Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Κενές θέσεις εργασίας δηλώνουν 8 στους 10 βιοτεχνίες

eurokinissi eurokinissi
Γιατί μένουν κενές οι θέσεις εργασίας.

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους έχουν σχεδόν οκτώ στους δέκα βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη (ποσοστό 75%), με πέντε στους δέκα ν' αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό προσωπικό.

Τα οικοδομικά επαγγέλματα να κρατούν τα σκήπτρα στην έλλειψη εργαζομένων, όπως προκύπτει από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου - Αυγούστου, που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, σε δείγμα 415 επιχειρήσεων -μελών του.

Στην ερώτηση «πόσες κενές θέσεις εργασίας έχετε;» το 72% δήλωσε μία έως δύο, το 20% τρεις έως πέντε, ενώ το 8% περισσότερες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%).

Αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 37% απάντησε στα οικοδομικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες γυψοσανίδες, κουφωμάτων κλπ), το 22% στα συνεργεία αυτοκινήτων, το 15% σε αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία, το 8% σε ένδυση - υπόδηση, το 7% σε κομμωτήρια, το 6% σε τρόφιμα - ποτά και το 5% σε άλλους κλάδους.

Γιατί μένουν κενές οι θέσεις εργασίας

Στην ερώτηση «για ποιο λόγο πιστεύετε πως μένουν κενές οι θέσεις εργασίας;» το 45% απάντησε πως υπάρχει έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην προσφερόμενη θέση, το 19% πως αιτία είναι οι χαμηλοί μισθοί, το 9% πως οφείλεται στην έλλειψη απαιτούμενων προσόντων, το 7% στην έλλειψη εμπειρίας, το 6% εκτιμά πως αιτία είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ το 14% απάντησε πως οφείλεται σε άλλους λόγους.

Στο μεταξύ, ικανοποιητική κρίνουν την κατάσταση των επιχειρήσέων τους σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες βιοτέχνες (ποσοστό 46%), ενώ το 30% τη χαρακτηρίζει καλή και το 24% ως κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 53% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 20% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 27% χειρότερη.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το 84% απάντησε πως το επόμενο δίμηνο θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 9% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει. Κατά τα λοιπά, το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 16% πως αυξήθηκε, ενώ το 41% πως μειώθηκε.

Ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Μαΐου -Ιουνίου ), όποτε ήταν στις 5,2 μονάδες, εμφανίζει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου, διαμορφώθηκε στο 5. Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, Ιουλίου - Αυγούστου, του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,1.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Detox μετά τις διακοπές: Τα 5 μυστικά για σωστή αποτοξίνωση, χωρίς επικίνδυνες δίαιτες

Detox μετά τις διακοπές: Τα 5 μυστικά για σωστή αποτοξίνωση, χωρίς επικίνδυνες δίαιτες

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική

60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική

Ελλάδα
Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις από προηγούμενους διαγωνισμούς

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις από προηγούμενους διαγωνισμούς

Οικονομία
Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη (Εικόνες)

Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη (Εικόνες)

Ελλάδα

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

healthstat.gr
Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

healthstat.gr
Detox μετά τις διακοπές: Τα 5 μυστικά για σωστή αποτοξίνωση, χωρίς επικίνδυνες δίαιτες

Detox μετά τις διακοπές: Τα 5 μυστικά για σωστή αποτοξίνωση, χωρίς επικίνδυνες δίαιτες

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr