Δόμνα Μιχαηλίδου: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

To νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή ανοίγει τον δρόμο για την Κοινωνική Μίσθωση και θεμελιώνει μια βιώσιμη στεγαστική πολιτική.

Αύριο ξεκινά στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Αντιπαροχή, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στο ACTION 24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για την Κοινωνική Μίσθωση και θεμελιώνει μια βιώσιμη στεγαστική πολιτική. Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης τη σύμπραξη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, όπου ο στρατός θα κατασκευάσει νέες κατοικίες. Το 25% των κατοικιών θα διατεθεί για στρατιωτικούς, ενώ το υπόλοιπο 75% για κοινωνικές κατοικίες, ενισχύοντας την προσφορά προσιτής στέγης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη Δ. Μιχαηλίδου, η νέα μορφή σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτών προβλέπει ότι το Δημόσιο διαθέτει ανενεργά οικόπεδα ή κτήρια, τα οποία ο ιδιώτης ανακαινίζει ή κατασκευάζει νέα κτήρια με δικά του κεφάλαια, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικής και προσιτής στέγης, με ενοίκια σημαντικά χαμηλότερα από την αγορά, παρέχοντας ταυτόχρονα λύση στο στεγαστικό και δημογραφικό πρόβλημα.