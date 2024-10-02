Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Άνοιξε το loipoepikouriko.moh.gov.gr για αιτήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσων ξεκινά σήμερα (Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024) και ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου 2024, στις 12 το μεσημέρι.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ