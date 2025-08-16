Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις Φωτογραφία: Unsplash
Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η πλατφόρμα με τις αιτήσεις για το πρόγραμμα παροχής επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, δικαιούχους των παροχών του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για το έτος 2025, ανοίγει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα, την ερχόμενη Δευτέρα (28/7).

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή 700 ευρώ σε 2.500 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού ή στην ΗΔΙΚΑ στην κατηγορία ΛΑΕ πατώντας εδώ. Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή γίνεται από την ενδιαφερόμενη μητέρα με χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (αν υπάρχει) και τέκνων. Η αίτηση μπορεί να προσωρινά αποθηκευτεί και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεις ανεργίας, ακαδημαϊκές ταυτότητες κ.λπ.).

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  • Ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) με ασφαλιστική ενημερότητα έως 31/12/2024
  • Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)
  • Συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με καταβολή εισφορών
  • Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΓΑ, με καταβολή εισφορών
  • Μέλη των οικογενειών των ανωτέρω με δικαίωμα περίθαλψης από δικαιούχο του ΛΑΕ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι μητέρες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 άγαμα και άνεργα τέκνα (για τις τρίτεκνες) ή 4 και άνω (για τις πολύτεκνες) τα οποία:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, ή
  • Το 19ο, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή
  • Το 24ο, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΠΑ.Λ./ΙΕΚ, ή
  • Έχουν αναπηρία από 50% και άνω.

Ως ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Οικονομία
Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου

Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου

Οικονομία
Νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Οικονομία
Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Ανοίγει πάλι σήμερα η πλατφόρμα, πώς θα «ασφαλίσετε» τη θέση σας

Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Ανοίγει πάλι σήμερα η πλατφόρμα, πώς θα «ασφαλίσετε» τη θέση σας

Ελλάδα

NETWORK

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

healthstat.gr
5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

healthstat.gr