Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ο μεγάλος πλούτος στο μικροσκόπιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων της ΑΑΔΕ

Ο μεγάλος πλούτος στο μικροσκόπιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων της ΑΑΔΕ
Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για παραβάσεις.

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε ελέγχους φορολογουμένων με σημαντική οικονομική επιφάνεια, στοχεύοντας σε περιπτώσεις με αδήλωτα εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται και κεφάλαια αγνώστου προέλευσης. Η διαδικασία στηρίζεται σε καταγγελίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τόσο ανώνυμα όσο και επώνυμα, μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για παραβάσεις, όπως π.χ. περιπτώσεις επαγγελματιών που δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα από αυτό που εμφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους ή επιχειρήσεων που εισπράττουν χωρίς να εκδίδουν παραστατικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πληροφορίες προέρχονται από άτομα που γνωρίζουν προσωπικά τον ελεγχόμενο, όπως πρώην συνεταίροι ή υπάλληλοι.

Πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, οι καταγγελίες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή. Κάθε υπόθεση βαθμολογείται από το 0 (χωρίς ενδιαφέρον, αρχειοθέτηση) έως το 4 (άμεση διερεύνηση). Για παράδειγμα, μια απλή καταγγελία για μη έκδοση απόδειξης μπορεί να λάβει βαθμολογία 1, ενώ μια αναφορά για αγορά ακινήτου μεγάλης αξίας χωρίς εμφανή πηγή χρημάτων μπορεί να φτάσει το 4.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Ελλάδα
ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Θέρος» στο Αιγαίο - Από το 2021 είχε να κόψει απόδειξη εστιατόριο στη Μύκονο

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Θέρος» στο Αιγαίο - Από το 2021 είχε να κόψει απόδειξη εστιατόριο στη Μύκονο

Οικονομία
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ «ξεκλειδώνει» την αγορά για μικρούς οινοποιούς και ζυθοποιούς

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ «ξεκλειδώνει» την αγορά για μικρούς οινοποιούς και ζυθοποιούς

Οικονομία
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων

Οικονομία

NETWORK

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

ienergeia.gr
Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr