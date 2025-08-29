Games
Τη Δευτέρα τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και την ανεργία

Την 1η Σεπτέμβρη η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025 για τα τρέχοντα στοιχεία της ανεργίας.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ενημερώνει ότι τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, μαζί με τις μηνιαίες εκτιμήσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Η συγκεκριμένη έρευνα, που διεξάγεται συνεχώς από το 1998, καταγράφει την κατάσταση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, δηλαδή ποιοι εργάζονται, ποιοι είναι άνεργοι και ποιοι βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει στοιχεία για δημογραφικά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική εμπειρία και αναζήτηση εργασίας.

Στη νέα ανακοίνωση δεν θα παρουσιαστούν μόνο τα στατιστικά στοιχεία αλλά και μια αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία που ακολουθείται στις μηνιαίες εκτιμήσεις. Η ΕΛΣΤΑΤ θα εξηγήσει πώς γίνονται οι έλεγχοι και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτών των στοιχείων, καθώς οι μηνιαίες εκτιμήσεις στηρίζονται σε μικρότερα δείγματα και μπορεί να εμφανίζουν μεγαλύτερη διακύμανση. Για τον λόγο αυτό, τα τριμηνιαία στοιχεία θεωρούνται πιο ασφαλή για την αποτύπωση των τάσεων στην απασχόληση και την ανεργία.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ θα αναφερθεί επίσης στα χαρακτηριστικά των εκτιμήσεων και στους περιορισμούς τους, δίνοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς προκύπτουν τα στοιχεία και πώς μπορούν να ερμηνευτούν.

