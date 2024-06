Η ΑΑΔΕ παρείχε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, δίνοντας απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις νέες διευκρινήσεις, οι επιχειρήσεις που διενεργούν λιανικές συναλλαγές και έχουν υποχρέωση χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ή επιλέγουν να διενεργούν τις συναλλαγές με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, πρέπει να διασυνδέσουν τα τερματικά POS με τα ταμειακά τους συστήματα. Επιχειρήσεις που διενεργούν συναλλαγές για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ΦΗΜ σύμφωνα με τη νομοθεσία και δεν χρησιμοποιούν ΦΗΜ, δεν έχουν τη σχετική υποχρέωση διασύνδεσης για αυτές τις συναλλαγές.

Επιχειρήσεις που διενεργούν αποκλειστικά χονδρικές συναλλαγές δεν έχουν υποχρέωση να διασυνδέσουν τα τερματικά POS με τα ταμειακά τους συστήματα. Επιχειρήσεις με μεικτές συναλλαγές πρέπει να διασυνδέουν τα τερματικά POS για τις συναλλαγές λιανικής για τις οποίες έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή για τις οποίες χρησιμοποιούν ΦΗΜ. Σε περίπτωση που επιχειρήσεις δεχτούν πληρωμές σε μη διασυνδεμένο τερματικό POS για συναλλαγές για τις οποίες έχουν υποχρέωση διασύνδεσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ή 20.000 ευρώ, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Επιχειρήσεις με ένα και μόνο τερματικό POS

Επιχειρήσεις με ένα και μόνο τερματικό POS πρέπει να το διασυνδέσουν με το ταμειακό τους σύστημα εάν αυτό δέχεται πληρωμές για συναλλαγές λιανικής με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ. Επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός ΦΗΜ και ένα ή περισσότερα τερματικά POS δεν χρειάζεται να διασυνδέσουν όλα τα ΦΗΜ με τα τερματικά POS, καθώς οι ΦΗΜ που δεν έχουν διασυνδεθεί μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για συναλλαγές μετρητοίς. Είναι δυνατό να διασυνδέονται περισσότερα του ενός POS σε έναν ΦΗΜ, εφόσον το επιθυμεί η επιχείρηση.

Οι αυτόνομες συσκευές All in One περιλαμβάνουν λογισμικό Ταμειακού Συστήματος που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και λογισμικό διενέργειας συναλλαγών POS που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Συνεπώς, δεν απαιτείται διαδικασία διασύνδεσης Ταμειακού Συστήματος και POS, διότι συλλειτουργούν στην ίδια συσκευή. Αυτές οι συσκευές διενεργούν συναλλαγές με κάρτες και άλλους τρόπους, όπως μετρητά και επί πιστώσει, και μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια, δελτία παραγγελίας εστίασης και συναλλαγές Tax Free.

Οι αυτόνομες συσκευές All in One διατίθενται στην αγορά αποκλειστικά από Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που αδειοδοτούνται από την ΑΑΔΕ. Οι σχετικές αδειοδοτήσεις αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e-commerce συναλλαγές) καθώς και συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων τερματικών πληρωμών (unattended POS) εξαιρούνται από την υποχρέωση διασύνδεσης.

Οι ταυτόχρονες συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται την ίδια στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή από τον πελάτη με τη χρήση POS, ενώ οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή.

Η απόδειξη είσπραξης POS χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις προείσπραξης ή προκαταβολής μέσω τερματικού POS για την έκδοση τιμολογίου χονδρικών συναλλαγών ή παραστατικού tax free χωρίς χρήση ΦΗΜ. Η απόδειξη είσπραξης POS για εισπράξεις τρίτων χρησιμοποιείται για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS και αφορούν σε είσπραξη ποσών για λογαριασμό τρίτων.

Τα ποσά πληρωμών στις συναλλαγές POS δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική αξία του παραστατικού ή των παραστατικών που σχετίζονται, με εξαίρεση τα φιλοδωρήματα.

Οι συναλλαγές tax-free που διενεργούνται από οντότητες που χρησιμοποιούν ΦΗΜΑΣ ή Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά από διασυνδεδεμένο τερματικό POS.

Οι επιχειρήσεις εστίασης που εκδίδουν απευθείας απόδειξη κατά το σερβίρισμα δεν χρειάζεται να ζητούν από τον πελάτη να υποδείξει εκ των προτέρων τον τρόπο εξόφλησης (μετρητά ή κάρτα).

Οι συναλλαγές μέσω POS για τις οποίες η έκδοση του παραστατικού προηγείται της πληρωμής (π.χ. διανομέας έτοιμου φαγητού) διενεργούνται με προφόρτωση των δεδομένων των παραστατικών στο τερματικό POS.