Ηλεκτρονικά και αυτόματα οι περισσότερες δηλώσεις ΚΑΔ και ΦΠΑ

Η πλειονότητα των μεταβολών Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και καθεστώτος ΦΠΑ ολοκληρώνεται πλέον αυτόματα, ψηφιακά και χωρίς καθυστερήσεις.

Οι σχετικές αποφάσεις (Α.1122/2025, Α.1123/2025) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σηματοδοτούν την απλοποίηση μιας διαδικασίας που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούσε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι υποβάλλουν δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ ή καθεστώτος ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τα τμήματα Μητρώου των ΔΟΥ να επιβαρύνονται σημαντικά και οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν ημέρες μέχρι να λάβουν απάντηση.

Με το νέο σύστημα, ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται, η ενημέρωση είναι άμεση και η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσα από την ψηφιακή θυρίδα του myAADE ή το σχετικό app. Η καινοτομία αφορά τόσο τις τυπικές περιπτώσεις μεταβολών που ολοκληρώνονται αυτόματα όσο και τις πιο σύνθετες, οι οποίες εξακολουθούν να ελέγχονται από τις ΔΟΥ, αλλά πλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του φορολογουμένου.

Ο οδηγός που ακολουθεί παρουσιάζει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για τις νέες δυνατότητες.

Τι αλλάζει πρακτικά από σήμερα για τις μεταβολές ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ;

Οι περισσότερες μεταβολές που μέχρι τώρα απαιτούσαν φυσική παρουσία στη ΔΟΥ ή αναμονή για έγκριση, ολοκληρώνονται πλέον αυτόματα μέσα από το myAADE. Ο φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωση και, αν ο ΚΑΔ είναι συμβατός με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ, η διαδικασία κλείνει άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ποιοι φορολογούμενοι επηρεάζονται περισσότερο;

Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις που αλλάζουν ή προσθέτουν δραστηριότητες, αλλά και φυσικά πρόσωπα που ανοίγουν για πρώτη φορά δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ένας νέος επιχειρηματίας που στήνει ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να δηλώσει τον σχετικό ΚΑΔ και να επιλέξει το καθεστώς ΦΠΑ σε μία κίνηση.

Τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που κλείνουν υποκατάστημα;

Αν έχει δηλωθεί ΚΑΔ στην εγκατάσταση, η διακοπή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται προσκόμιση δικαιολογητικών στο τμήμα Μητρώου. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.

Πώς αντιμετωπίζονται οι καθυστερημένες δηλώσεις;

Αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα ή αφορά κατηγορία που απαιτεί δικαιολογητικά, το σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή με επισύναψη αρχείων. Η υπόθεση προωθείται στη ΔΟΥ για έλεγχο, αλλά ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να εμφανιστεί αυτοπροσώπως.

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του σωστού ΚΑΔ;

Ναι, η εφαρμογή διαθέτει ευρετήριο με πλήρη διάρθρωση κατά NACE και CPA, διευκολύνοντας την εύρεση και επιλογή του κατάλληλου κωδικού. Παράλληλα, κάθε ΚΑΔ εμφανίζεται με επισήμανση ως προς τη φορολογική του αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ.

Πώς ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Η ενημέρωση αποστέλλεται στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» του myAADE, εμφανίζεται στο myAADEapp και αποστέλλεται και μέσω e-mail. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει άμεσα ότι η δήλωσή του ολοκληρώθηκε ή ότι προωθήθηκε για έλεγχο.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού;

Ένας επαγγελματίας που εγκαταλείπει για παράδειγμα την εστίαση και μεταβαίνει στις υπηρεσίες πληροφορικής μπορεί πλέον να διακόψει τον παλιό ΚΑΔ και να προσθέσει τον νέο με το αντίστοιχο καθεστώς ΦΠΑ, άμεσα και ηλεκτρονικά, χωρίς διπλές διαδικασίες.

Μπορεί να γίνει μεταβολή ΚΑΔ σε υποκατάστημα;

Ναι, εφόσον ο συγκεκριμένος ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην έδρα, ο φορολογούμενος μπορεί να τον καταχωρίσει, να τον μεταβάλει ή να τον διακόψει σε υποκατάστημα του εσωτερικού, μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Υπάρχει καθοδήγηση για τον χρήστη μέσα στην εφαρμογή;

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα παρέχει οδηγίες χρήσης, κείμενα βοήθειας και προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση λανθασμένων επιλογών, μειώνοντας τα περιθώρια λάθους και βελτιώνοντας την εμπειρία του φορολογουμένου.

Πώς μπορούν οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσβαση στη νέα υπηρεσία;

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης. Για τις εγκαταστάσεις εσωτερικού η πρόσβαση γίνεται από τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού.