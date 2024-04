Δεν γίναμε Ελβετία, δεν γίναμε Σουηδία, απλά σωθήκαμε, σχολίασε αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας ο Αλέξανδρος Εξάρχου, CEO και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Intrakat, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. «Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τις βάσεις για να έχουμε μια ισχυρή οικονομία στο μέλλον» τόνισε και ζήτησε «ενότητα πολιτική και οικονομική για να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα».

Μιλώντας στο πάνελ Infrastructure, Tourism & Industry: The Next 10 Years of Transformation (Yποδομές, Τουρισμός και Βιομηχανία: Τα επόμενα 10 χρόνια του μετασχηματισμού), ο κ. Εξάρχου τόνισε: «Αυτό που έχει επιτευχθεί είναι ότι έχει διασωθεί η ελληνική οικονομία. Όπως είπε και ο Τσώρτσιλ "δεν μπορούμε να δίνουμε σε μια διάσωση τα στοιχεία νίκης". Δεν γίναμε Ελβετία, δεν γίναμε Σουηδία απλά σωθήκαμε. Θαύμα που σωθήκαμε; Απόλυτο. Το περίμενε κανείς; Ουδείς. Περίμενε κανείς ότι θα μιλούσαμε για τέσσερις συστημικές τράπεζες, τόσο εύρωστες όσο είναι σήμερα; Προφανώς όχι. Αρκούν για την ανάπτυξη των επόμενων 10ετιών τέσσερις μόνο τράπεζες; Όχι λέω. Έχουμε φθάσει στο σημείο της αλλαγής του μοντέλου οικονομίας που θα θέλαμε; Το παραγωγικό μοντέλο, εξάγουμε κάτι; Στηριζόμαστε σε ένα ΑΕΠ που κατά κύριο λόγο καλύπτεται από τον τουρισμό και την ελληνική κατανάλωση. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τις βάσεις για να έχουμε μια ισχυρή οικονομία στο μέλλον.

Η ανάπτυξη στις υποδομές στηρίζεται στο RRF (Ταμείο Ανάκαμψης), θα τελειώσει κι αυτό. Πρέπει να ετοιμαστούμε για το στάδιο μετά αυτού. Μιας οικονομίας που παράγει πλούτο, εξάγει πλούτο και γι' αυτό έχει βάση σταθερή. Είναι αδύνατον να θεωρούμε σήμερα ότι έχουμε φθάσει κάπου. Αυτό που έχει επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες, με μεγάλο αγώνα, με πολιτική σταθερότητα τα τελευταία χρόνια που είναι απαραίτητη για την οικονομία είναι να διασωθούμε, να είμαστε σε θέση να μιλάμε για το μέλλον. Αλλά αν δεν σταματήσουμε την μεμψιμοιρία, την γκρίνια... Και κοιτάξουμε ενωμένοι όπως καταφέραμε να γλιτώσουμε την ελληνική οικονομία τα τελευταία 10 χρόνια, που το καταφέραμε από το 2015 κι ένθεν, με τεράστιες θυσίες να φέρουμε την ελληνική οικονομία στο σημείο που να θεωρούμε ότι το μέλλον μπορεί να είναι καλό, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.

Να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία στη βάση της, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, πρέπει να είναι ο στόχος όλων των κυβερνήσεων και όλων των πολιτικών κομμάτων. Κι επ' αυτού θεωρώ δεν είμαστε καλά. Πρέπει να θυμόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια να μας γίνουν μάθημα σε όλους και στους πολίτες και στους κυβερνώντες για να θυμόμαστε ότι έρχονται ξαφνικές καταστροφές, ο κορονοϊός ήταν μια από αυτές, ο πόλεμος στην Ουκρανία μια άλλη. Ποιος να το φανταζόταν στο δικό μας κλάδο, ο οποίος έβγαινε από μια τεράστια κρίση 10 ετών, ότι μόλις θα βλέπαμε φως θα ερχόταν η ανατίμηση αυτή. Ή ένας πληθωρισμός που ανατρέπει τις οικονομικές συμφωνίες που είχαν γίνει σε μηδενικό πληθωρισμό. Η ελληνική οικονομία θέλει ενότητα στον κίνδυνο που έρχεται. Πρέπει να οπλιστούμε με ενότητα πολιτική και οικονομική για να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα».