Γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος - Όλες οι τιμές ανά εταιρεία

H στροφή στα σταθερά τιμολόγια συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς περισσότερα από τα μισά νέα συμβόλαια που υπογράφουν οι προμηθευτές ρεύματος (περίπου 60%) αφορούν πλέον σταθερά τιμολόγια.

Ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα νοικοκυριών και επιχειρήσεων στρέφεται προς τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, γνωστά ως «μπλε» τιμολόγια, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζει και το 2025, ενισχύει τη στροφή των καταναλωτών προς συμβόλαια που εξασφαλίζουν σταθερό κόστος, προστατεύοντάς τους από τις διακυμάνσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων.

Στην Ελλάδα η μέση τιμή ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά υποχώρησε σήμερα στα 140,29 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με την ανοδική ωστόσο πορεία του Ιανουαρίου να συνεχίζεται. Τις πρώτες τέσσερις ημέρες του Φεβρουαρίου η μέση τιμή μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 139,45 ευρώ από τα 135,13 ευρώ του Ιανουαρίου και τα 129,8 ευρώ του Δεκεμβρίου.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης η στροφή στα σταθερά τιμολόγια συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς περισσότερα από τα μισά νέα συμβόλαια που υπογράφουν οι προμηθευτές ρεύματος (περίπου 60%) αφορούν πλέον σταθερά τιμολόγια. Η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 1 εκατομμύριο καταναλωτές σε σταθερά τιμολόγια μέχρι το τέλος του 2025.

Εκτός από την άνοδο των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, η προσφορά ανταγωνιστικών σταθερών τιμολογίων αποτελεί βασικό παράγοντα της αυξημένης ζήτησης. Αυτή τη στιγμή, στην αγορά διατίθεται πληθώρα «μπλε» προϊόντων με τιμές κάτω από τα 15 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, επίπεδο που θεωρείται το άτυπο πλαφόν για τη μέγιστη αποδεκτή επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Οι προμηθευτές συνεχίζουν την επιθετική εμπορική πολιτική τους, επιχειρώντας να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες με χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά, η Protergia (Metlen) διαθέτει το 12μηνο «μπλε» Value Secure 12M, με σταθερή τιμή στα 9,9 λεπτά ανά kWh, ενώ υπάρχουν προγράμματα για συνδυασμό με φυσικό αέριο. Παράλληλα, η ΔΕΗ προσφέρει το My Home Online στα 14,2 λεπτά ανά kWh και το My Home Enter με την ίδια τιμή, υπό την προϋπόθεση της πληρωμής μέσω πάγιας εντολής.

Τι συμβαίνει με τα πράσινα τιμολόγια

Παρότι οι προμηθευτές επιχειρούν να συγκρατήσουν τις τιμές στα «πράσινα» τιμολόγια μέσω εκπτώσεων, οι αυξήσεις στις χονδρεμπορικές τιμές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την αγορά. Οι χρεώσεις στα οικιακά «πράσινα» τιμολόγια κυμαίνονται από 15,5 έως 23,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Φεβρουάριο, με τη μέση τιμή να φτάνει τα 18,3 λεπτά, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει τις χρεώσεις, καθώς τον Ιανουάριο η μέση τιμή στην αγορά διαμορφώθηκε στα 135,13 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η πολιτεία συνεχίζει να παρέχει επιδοτήσεις στους καταναλωτές, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατηρεί την ενίσχυση του 1,5 λεπτού ανά κιλοβατώρα και τον Φεβρουάριο.

Αλλαγές σημειώνονται και στις χρεώσεις των «νυχτερινών» τιμολογίων, καθώς από την 1η Φεβρουαρίου το νέο πολυζωνικό τιμολόγιο έχει τεθεί σε εφαρμογή. Στο αντίστοιχο της ΔΕΗ (Γ1Ν), η χρέωση στις ζώνες μειωμένων τιμών διαμορφώνεται στα 13,09 λεπτά ανά kWh για τον μήνα που διανύουμε.

Όλα τα τιμολόγια ρεύματος ανά εταιρεία για τον Φεβρουάριο 2025