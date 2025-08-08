ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 11 έως τις 14 Αυγούστου

Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες που θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Το ποσό των 50.761.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την περίοδο από τις 11 ως τις 14 Αυγούστου.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

- Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».