοιράζει η ΝΔ δουλειές στους φορείς της αγοράς

Πολιτική
ΑΣΕΠ 6Κ2024: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ

ΑΣΕΠ 6Κ2024: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ

Οικονομία
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

Οικονομία
Δημόσια νοσοκομεία: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπηρεσίες Υγείας

Δημόσια νοσοκομεία: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπηρεσίες Υγείας

Υγεία

NETWORK

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

ienergeia.gr
Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

ienergeia.gr
Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

healthstat.gr
Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

healthstat.gr
Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr