Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι Φωτογραφία: George Vitsaras / ΑΡΧΕΙΟΥ/ SOOC
Σήμερα, ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως σε δύο ή περισσότερους εργοδότες εφόσον το έχει επιλέξει

Για πρώτη φορά ο εργαζόμενος στη χώρα μας έχει τη «δυνατότητα» να εργαστεί ως 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, ως προσωρινή ανάγκη, αυξάνοντας τις 3 σε 4 ώρες υπερωρίας. Την ίδια ώρα που στη χώρα μας ήδη το 2024 καταγράφηκε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με σχεδόν 40 ώρες την εβδομάδα όταν ο μέσος όρος είναι 36.

Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου ενώ ήδη το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά του εργασιακού νομοσχεδίου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου , στις 19:30 στο Σύνταγμα.

Το 13ωρο ωστόσο δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κλάδους όπως τα σούπερ μάρκετ ή οι βιομηχανίες με ενδιάμεσα διαλείμματα, διότι τότε δεν θα καλύπτεται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση. Αντίθετα, στοχεύει κυρίως σε τομείς με έντονες περιόδους αιχμής:

Τουρισμός

Στον χώρο του τουρισμού, ειδικά σε ξενοδοχεία και καταλύματα που δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το ωράριο παίρνει συχνά τη μορφή συνεχόμενου μαραθωνίου. Το προσωπικό μπορεί να ξεκινά τη βάρδια του από τις 8:00 το πρωί και να εργάζεται έως και τις 21:00 το βράδυ, με ελάχιστα διαλείμματα. Αυτή η περίοδος μπορεί να διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες, με αποτέλεσμα η έννοια του «κανονικού» ωραρίου να χάνεται.

Εστίαση

Στον τομέα της εστίασης, οι περίοδοι αιχμής συνδέονται άμεσα με την τουριστική σεζόν αλλά και με τις εορταστικές ημέρες. Εστιατόρια, καφέ και μπαρ γεμίζουν από πελάτες, και η ένταση κορυφώνεται κυρίως τα απογεύματα και τις βραδινές ώρες. Οι εργαζόμενοι καλούνται συχνά να δουλεύουν διπλές βάρδιες, με τα ρεπό να περιορίζονται ή να μετατίθενται για αργότερα, όταν η κίνηση μειωθεί. Το ωράριο γίνεται σπαστό, με μεγάλα κενά ανάμεσα στις βάρδιες, αλλά η συνολική διάρκεια απασχόλησης συχνά ξεπερνά κατά πολύ το τυπικό οκτάωρο.

Αγροτική παραγωγή

Στις περιόδους συγκομιδής, κάθε ώρα έχει κρίσιμη σημασία, γιατί η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια προϊόντων και άρα εισοδήματος. Έτσι, οι εργάτες ξεκινούν συχνά από τα ξημερώματα, δουλεύουν ως το μεσημέρι, κάνουν μια σύντομη παύση και συνεχίζουν μέχρι το βράδυ. Η εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει εργασία χωρίς διακοπή, καθώς ο χρόνος πιέζει και οι καιρικές συνθήκες δεν περιμένουν. Το ωράριο, λοιπόν, γίνεται εξαιρετικά απαιτητικό και συχνά ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια.

Παροχή υπηρεσιών

Σε αυτόν τον τομέα, οι αιχμές εξαρτώνται περισσότερο από τον όγκο δουλειάς και την κατανομή του μέσα στην εβδομάδα. Για παράδειγμα, σε ορισμένα γραφεία ή υπηρεσίες, οι Δευτέρες και οι αρχές κάθε μήνα είναι φορτωμένες, με αποτέλεσμα το προσωπικό να χρειάζεται να εργάζεται περισσότερες ώρες ή να παραμένει διαθέσιμο πέρα από το τυπικό ωράριο. Στον ιδιωτικό τομέα, όπως σε συνεργεία, εταιρείες courier ή delivery, η κίνηση κορυφώνεται τα Σαββατοκύριακα ή σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (π.χ. βράδυ).

Σήμερα, ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως σε δύο ή περισσότερους εργοδότες εφόσον το έχει επιλέξει με τον νέο σχέδιο νόμου καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εργοδότη για 13 ώρες εργασίας.

Παραμένει το όριο των 48 ωρών την εβδομάδα, η ετήσια υπερωριακή οροφή των 150 ωρών, και η προσαύξηση 40% για τις υπερωριακές ώρες. Ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα άρνησης χωρίς κίνδυνο απόλυσης. Οι αλλαγές αφορούν περιπτώσεις με έκτακτες ανάγκες, υποχρεώνοντας παράλληλα την τήρηση της 11ωρης ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο η 13ωρη απασχόληση δεν μπορεί να παρέχεται συστηματικά όπως άλλωστε δεν μπορούσε και η 12ωρη απασχόληση έως σήμερα είτε πρόκειται για εργαζόμενο σε έναν είτε για εργαζόμενο σε περισσότερους εργοδότες, προκειμένου να μην καταστρατηγείται το προαναφερθέν «48ωρο».

Κατ’ αποτέλεσμα, δίνεται η δυνατότητα κατανομής των ετήσιων επιτρεπόμενων ωρών υπερωρίας από 3 σε έως και 4 ημερησίως, χωρίς να μεταβάλλεται το ετήσιο όριο των εκατόν πενήντα (150) υπερωριών. Δεδομένου ότι οι 11 ώρες ημερήσιας συνεχούς ανάπαυσης θα πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται, προκύπτει ότι, η δυνατότητα απασχόλησης για 4η ημερήσια υπερωριακή ώρα απασχόλησης δεν ισχύει σε περίπτωση που η εργασία παρουσιάζει διακοπές (π.χ. διάλειμμα εκτός ωραρίου). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να απασχολείται 13 ώρες ημερησίως όλο τον χρόνο. Τούτο διότι ο ανώτατος χρόνος εργασίας είναι 48 ώρες εβδομαδιαίως σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών και το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης οι 150 ώρες ετησίως. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37,5 ημέρες τον χρόνο.

