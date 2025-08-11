Ο μεγάλος πλούτος στο μικροσκόπιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων της ΑΑΔΕ

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για παραβάσεις.

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε ελέγχους φορολογουμένων με σημαντική οικονομική επιφάνεια, στοχεύοντας σε περιπτώσεις με αδήλωτα εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται και κεφάλαια αγνώστου προέλευσης. Η διαδικασία στηρίζεται σε καταγγελίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τόσο ανώνυμα όσο και επώνυμα, μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για παραβάσεις, όπως π.χ. περιπτώσεις επαγγελματιών που δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα από αυτό που εμφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους ή επιχειρήσεων που εισπράττουν χωρίς να εκδίδουν παραστατικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πληροφορίες προέρχονται από άτομα που γνωρίζουν προσωπικά τον ελεγχόμενο, όπως πρώην συνεταίροι ή υπάλληλοι.

Πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, οι καταγγελίες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή. Κάθε υπόθεση βαθμολογείται από το 0 (χωρίς ενδιαφέρον, αρχειοθέτηση) έως το 4 (άμεση διερεύνηση). Για παράδειγμα, μια απλή καταγγελία για μη έκδοση απόδειξης μπορεί να λάβει βαθμολογία 1, ενώ μια αναφορά για αγορά ακινήτου μεγάλης αξίας χωρίς εμφανή πηγή χρημάτων μπορεί να φτάσει το 4.