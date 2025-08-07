Games
ΑΣΕΠ αποτελέσματα 1Γ/2025: Έρχονται ανακοινώσεις σήμερα

Στους πίνακες που αναμένεται ότι θα δημοσιεύσει σήμερα το ΑΣΕΠ θα αναφέρεται η βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι, ανά κλάδο και ειδικότητα, καθώς τα στατιστικά στοιχεία του διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα πόσοι από αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα.

Σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 1Γ/2025).

Από τους 47.410 υποψήφιους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, περίπου 15.000 αναμένεται να διοριστούν μέσα από τις προσλήψεις του 2026 και 2027.

Ο προγραμματισμός για το 2026 θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2025, όταν και θα εκδοθούν οι προκηρύξεις του Β’ σταδίου, όπου οι επιτυχόντες θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους ανά θέση.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για το 2027, με σχετικές ανακοινώσεις το φθινόπωρο του 2026.

Στον διαγωνισμό δεν υπάρχει βάση επιτυχίας. Όλοι οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική τους βαθμολογία. Ωστόσο, εκτός από τον γραπτό βαθμό, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα πρόσθετα μόρια, όπως:

-Εντοπιότητα

-Προϋπηρεσία / Εμπειρία

-Κοινωνικά κριτήρια

Η τελική κατάταξη προκύπτει από:

-Τη συνολική μοριοδότηση (βαθμός διαγωνισμού + πρόσθετα μόρια)

-Τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα

-Τον συνολικό αριθμό υποψηφίων σε κάθε κλάδο

