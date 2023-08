Παρά τις σημαντικές διαφορές της τιμής του φυσικού αερίου τον τελευταίο μήνα, η ΔΕΗ διατηρεί σταθερό το βασικό της τιμολόγιο Γ1/Ν1 για το Σεπτέμβριο, καθώς βρίσκεται στα 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέωση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh.

Παράλληλα, ανακοινώνονται τα τιμολόγια των υπολοίπων προμηθευτών. Οι τιμές είναι χωρίς την κρατική επιδότηση, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.

Η Volterra διατήρησε σταθερό το δικό της τιμολόγιο στα 13,98 λεπτά για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα SIMPLY GENEROUS HOME της Ήρων, προσφέρεται στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 €/kWh), με ενσωματωμένη την έκπτωση 10% ποσότητας που προσφέρεται σε όλους τους καταναλωτές, χωρίς προϋποθέσεις.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανεβαίνει στο 15% κι η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 €/kWh).

Η Volton προσφέρει 0,0945€ ανά κιλοβατώρα (9,45 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο Volton Energy Control (0,1260€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482€ ανά κιλοβατώρα (14,82 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο Volton Home Plus (0,1560€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας).

Η Protergia προσφέρει το Value Plus στα 9,46 λεπτά (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%).

Η Watt+Volt έχει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά.

Το πρόγραμμα Green Economy της Elpedison βρίσκεται στα 8,00 λεπτά και στο Συνέπεια Day στα 15,77 λεπτά με τις εκπτώσεις.

Το πρόγραμμα On Time της nrg προσφέρεται στα 9,594 λεπτά με έκπτωση συνέπειας 40%.

Η ΖΕΝΙΘ προσφέρει το Power Home for All στα 9,9 λεπτά και στα 7,9 λεπτά για τη νύχτα. Το Power Home Go Electric προσφέρεται στα 8,90 λεπτά για την ημέρα και 6,9 λεπτά για τη νύχτα.

Η Φυσικό Αέριο προσφέρει στα 9,3 λεπτά το οικιακό της πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Το τιμολόγιο της Ελίν είναι στα 10,5 λεπτά για το πρόγραμμα Power On! Home Bonus + με έκπτωση συνέπειας.