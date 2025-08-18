Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 οι τιμές του φυσικού αερίου

Η πτώση έρχεται εν μέσω έντονων γεωπολιτικών ζυμώσεων.

Στις συναλλαγές της Δευτέρας στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αέριου, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επόμενου μήνα —το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη— υποχώρησαν κατά 1,9%, στα 30,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αγγίζοντας νέο χαμηλό για το 2025.

Η πτώση έρχεται εν μέσω έντονων γεωπολιτικών ζυμώσεων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πιθανές εξελίξεις από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο τελευταίος βρίσκεται υπό ασφυκτικές πιέσεις να συναινέσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα μπορούσε να περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών.

Η καθοδική τάση εντάθηκε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα. Όπως σημειώνει το Bloomberg, μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, έστω και με υψηλό κόστος για το Κίεβο, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή περισσότερης ρωσικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές, ανακουφίζοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να πιέσει τον Ζελένσκι προς μια ταχεία κατάληξη, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ σε σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, οι traders εκτιμούν ότι η άρση ή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Μόσχας θα μπορούσε να μειώσει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG, καθώς μέρος της ρωσικής παραγωγής θα κατευθυνθεί εκ νέου στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει ευάλωτη σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Η Νορβηγία, βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης, ανακοίνωσε απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στο Χάμερφεστ το Σαββατοκύριακο, γεγονός που, αν παραταθεί, θα μπορούσε να ανακόψει προσωρινά την πτωτική πορεία των τιμών.