Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ Φωτογραφία: Unsplash
Αν και θα πληρωνόταν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή.

Αυτές τις ημέρες πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ.

Το επίδομα 100 ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, μέσω τρίωρης κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης διακρίσεων.

Αν και θα πληρωνόταν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή και θα πραγματοποιηθεί εντός του Αυγούστου.

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν ήδη το εξής μήνυμα επιβεβαίωσης: «Πλέον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε επιδότηση, εφόσον είστε ανάμεσα στα πρώτα 80.000 άτομα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα καθορίζεται βάσει χρονικής προτεραιότητας».

Το επίδομα των 100 ευρώ αφορά αποκλειστικά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που πληρούσαν τα εξής κριτήρια:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
  • Να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση κατά την υποβολή της αίτησης
  • Να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα (ΙΒΑΝ)

Από τη δράση εξαιρούνταν οι εργοδότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ δεν υπήρχε περιορισμός ηλικίας ή τόπου κατοικίας. Η είσοδος στην πλατφόρμα γινόταν μέσω κωδικών TaxisNet, ενώ οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν ηλεκτρονικά οδηγίες για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας τριών ωρών, προσβάσιμη ασύγχρονα και εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία.

Οι θεματικές ενότητες κάλυπταν βασικούς άξονες ένταξης και ισότητας στον χώρο εργασίας, όπως:

  • Φύλο και ταυτότητα φύλου
  • Αναπηρία και προσβασιμότητα
  • Ηλικιακές διακρίσεις
  • Εθνική ή φυλετική καταγωγή
  • Θρησκευτικές πεποιθήσεις
  • Σεξουαλικός προσανατολισμός
  • Εμφανισιακά χαρακτηριστικά
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Νταντάδες της γειτονιάς σε όλους τους Δήμους με μισθό 500 ευρώ

Νταντάδες της γειτονιάς σε όλους τους Δήμους με μισθό 500 ευρώ

Οικονομία
Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Οικονομία
ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Στις 28/7 ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Στις 28/7 ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

Οικονομία
Voucher ανέργων 2.250 ευρώ: Πώς θα γίνει η επιλογή και η πληρωμή

Voucher ανέργων 2.250 ευρώ: Πώς θα γίνει η επιλογή και η πληρωμή

Οικονομία

NETWORK

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr