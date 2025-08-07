Games
ΑΣΕΠ: Η βαθμολογία της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης 1Γ/2025 και ο οδηγός

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους Πίνακες Βαθμολογίας: α) αλφαβητικά ανά κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και β) κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025 - Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 15/25.4.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση, δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 ενώ η βαρύτητα της βαθμολογίας για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και την εξέταση γνώσεων είναι ίδια (50%-50%). Κατά συνέπεια, ο βαθμός της εξέτασης γνώσεων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,50, ο βαθμός του επαγωγικού συλλογισμού με 0,25 και των εργασιακών συμπεριφορών με 0,25.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει βαθμολογία βάσης.

Οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στους πίνακες βαθμολογίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε προκηρύξεις του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου Υποψηφίου.

Εγχειρίδιο εύρεσης βαθμολογίας με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

