Σενάρια για φόρο... αδράνειας σε όσα διαμερίσματα μένουν κενά, αντιδρούν οι ιδιοκτήτες

Σενάρια για φόρο... αδράνειας σε όσα διαμερίσματα μένουν κενά, αντιδρούν οι ιδιοκτήτες Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Αυτήν τη στιγμή στην Αττική το ποσοστό των κλειστών κατοικιών φθάνει το 25%. Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να βγουν στην αγορά όλα αυτά τα σπίτια.

«Θα ήταν εντελώς παρανοϊκό οι ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων που δεν έχουν τα χρήματα για τα ανακαινίσουν, να τιμωρηθούν για τη φτώχεια τους», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, σχολιάζοντας το σενάριο που φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση να επιβάλλει φόρο... αδράνειας σε όσα διαμερίσματα μένουν κενά, για να τονωθεί η αγορά.

«Δεν κρατάει κάποιο ένα ακίνητο ξενοίκιαστο γιατί θέλει να κερδοσκοπήσει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο», σχολίασε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αν ένα σπίτι βγαίνει από την αγορά, βγαίνει λόγω της παλαιότητάς του, της αδυναμίας επισκευής του. Σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει λόγω μη συνεννόησης μεταξύ των κληρονόμων. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτρεπτικός παράγοντας είναι η πολύ υψηλή φορολογία και η έλλειψη οποιασδήποτε προστασίας των ιδιοκτητών απέναντι στην αφερεγγυότητα ορισμένων ενοικιαστών», υπογράμμισε ο κ. Παραδιάς.

Ο ίδιος πρότεινε τη μείωση της φορολογίας, καθώς φθάνει και το 45%, που σε συνδυασμό με τον ΕΝΦΙΑ μειώνουν κατά πολύ το εισόδημα του ιδιοκτήτη.

Αναφερόμενος στη διάταξη που εξασφάλιζε τριετή φορολογική απαλλαγή για τα κλειστά σπίτια που θα έβγαιναν στην αγορά, ο κ. Παραδιάς προτείνει την παράταση του μέτρου, «αλλά και να αφαιρεθούν τα αντικίνητρα σε αυτή τη διάταξη».

Όπως είπε, αυτήν τη στιγμή στην Αττική το ποσοστό των κλειστών κατοικιών φθάνει το 25%.

«Θα πρέπει το κράτος και κυρίως το ΥΠΟΙΚ να τα ανοίξει με φορολογικά κίνητρα», τόνισε.

«Σε άλλες χώρες υπάρχει έλλειψη από σπίτια. Εμείς έχουμε σπίτια, το θέμα είναι πώς θα τα ανοίξουμε. Το κλειδί είναι στην τσέπη του υπουργού Οικονομικών», πρόσθεσε ο κ. Παραδιάς.

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, ο μόνος τρόπος να μειωθούν τα ενοίκια είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. «Σπίτια έχουμε; Έχουμε!».

