Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΑΣΕΠ 6Κ2024: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ

SOOC SOOC
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων βρίσκονται οι υποψήφιοι της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Σε στάδιο επεξεργασίας των ενστάσεων βρίσκεται η ΑΣΕΠ 6Κ2024 που αφορά 1.592 μόνιμες θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Αυτήν την περίοδο το ΑΣΕΠ βρίσκεται σε εξέταση των ενστάσεων προκειμένουμε να εκδόσει τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οριστικά αποτελέσματα για την κατηγορία ΠΕ, που αφορά 887 θέσεις εργασίας, γίνεται προσπάθεια από το ΑΣΕΠ να βγουν στις αρχές Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι αλλάζει στις διαθήκες: Καταργούνται οι ιδιόχειρες; - Νέο πλαίσιο για τις κληρονομιές

Τι αλλάζει στις διαθήκες: Καταργούνται οι ιδιόχειρες; - Νέο πλαίσιο για τις κληρονομιές

Ελλάδα

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Παιδεία
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ - Οι θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ - Οι θέσεις εργασίας

Οικονομία
ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς

ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

Οικονομία

NETWORK

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr