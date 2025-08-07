ΑΣΕΠ: Εδώ τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025

Βγήκαν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για τον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025.

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 1Γ/2025).

Στους πίνακες αναφέρεται η βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι, ανά κλάδο και ειδικότητα, καθώς τα στατιστικά στοιχεία του διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα πόσοι από αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα.

Από τους 47.410 υποψήφιους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, περίπου 15.000 αναμένεται να διοριστούν μέσα από τις προσλήψεις του 2026 και 2027.

Ο προγραμματισμός για το 2026 θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2025, όταν και θα εκδοθούν οι προκηρύξεις του Β’ σταδίου, όπου οι επιτυχόντες θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους ανά θέση.

Δείτε εδώ τα επίσημα στατιστικά

Οι δοκιμασίες στις οποίες εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι/ες ήταν οι εξής:

1. Εξέταση γνώσεων

2. Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

α. Δοκιμασία επαγωγικού συλλογισμού

β. Δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών

Οι δοκιμασίες αυτές αποσκοπούσαν συνδυαστικά στην αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την μαποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ες στον Δημόσιο Τομέα καθώς και για την επίτευξη υψηλής απόδοσης στα εργασιακά καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η δοκιμασία της εξέτασης γνώσεων στόχευε στην αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων σε ένα σύνολο επιστημονικών αντικειμένων που ανεξάρτητα από τον κλάδο/ειδικότητα επιλογής τους, οι εργαζόμενοι/ες στον δημόσιο τομέα είναι σημαντικό να κατέχουν για την ολιστική και επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και για την ευδόκιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού, μέσα από την αναγνώριση μοτίβων και κανόνων λογικής, αξιολογούσε την αντίληψη των υποψηφίων και ειδικότερα την ύπαρξη λογικού ή αναλυτικού τρόπου σκέψης, απαραίτητη δεξιότητα για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργική εύρεση λύσεων.

Τέλος, η δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών αξιολογούσε ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων που προβλέπεται στον ν. 4940/2022 και εξέταζε τον βαθμό στον οποίο οι ατομικές εργασιακές συμπεριφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτούμενες δεξιότητες για μια επιτυχημένη εργασιακή απόδοση στον Δημόσιο Τομέα.

Όσον αφορά στην βαθμολογία που οι υποψήφιοι/ες πέτυχαν, διαφάνηκε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων σε καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα παρουσιάζοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, χωρίς να σημειώνεται κάποια σημαντική κορύφωση ή πτώση αυτής σε κάποια χρονική φάση.

Συνολικά, ο γενικός μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο των υποψηφίων και στις τρεις δοκιμασίες ανήλθε στο 67 ενώ στους ακόλουθους πίνακες φαίνεται αναλυτικά ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε δοκιμασία.

«Όπως προκύπτει ανάγλυφα από τους Πίνακες 4 και 5, δεν διαπιστώνεται κανένα πλεονέκτημα υπέρ των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο τέλος κάθε μιας από τις τρεις εξεταστικές περιόδους των θεμάτων γνώσεων ή προς το τέλος του διαγωνισμού. Οι αντίθετοι ισχυρισμοί φαίνεται να εδράζονται είτε σε καλόπιστη άγνοια της φύσης των νέων δοκιμασιών, είτε στην επιδίωξη οικονομικού οφέλους μέσω της προσέλκυσης υποψηφίων ακόμα και τις τελευταίες ημέρες του διαγωνισμού. Ωστόσο, τέτοιες αναφορές, δεν επιβεβαιώνονται από κανένα στατιστικό στοιχείο. Εν κατακλείδι, ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα, σύγχρονη, αντικειμενική, αμερόληπτη και αδιάβλητη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων για τις προσλήψεις της περιόδου 2026-2027 που οργανώθηκε και διεξήχθη με απόλυτο σεβασμό προς τους υποψηφίους και την αγωνία τους» τονίζει το ΑΣΕΠ.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025 - Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 15/25.4.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους Πίνακες Βαθμολογίας: α) αλφαβητικά ανά κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και β) κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία.

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή:

www.asep.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποτελέσματα Γραπτά-Βαθμολογίες.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση, δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 ενώ η βαρύτητα της βαθμολογίας για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και την εξέταση γνώσεων είναι ίδια (50%-50%). Κατά συνέπεια, ο βαθμός της εξέτασης γνώσεων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,50, ο βαθμός του επαγωγικού συλλογισμού με 0,25 και των εργασιακών συμπεριφορών με 0,25.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει βαθμολογία βάσης.

Οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στους πίνακες βαθμολογίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε προκηρύξεις του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης.

Δείτε από εδώ τα αποτελέσματα

Δείτε εδώ τη βαθμολογία