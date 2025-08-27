Games
Η οικοδομή σε πτωτική τροχιά: Μείωση σχεδόν 25% στον όγκο στο πεντάμηνο 2025

Η οικοδομή σε πτωτική τροχιά: Μείωση σχεδόν 25% στον όγκο στο πεντάμηνο 2025 Φωτογραφία: UNSPLASH
Συνολικά εκδόθηκαν 11.161 οικοδομικές άδειες έναντι 13.511 πέρυσι, αντιστοιχώντας σε 2.103.456 τ.μ επιφάνειας έναντι 3.040.806 τ.μ την προηγούμενη χρονιά.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025 η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα παρουσίασε σημαντική κάμψη, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συνολική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τόσο την ιδιωτική όσο και τη δημόσια, κατέγραψε μείωση 17,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, ενώ ακόμα πιο έντονη ήταν η πτώση στα μεγέθη της επιφάνειας και του όγκου, με μείωση 30,8% και 24,7% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2024.

Συνολικά εκδόθηκαν 11.161 οικοδομικές άδειες έναντι 13.511 πέρυσι, αντιστοιχώντας σε 2.103.456 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 9.684.044 κυβικά μέτρα όγκου, έναντι 3.040.806 τετραγωνικών και 12.853.331 κυβικών την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή δείχνει ξεκάθαρα τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε καταγράψει ανοδική πορεία.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ακολούθησε παρόμοια τάση, με μείωση 17,6% στον αριθμό αδειών, 30,9% στην επιφάνεια και 24,4% στον όγκο. Οι άδειες που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 11.053, έναντι 13.415 την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2024, αντιστοιχώντας σε 2.065.010 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 9.497.097 κυβικά μέτρα όγκου. Πρόκειται για πτώση που καταγράφεται σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες, με πιο έντονες μειώσεις σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη.

Στον αντίποδα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα είχε ελάχιστη συμμετοχή στο συνολικό όγκο της αγοράς, με το ποσοστό της να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των σχετικών αδειών παραμένει περιορισμένος, παρατηρείται ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν αντισταθμίζουν την κάμψη της ιδιωτικής οικοδομής.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της γενικότερης τάσης που παρατηρήθηκε και στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, όπου συνολικά καταγράφηκε μείωση 3,9% στον αριθμό αδειών, 8,3% στην επιφάνεια και 8,3% στον όγκο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο ίδιο διάστημα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε μείωση 4,2% στις άδειες και σχεδόν 9% σε επιφάνεια και όγκο, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκή επιβράδυνση της αγοράς.

Ωστόσο, ο Μάιος του 2025 παρουσίασε διαφοροποιημένη εικόνα. Σε μηνιαία βάση, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 31,6% στον αριθμό των αδειών, 23,5% στην επιφάνεια και 15,7% στον όγκο σε σχέση με τον Μάιο του 2024. Ειδικά η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 30,9% στις άδειες και 14,4% στον όγκο, δείχνοντας ότι παρά την πτωτική τάση του πενταμήνου, η ζήτηση για νέες οικοδομές παραμένει ισχυρή σε ορισμένες περιοχές και χρονικές περιόδους.

