Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Προσωπικός αριθμός: Ανακοινώθηκε παράταση για την έκδοση, μέχρι πότε η προθεσμία

Προσωπικός αριθμός: Ανακοινώθηκε παράταση για την έκδοση, μέχρι πότε η προθεσμία
Παράταση δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή

Οικονομία

Ο ΠΑ είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών:

  • Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.
  • Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

Ελλάδα
Προσωπικός αριθμός: Πότε θα δοθεί αυτόματα σε όλους, αντικαθίστανται αριθμός ταυτότητας και ΑΜΚΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε θα δοθεί αυτόματα σε όλους, αντικαθίστανται αριθμός ταυτότητας και ΑΜΚΑ

Ελλάδα
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Ελλάδα
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν μόνοι τους έως 5 Σεπτεμβρίου

Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν μόνοι τους έως 5 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα

NETWORK

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

healthstat.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr