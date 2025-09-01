Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες με άνοδο 0,48%

Η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,78 εκατ. σε πακέτα.

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.031,32 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,48%.

Ο τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ έκλεισε στις 2.179,58 μονάδες με άνοδο 1,24%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 5.105,01 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 2.966,21 μονάδες με πτώση 0,24%.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,78 εκατ. σε πακέτα. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε σε 29,16 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 43 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 81 πτωτικά.

Στις τράπεζες, η Alpha έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο 1,95%, η Εθνική στα 12,04 ευρώ με άνοδο 1,82%, η Eurobank στα 3,17 ευρώ με άνοδο 0,99% και η Πειραιώς στα 6,66 ευρώ με άνοδο 0,76%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση άνοδο κατέγραψαν η Βιοχάλκο (+1,23% στα 6,6 ευρώ), ο ΟΠΑΠ (+0,99% στα 19,36 ευρώ), η Motor Oil (+0,95% στα 25,42 ευρώ) και ο ΟΤΕ (+0,88% στα 16,04 ευρώ). Πτώση εμφάνισαν η ΕΛΧΑ (-2,57%), τα ΕΛΠΕ (-1,75%), η Aegean (-1,81%), η ΔΕΗ (-1,12%) και η Λάμδα (-1,22%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο 3,3%, η Quest στο +0,79%, η Intracom στο +0,28% και η Φουρλής στο +0,1%. Αντίθετα, η Profile υποχώρησε κατά 3,71%, η Κρι Κρι κατά 1,66%, η Ελλάκτωρ κατά 1,43% και η ΑΒΑΞ κατά 0,83%.

Η MIG σημείωσε άνοδο 20,74% στα 3,90 ευρώ, μετά την ανακοίνωση για παράταση ενός έτους στη ρύθμιση που αφορά τη ρευστότητα των μετοχών της.