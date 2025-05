Με καθοδήγηση της ΑΑΔΕ η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης της Σερβίας

Η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ενώ στη σύμπραξη συμμετέχει και η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Η ΑΑΔΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα ως επικεφαλής κράτος μέλος στο έργο «Further upgrade of education function in the Tax Administration of the Republic of Serbia» (SR 22 IPA FI 01 24), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Twinning.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης της Σερβίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση των θεσμικών, διοικητικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δομών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η δράση βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών-εταίρων μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ενώ στη σύμπραξη συμμετέχει και η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας. Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Σερβίας στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της δομών στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, καθώς και η προσαρμογή των σχετικών λειτουργιών στις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟΤΑ) της ΑΑΔΕ, η οποία, από την ίδρυσή της το 2017, έχει οργανώσει 1.300 εκπαιδευτικά προγράμματα με περίπου 60.000 συμμετοχές υπαλλήλων. Η ΦΟΤΑ έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε ευρωπαϊκά έργα τεχνικής βοήθειας, όπως το πρόγραμμα για την ίδρυση της Σχολής Φορολογικής Εκπαίδευσης της NAFA (Ρουμανία), μέσω του οργανισμού IOTA.

Η ΑΑΔΕ έχει επίσης αναλάβει δράσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, όπως η κατάρτιση στελεχών της Αλβανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας σε θέματα τελωνειακών ελέγχων και η συμμετοχή σε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το δίκτυο CELBET, με αντικείμενο τη συνεργασία στο σημείο εισόδου Κήπων–Ίψαλα.

Τον γενικό συντονισμό και τη διοικητική παρακολούθηση του έργου έχει το Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή στελεχών με εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2025, με διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2027. Οι δράσεις υλοποίησης προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2025. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.