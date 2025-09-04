ΑΣΕΠ 6Κ2024: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων βρίσκονται οι υποψήφιοι της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Σε στάδιο επεξεργασίας των ενστάσεων βρίσκεται η ΑΣΕΠ 6Κ2024 που αφορά 1.592 μόνιμες θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Αυτήν την περίοδο το ΑΣΕΠ βρίσκεται σε εξέταση των ενστάσεων προκειμένουμε να εκδόσει τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οριστικά αποτελέσματα για την κατηγορία ΠΕ, που αφορά 887 θέσεις εργασίας, γίνεται προσπάθεια από το ΑΣΕΠ να βγουν στις αρχές Οκτωβρίου.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις.