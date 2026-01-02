Βελτίωση της αγοράς εργασίας καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Νοέμβριο του 2025, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 8,2%.

Σύμφωνα με την εποχικά διορθωμένη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, η ανεργία εμφανίζεται μειωμένη τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2025 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,2%, έναντι 9,7% τον Νοέμβριο του 2024 και 8,6% τον Οκτώβριο του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης, με τον αριθμό των απασχολουμένων να ανέρχεται σε 4.406.148 άτομα. Σε ετήσια βάση, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 121.939 άτομα, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση έφτασε τα 38.600 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε σε 395.436 άτομα. Πρόκειται για μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 και κατά 13.900 άτομα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα σταδιακής απορρόφησης του ανέργου δυναμικού.

Μείωση καταγράφεται και στον πληθυσμό εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή στα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία. Τον Νοέμβριο του 2025 ο αριθμός τους υποχώρησε στα 2.937.797 άτομα, μειωμένος κατά 86.848 σε ετήσια βάση και κατά 26.982 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στοιχείο που υποδηλώνει αυξημένη συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.

Έντονες διαφοροποιήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στην ανεργία τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε επίπεδο φύλου, το χάσμα παραμένει εμφανές. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6,3%, ενώ στις γυναίκες ανήλθε στο 10,6%, καταγράφοντας διαφορά άνω των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.