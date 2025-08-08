Η Ελλάδα γεμάτη τουρίστες, τα αεροδρόμια γεμάτα καθυστερήσεις

Στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού έφτασαν τα 0,53 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 16%, ωστόσο τα ελληνικά κέντρα ελέγχου εξακολουθούν να ευθύνονται για το 24% των συνολικών καθυστερήσεων υποστελέχωσης στην Ευρώπη.

Η ελληνική τουριστική αγορά συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, παρά την αδιάκοπη άνοδο των τιμών διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 147 ευρώ, πέντε ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, ενώ η πληρότητα άγγιξε το 78,5%, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2024. Από τα συνολικά 448.000 δωμάτια της χώρας, το ήμισυ είχε τιμή έως 125 ευρώ, αυξημένη κατά 10 ευρώ έναντι του περυσινού Ιουνίου.

Παράλληλα, ο τουρισμός τροφοδοτεί επιπλέον πίεση στις υποδομές, με την εναέρια κυκλοφορία να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τα στοιχεία του Eurocontrol δείχνουν ότι η υποστελέχωση στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής αποτέλεσε βασική αιτία καθυστερήσεων πτήσεων τον Ιούλιο, παρότι οι συνολικές καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού έφτασαν τα 0,53 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 16%, ωστόσο τα ελληνικά κέντρα ελέγχου εξακολουθούν να ευθύνονται για το 24% των συνολικών καθυστερήσεων υποστελέχωσης στην Ευρώπη.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει προβληματική, με την ακρίβεια των αναχωρήσεων να πέφτει στο 48% από 59% τον Ιούλιο του 2024. Η Aegean, με κύρια βάση την Αθήνα, επηρεάστηκε ιδιαίτερα, καθώς το 37% των καθυστερήσεων στις αφίξεις της αποδόθηκαν σε προβλήματα του αεροδρομίου.

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο Ιούλιος του 2025 κατέγραψε αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 3%, με μέσο όρο 35.391 πτήσεις ημερησίως. Η κορύφωση σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου με 37.034 πτήσεις, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του 2019. Οι καθυστερήσεις εν πτήσει μειώθηκαν κατά 31% και η μέση καθυστέρηση ανά πτήση περιορίστηκε από 6,5 σε 4,9 λεπτά.

