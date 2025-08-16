Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η πλατφόρμα με τις αιτήσεις για το πρόγραμμα παροχής επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, δικαιούχους των παροχών του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για το έτος 2025, ανοίγει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα, την ερχόμενη Δευτέρα (28/7).

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή 700 ευρώ σε 2.500 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού ή στην ΗΔΙΚΑ στην κατηγορία ΛΑΕ πατώντας εδώ. Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή γίνεται από την ενδιαφερόμενη μητέρα με χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (αν υπάρχει) και τέκνων. Η αίτηση μπορεί να προσωρινά αποθηκευτεί και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεις ανεργίας, ακαδημαϊκές ταυτότητες κ.λπ.).

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) με ασφαλιστική ενημερότητα έως 31/12/2024

Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

Συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με καταβολή εισφορών

Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΓΑ, με καταβολή εισφορών

Μέλη των οικογενειών των ανωτέρω με δικαίωμα περίθαλψης από δικαιούχο του ΛΑΕ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι μητέρες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 άγαμα και άνεργα τέκνα (για τις τρίτεκνες) ή 4 και άνω (για τις πολύτεκνες) τα οποία:

Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, ή

Το 19ο, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή

Το 24ο, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΠΑ.Λ./ΙΕΚ, ή

Έχουν αναπηρία από 50% και άνω.

Ως ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.