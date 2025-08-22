Games
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

Πλησιάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Πλησιάζει η περίοδος καταβολής των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2025. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι:

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025:

Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (με βάση τον νόμο 4387/2016). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα ξεκινήσει από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025:

Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συνηθίζεται, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή:

  • η πρώτη πληρωμή από τη Δευτέρα 25/8,
  • η δεύτερη από την Τετάρτη 27/8.

Επιπλέον, περισσότεροι από 70.000 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αναδρομικά έως το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί η επιστροφή ποσών που θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Τα αναδρομικά αφορούν περίοδο 27 μηνών και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου στα μερίσματα των αποστράτων. Από τον Απρίλιο 2023 η σχετική κράτηση καταργήθηκε, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι παρακρατήσεις για όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ.

