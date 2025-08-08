Games
Η Ελλάδα γεμάτη τουρίστες, τα αεροδρόμια γεμάτα καθυστερήσεις
Στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού έφτασαν τα 0,53 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 16%, ωστόσο τα ελληνικά κέντρα ελέγχου εξακολουθούν να ευθύνονται για το 24% των συνολικών καθυστερήσεων υποστελέχωσης στην Ευρώπη.

Η ελληνική τουριστική αγορά συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, παρά την αδιάκοπη άνοδο των τιμών διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 147 ευρώ, πέντε ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, ενώ η πληρότητα άγγιξε το 78,5%, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2024. Από τα συνολικά 448.000 δωμάτια της χώρας, το ήμισυ είχε τιμή έως 125 ευρώ, αυξημένη κατά 10 ευρώ έναντι του περυσινού Ιουνίου.

Παράλληλα, ο τουρισμός τροφοδοτεί επιπλέον πίεση στις υποδομές, με την εναέρια κυκλοφορία να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τα στοιχεία του Eurocontrol δείχνουν ότι η υποστελέχωση στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής αποτέλεσε βασική αιτία καθυστερήσεων πτήσεων τον Ιούλιο, παρότι οι συνολικές καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού έφτασαν τα 0,53 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 16%, ωστόσο τα ελληνικά κέντρα ελέγχου εξακολουθούν να ευθύνονται για το 24% των συνολικών καθυστερήσεων υποστελέχωσης στην Ευρώπη.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει προβληματική, με την ακρίβεια των αναχωρήσεων να πέφτει στο 48% από 59% τον Ιούλιο του 2024. Η Aegean, με κύρια βάση την Αθήνα, επηρεάστηκε ιδιαίτερα, καθώς το 37% των καθυστερήσεων στις αφίξεις της αποδόθηκαν σε προβλήματα του αεροδρομίου.

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο Ιούλιος του 2025 κατέγραψε αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 3%, με μέσο όρο 35.391 πτήσεις ημερησίως. Η κορύφωση σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου με 37.034 πτήσεις, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του 2019. Οι καθυστερήσεις εν πτήσει μειώθηκαν κατά 31% και η μέση καθυστέρηση ανά πτήση περιορίστηκε από 6,5 σε 4,9 λεπτά.

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Το «μυστικό» ελληνικό νησί που προτείνουν οι Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες

Αλλάζει το τουριστικό μοντέλο: «Ροκανίζονται» τα έσοδα της εστίασης - Πίεση στα ξενοδοχεία

Γιατί ο τουρισμός απειλεί την Αθήνα

Τα 2 ελληνικά νησιά που προτιμούν οι Αμερικανοί τουρίστες

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

