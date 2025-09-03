Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Διευθυντές υπουργείων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών

Στο «στόχαστρο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντικά στελέχη υπουργείων.

Ως «πλυντήρια» νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος χρησιμοποιούνταν 10 στοιχηματικές εταιρείες

Στο «κάδρο» των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα …αδικαιολόγητα εισοδήματά τους, εξασφάλισαν μέσα από τον τζόγο το «όχημα» για τη νομιμοποίησή τους.

Συνολικά 200 πρόσωπα ερευνώνται για νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος, μέσω 10 στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούσαν μεν νόμιμα αλλά αποτελούσαν στην πράξη «πλυντήριο» για το ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών.

Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρονται να έπαιζαν μεγάλα ποσά τα οποία ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που διενεργεί, έχει προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία των προσώπων αυτών, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα ποσά τα οποία διέθεταν για τζόγο.

Το «κόλπο» της νομιμοποίησης

Στο δρόμο για το ξέπλυμα, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων μεταξύ των οποίων ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια.

Οι καταθέσεις των χρημάτων στους πράκτορες γίνονταν σε μετρητά και μέσω των παικτικών λογαριασμών, κατέληγαν «καθαρά» σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παίκτες ακολουθούσαν συγκεκριμένα βήματα καθώς φέρονται αρχικά να άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και αφού λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό απευθείας χρήματα.

Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφθούν τα καταστήματα - πρακτορεία όπου τα μετρητά που έδιναν πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, τα χρήματα έφταναν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και εμφανιζόντουσαν ως παικτική δραστηριότητα.

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

