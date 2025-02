Ξέφυγε πάνω από τα 200 ευρώ η χονδρική τιμή στο ρεύμα - «Ασπίδα» το μπλε τιμολόγιο

Το φράγμα των 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα ξεπέρασε η ελληνική χονδρεμπορική ηλεκτρικής ενέργειας.

Εν μέσω διεθνούς ανησυχίας ότι οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά και τη μειωμένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα πυροδοτήσουν μια νέα ενεργειακή κρίση, η τιμή στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κινήθηκε ανοδικά για Πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χονδρική τιμή του ρεύματος ανέβηκε σήμερα κατά 12,47% στα 204,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα ήταν μόλις 20,73% λόγω της συννεφιάς. Έτσι το φυσικό αέριο συμμετείχε στο μείγμα κατά 56,32%, ενώ αυξημένη ήταν και η συμμετοχή του λιγνίτη στο 9,83%. Και όλα αυτά κυρίως για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς αφού οι εξαγωγές έφθασαν μόλις στο 8,38% και τις 15.584 μεγαβατώρες ενώ οι εισαγωγές ήταν στο 6,71% και τις 12.475 μεγαβατώρες.

Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να επιδοτήσει και τους λογαριασμούς του Μαρτίου. Άλλωστε τον Νοέμβριο όταν επανήλθε η πολιτική των επιδοτήσεων η μέση χονδρική τιμή ήταν στα 137,42 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τις πρώτες 13 ημέρες του Φεβρουαρίου η μέση χονδρική τιμή έχει διαμορφωθεί στα 146,17 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί στις επόμενες ημέρες ωστόσο οι συνθήκες δεν ευνοούν για κάτι τέτοιο.

Πέρα από τη μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ λόγω καιρικών συνθηκών και την αυξημένη ζήτηση στην άνοδο των τιμών συμβάλλει καθοριστικά και η έκρηξη στις τιμές του φυσικού αερίου στον κόμβο TTF της Ολλανδίας που τις προηγούμενες ημέρες έφθασε σε υψηλά διετίας ενώ χθες έκλεισε στα 56,040 ευρώ ανά μεγαβατώρα με μείωση 2,98%.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο η ελληνική αγορά με την τιμή σχεδόν στα 204,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα είναι η δεύτερη ακριβότερη μετά την Ουγγαρία που η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 205 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ευθυγραμμισμένες ωστόσο είναι οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύοντας και το χάσμα στις τιμές με χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή της Σκανδιναβίας για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την παρέμβαση της Κομισιόν.

Ετσι η ίδια τιμή χονδρικής με την ελληνική αγορά διαμορφώνεται σήμερα και σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία. Η αγορά της Αυστρίας έκλεισε στα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, της Πολωνίας στα 177,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, της Γερμανίας στα 172,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, της Ιταλίας στα 170,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα, της Γαλλίας στα 150,63 ευρώ ανά μεγαβατώρα προφανώς λόγω της παραγωγής από τα πυρηνικά ενώ και στις χώρες της Ιβηρικής, Ισπανία και Πορτογαλία που έχουν μεγάλη παραγωγή από ΑΠΕ η χονδρική τιμή διαμορφώθηκε στα 130,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σε υψηλά επίπεδα κινούνται και οι τιμές στις Σκανδιναβικές χώρες. Έτσι στην Φινλανδία η χονδρική τιμή διαμορφώθηκε στα 79,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Σουηδία η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 89,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ στη νοτιότερη ζώνη έφθασε στα 146,66 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τέλος στη Νορβηγία που επίσης έχει τέσσερις ζώνες τιμών η μέση χονδρική τιμή διαμορφώθηκε στα 97,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ στη νοτιότερη ζώνη έφθασε στα 134,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Ασπίδα» τα μπλε τιμολόγια

Πλέον οι καταναλωτές στρέφονται στην αναζήτηση λύσεων που θα τους εξασφαλίζουν σταθερούς λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως προκύπτει από τις τιμές ανά πάροχο που αναρτά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος τα νοικοκυριά με μηνιαίες καταναλώσεις 300 kWh μπορούν να εξοικονομήσουν στους λογαριασμούς τους πάνω από 20% σε σχέση με τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Το βασικό είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν χρεώσεις που μένουν αμετάβλητες για 12 ή σε κάποιες περιπτώσεις και 24 μήνες. Μάλιστα αρκετοί πάροχοι δίνουν ακόμα χαμηλότερες τιμές όταν πρόκειται για πακέτο ρεύματος και φυσικού αερίου. Ενδεικτικά, η Protergia (Metlen) διαθέτει το 12μηνο «μπλε» Value Secure 12M, με σταθερή τιμή στα 9,9 λεπτά ανά kWh, ενώ υπάρχουν προγράμματα για συνδυασμό με φυσικό αέριο. Παράλληλα, η ΔΕΗ προσφέρει το My Home Online στα 14,2 λεπτά ανά kWh και το My Home Enter με την ίδια τιμή, υπό την προϋπόθεση της πληρωμής μέσω πάγιας εντολής.