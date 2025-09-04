Μπλοκαρίστηκε η υπηρεσία πληρωμών από την οποία ξέπλεναν χρήματα κρατικοί λειτουργοί

Οι παίκτες ακολουθούσαν ένα μοτίβο κινήσεων, με συχνές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προχώρησε άμεσα στην παύση μιας υπηρεσίας πληρωμών που επέτρεπε την κατάθεση μετρητών σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά την αποκάλυψη σοβαρού κενού στο σύστημα ελέγχου, το οποίο αξιοποιήθηκε για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τα «παραθυράκια» του συστήματος για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το σχέδιο στηριζόταν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν ακόμη και σε πρατήρια καυσίμων και μικρά καταστήματα, με τα χρήματα να καταλήγουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ως δήθεν νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπίστωσαν ότι οι παίκτες ακολουθούσαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κινήσεων, με συχνές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς τους λογαριασμούς.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ελέγχονται περιλαμβάνονται και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές τμημάτων υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι εμφάνιζαν κέρδη που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο μηχανισμός ήταν δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς καμία από τις επιμέρους ενέργειες - ούτε από τις στοιχηματικές εταιρείες ούτε από τους πράκτορες - δεν παραβίαζε ευθέως κάποια νομοθετική διάταξη.

Η διαδικασία ξεκινούσε με το άνοιγμα λογαριασμού σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία και την παραλαβή προσωπικού κωδικού. Ο παίκτης παρέδιδε μετρητά σε συνεργαζόμενο πράκτορα, ο οποίος κατέθετε το ποσό στον στοιχηματικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, με μια απλή εντολή, το ποσό μεταφερόταν στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, εμφανιζόμενο πλέον ως καθαρό, νόμιμο κέρδος. Με τον τρόπο αυτό, το μαύρο χρήμα που έμπαινε στο σύστημα χωρίς έλεγχο προέλευσης, μετατρεπόταν σε φαινομενικά νόμιμα εισοδήματα.