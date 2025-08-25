Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Αναλυτικά όσα προβλέπει η απόφαη για τα τέλη κυκλοφορίας.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιου Κώτσηρα και Εσωτερικών Παρασκευής Χαραλαμπογιάννη, με την οποία εξειδικεύεται ποια οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 24 του νόμου 4873/2021, που είχε θεσπιστεί για την ενίσχυση του εθελοντισμού και της κοινωφελούς δράσης.

Με την απόφαση γίνεται σαφές ότι η απαλλαγή δεν αφορά όλα τα οχήματα που μπορεί να διαθέτουν οι οργανισμοί, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες που εξυπηρετούν άμεσα κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα με ειδική υποδομή για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, οι κινητές ιατρικές μονάδες, οι κινητές μονάδες αιμοδοσίας και οι κινητές αίθουσες διδασκαλίας.

Περιλαμβάνονται επίσης τα οχήματα που χρησιμοποιούνται ως κινητές βιβλιοθήκες, κινητοί κινηματογράφοι και κινητές εκθέσεις, αλλά και οχήματα με πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα, όπως χημικοί χώροι υγιεινής ή κινητές αίθουσες συσκέψεων. Όλες αυτές οι κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της απόφασης, με βάση τους ευρωπαϊκούς κωδικούς που ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από κοινωφελείς φορείς. Τα οχήματα αυτά, εφόσον εξυπηρετούν τους καταστατικούς σκοπούς των οργανισμών και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση, εντάσσονται κι αυτά στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας.