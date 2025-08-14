Τα 8 μπόνους που έρχονται για τους συνεπείς φορολογούμενους

Μεταξύ άλλων, οι συνεπείς φορολογούμενοι θα λαμβάνουν επιστροφές φόρων εντός λίγων ημερών.

Στο πακέτο των αλλαγών τις οποίες έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και να εφαρμοστούν άμεσα περιλαμβάνονται 8 μπόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

«Λευκό μητρώο»

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το πακέτο του «λευκού μητρώου» το οποίο θα διαθέτουν οι συνεπείς φορολογούμενοι θα συνίσταται στην έγκαιρη εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεις και των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, την τήρηση κατά γράμμα τυχόν ρυθμίσεων οφειλών και απουσία αδικημάτων όπως η φοροδιαφυγή ή και η απόκρυψη εισοδήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα έχει πλέον ως ανταπόδοση ένα πακέτο διευκολύνσεων και ελαφρύνσεων. Αυτό, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και να υπάρχει ένα σαφές κίνητρο, ώστε να γίνονται περισσότεροι αυτοί που είναι εντάξει με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αλλωστε κάτι τέτοιο θα γεμίζει γρηγορότερα και τα ταμεία του Δημοσίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, τα 8 μπόνους που επεξεργάζεται το επιτελείο είναι τα εξής:

1. Αμεσες επιστροφές φόρων: Οι συνεπείς φορολογούμενοι θα λαμβάνουν επιστροφές φόρων εντός λίγων ημερών. Αυτό το κίνητρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σήμερα οι επιστροφές φόρων καθυστερούν συχνά επί μήνες, δυσχεραίνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό των πολιτών και των επιχειρήσεων.

2. Εκπτωση φόρου έως 5% για εφάπαξ καταβολή φόρου μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας για την πρώτη δόση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους.

3. Ταχύτερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας: Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται αυτόματα και χωρίς επιπλέον ελέγχους για τους φορολογούμενους θα διαθέτουν το «Λευκό Μητρώο», προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα ειδικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, επιδοτήσεις ή άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές.

4. Μειωμένα ή μηδενικά επιτόκια σε ρυθμίσεις: Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις χρεών θα δουν τα επιτόκια των ρυθμίσεών τους να μειώνονται δραστικά. Για ποσά πάνω από 10.000 ευρώ το επιτόκιο θα πέσει στο 2%-3%, από το σημερινό 5,75%%, ενώ για μικρότερα ποσά ενδέχεται να μηδενιστεί εντελώς. Κριτήριο θα αποτελεί και ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο κατά περίπτωση. Οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοπασχολούμενοι) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν το «Λευκό Μητρώο» θα απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια όπως:

5. Αυξημένο ακατάσχετο όριο σε επαγγελματικούς λογαριασμούς: Το σημερινό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ αναμένεται να αυξηθεί κλιμακωτά, φτάνοντας σταδιακά έως και τα 2.500 ευρώ για όσους επιδεικνύουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτό το μέτρο οι πολίτες θα μπορούν να προστατεύουν καλύτερα τις καταθέσεις τους από κατασχέσεις, διασφαλίζοντας έτσι ένα μίνιμουμ οικονομικής ασφάλειας.

6. Ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ όπου δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος δικαιολογητικών, κάτι που είναι κρίσιμο για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

7. Ευνοϊκότερη μεταχείριση στο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA, γεγονός που θα απλοποιεί τη φορολογική συμμόρφωση.

8. Διευκολύνσεις στην τραπεζική χρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, γεγονός που θα ενισχύσει τις επενδύσεις. Ο στόχος για τις διευκολύνεις, θα είναι πολλαπλός. Εκτός από ένα κίνητρο στους συνεπείς φορολογούμενους να παραμείνουν συνεπείς, η κυβέρνηση στοχεύει στο να μειώσει περαιτέρω τη γραφειοκρατία και παράλληλα να αυξήσει το ποσοστό φορολογικής συνέπειας και φυσικά τα δημόσια έσοδα. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου το 85% των φορολογουμένων εξοφλεί έγκαιρα τον ΕΝΦΙΑ, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 75% για τον φόρο εισοδήματος και το 65% για τις ασφαλιστικές εισφορές. Με το νέο σύστημα επιβράβευσης, στόχος είναι να βελτιωθούν αυτά τα ποσοστά και να μειωθεί το βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ως γνωστό, η ΑΑΔΕ καταγράφει σήμερα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνολικού ύψους 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο το 33% (περίπου 36,5 δισ. ευρώ) θεωρείται σήμερα εισπράξιμο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Οι φορολογούμενοι με οφειλές έως 3.000 ευρώ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού οφειλετών, ενώ μόλις το 5% αφορά μεγαλο-οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Σήμερα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία μπορούν να ρυθμιστούν αποκλειστικά μέσω της πάγιας ρύθμισης, η οποία προβλέπει έως και 24 δόσεις για τακτικές οφειλές (όπως ο φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝΦΙΑ και έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές (όπως πρόστιμα ή φόροι από έλεγχο). Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ και η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE. Το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος των δόσεων, ενώ η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άμεσα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.