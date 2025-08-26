Προσωπικός αριθμός: Ανακοινώθηκε παράταση για την έκδοση, μέχρι πότε η προθεσμία

Παράταση δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο ΠΑ είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών: