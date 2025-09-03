Games
Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της, με εμπειρία εκατοντάδων αγοραπωλησιών, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε κάθε ιδιοκτήτη που θέλει να αξιοποιήσει στο μέγιστο το ακίνητό του.

Πριν από τέσσερα χρόνια, η HOMLI άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, φέρνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα για δωρεάν online εκτίμηση ακινήτου. Από τότε, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους «παίκτες» του κλάδου, διαχειριζόμενη καθημερινά έναν από τους μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και προσελκύοντας την εμπιστοσύνη τόσο χιλιάδων ιδιοκτητών όσο και μεγάλων επενδυτικών οργανισμών από όλο τον κόσμο.

Με παρουσία πλέον σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές, η HOMLI έχει χτίσει ισχυρή φήμη που βασίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη βαθιά γνώση του real estate. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της, με εμπειρία εκατοντάδων αγοραπωλησιών, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε κάθε ιδιοκτήτη που θέλει να αξιοποιήσει στο μέγιστο το ακίνητό του.

Η πιο αξιόπιστη πλατφόρμα εκτίμησης ακινήτου στην Ελλάδα

Σε μια αγορά όπου οι τιμές συχνά βασίζονται σε υποθέσεις ή αποσπασματικές πληροφορίες, η HOMLI έφερε διαφάνεια και ακρίβεια. Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, περισσότεροι από 650.000 χρήστες – ιδιοκτήτες, αγοραστές και ενοικιαστές – έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να μάθουν την πραγματική αξία του ακινήτου τους. Παράλληλα, πάνω από 10.000 ιδιοκτήτες έχουν λάβει εξειδικευμένες συμβουλές για πώληση ή ενοικίαση.

Η παρουσία της σε 9 πόλεις και 3 χώρες ανά την Ευρώπη δεν αποτελεί απλώς ένδειξη ανάπτυξης – είναι απόδειξη ότι η HOMLI έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στον χώρο του ευρωπαϊκού real estate.

Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που «παρακολουθούν» την αγορά σε πραγματικό χρόνο

Στην καρδιά της HOMLI βρίσκεται μία από τις πιο προηγμένες ερευνητικές ομάδες τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο, με έδρα την Ελλάδα. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ειδικών πληροφορικής και επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων. Το αποτέλεσμα; Ένα σύστημα που δεν βασίζεται μόνο σε παλαιά δεδομένα, αλλά προσαρμόζεται καθημερινά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις πραγματικές τάσεις τιμών.

Σε έναν χώρο όπου οι τιμές που εμφανίζονται στις αγγελίες συχνά είναι «φουσκωμένες» σε σχέση με τις πραγματικές και οι καταγεγραμμένες συναλλαγές ενδέχεται να περιέχουν ελλιπή στοιχεία, η HOMLI παρέχει εκτιμήσεις που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και προηγμένες αναλύσεις. Αυτή η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την εμπειρία των συμβούλων πώλησης, δημιουργεί μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για την αξία κάθε ακινήτου.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Η διαδικασία είναι απλή και εντελώς δωρεάν:

Ο χρήστης εισάγει τη διεύθυνση και μερικά βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου (εμβαδόν, όροφος, έτος κατασκευής) και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνει μια ακριβή εκτίμηση πώλησης ή ενοικίασης, συνοδευόμενη από ανάλυση της περιοχής.

Για όσους χρειάζονται πιο στοχευμένη στρατηγική, η HOMLI προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο – από την αποτίμηση μέχρι τη διαχείριση της συναλλαγής. Η εμπειρία της ομάδας καλύπτει κάθε σενάριο: από απλές πωλήσεις μέχρι περίπλοκες διαδικασίες που απαιτούν ειδικό χειρισμό.

Δες τι χτίζεται στη γειτονιά σου

Η HOMLI δεν σταματά στην εκτίμηση και την πώληση. Πρόσφατα παρουσίασε την #1 πλατφόρμα για νεόδμητα διαμερίσματα στην Ελλάδα. Εκατοντάδες έργα από κορυφαίους κατασκευαστές συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ανακαλύψεις άμεσα τι νέο ανεγείρεται στην περιοχή σου – από πολυτελείς κατοικίες έως προσιτές επιλογές.

Ξεκίνα σήμερα

Μπες στην πλατφόρμα της HOMLI, μάθε την πραγματική αξία του ακινήτου σου και, αν σκέφτεσαι πώληση ή ενοικίαση, σχεδίασε μαζί με τους έμπειρους συμβούλους της την ιδανική στρατηγική για πώληση ακίνητου.

