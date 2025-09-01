Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες με άνοδο 0,48%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες με άνοδο 0,48% Φωτογραφία: Nick Paleologos / ΑΡΧΕΙΟΥ/SOOC
Η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,78 εκατ. σε πακέτα.

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.031,32 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,48%.

Ο τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ έκλεισε στις 2.179,58 μονάδες με άνοδο 1,24%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 5.105,01 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 2.966,21 μονάδες με πτώση 0,24%.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,78 εκατ. σε πακέτα. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε σε 29,16 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 43 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 81 πτωτικά.

Στις τράπεζες, η Alpha έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο 1,95%, η Εθνική στα 12,04 ευρώ με άνοδο 1,82%, η Eurobank στα 3,17 ευρώ με άνοδο 0,99% και η Πειραιώς στα 6,66 ευρώ με άνοδο 0,76%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση άνοδο κατέγραψαν η Βιοχάλκο (+1,23% στα 6,6 ευρώ), ο ΟΠΑΠ (+0,99% στα 19,36 ευρώ), η Motor Oil (+0,95% στα 25,42 ευρώ) και ο ΟΤΕ (+0,88% στα 16,04 ευρώ). Πτώση εμφάνισαν η ΕΛΧΑ (-2,57%), τα ΕΛΠΕ (-1,75%), η Aegean (-1,81%), η ΔΕΗ (-1,12%) και η Λάμδα (-1,22%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο 3,3%, η Quest στο +0,79%, η Intracom στο +0,28% και η Φουρλής στο +0,1%. Αντίθετα, η Profile υποχώρησε κατά 3,71%, η Κρι Κρι κατά 1,66%, η Ελλάκτωρ κατά 1,43% και η ΑΒΑΞ κατά 0,83%.

Η MIG σημείωσε άνοδο 20,74% στα 3,90 ευρώ, μετά την ανακοίνωση για παράταση ενός έτους στη ρύθμιση που αφορά τη ρευστότητα των μετοχών της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας

Οικονομία
Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο

Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο

Επιχειρήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.043,27 μονάδες με απώλειες 1,28%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.043,27 μονάδες με απώλειες 1,28%

Οικονομία
Η αλλαγή τόνου από την Ουάσιγκτον «λυγίζει» τις αμυντικές μετοχές - Σε χαμηλό τετραμήνου η Theon International

Η αλλαγή τόνου από την Ουάσιγκτον «λυγίζει» τις αμυντικές μετοχές - Σε χαμηλό τετραμήνου η Theon International

Οικονομία

NETWORK

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr