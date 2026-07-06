Nέο πλαίσιο-ασπίδα κατά του ξεπλύματος χρήματος, η Dotsoft, η Veridos Ματσούκης, ο ΕΔΥΤΕ και τα 2,5 εκατ. ευρώ στις Uni Systems – NOVA ICT, η THE GRID και η (μη) σχέση μιας τιμητικής πολιτογράφησης με το Υπερταμείο

Το νέο σχέδιο δράσης για το ξέπλυμα χρήματος

Νέος επιχειρησιακός χάρτης για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος θα τεθεί σε εφαρμογή με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που αναμένεται να εγκρίνει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής, που θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Απόστολου Κασάπη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το σχέδιο φέρνει αλλαγές στη λειτουργία τραπεζικών, φορολογικών και διωκτικών αρχών, με αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων, ενίσχυση των ελέγχων και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στην ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών.

Το σχέδιο εισαγάγει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος, με σαφή κατανομή ρόλων μεταξύ υπουργείων, εποπτικών αρχών και διωκτικών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας, των ελέγχων και της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων.

Ενδεικτικά, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει τον εποπτικό της ρόλο σε πολλαπλά επίπεδα. Από τη μία πλευρά θα αυξήσει το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της και θα ενισχύσει τους επιτόπιους και θεματικούς ελέγχους στις εποπτευόμενες εταιρείες, ενώ παράλληλα θα υιοθετήσει τη νέα μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων της ευρωπαϊκής Αρχής AMLA, προσαρμόζοντας την εποπτεία ανά προϊόν και υπηρεσία. Επιπλέον, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων, αυξάνοντας τα πρόστιμα και προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των αποφάσεων επιβολής τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ενισχύσει τη στελέχωση της ειδικής μονάδας για το ξέπλυμα χρήματος και θα επικεντρώσει τους ελέγχους της στην αγορά των κρυπτοστοιχείων και των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs). Παράλληλα, θα προχωρήσει στην εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για την κεφαλαιαγορά και θα εκδώσει μέτρα προστασίας για τα στελέχη των εποπτευόμενων επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αναλάβει διευρυμένο ρόλο τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της εποπτείας. Θα εκπαιδεύσει τους ελεγκτές της σε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και αξιοποίησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, θα παρέχει κατευθύνσεις προς τα υπόχρεα πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και θα επικαιροποιεί διαρκώς το πλαίσιο κυρώσεων. Παράλληλα, θα υλοποιήσει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενίσχυση της τελωνειακής επιτήρησης και της ιχνηλασιμότητας των διασυνοριακών μεταφορών.

Στη βάση του νέου σχεδίου, η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβει την ενίσχυση της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδίου, δίνοντας έμφαση στις οικονομικές έρευνες, στην αξιοποίηση τραπεζικών πληροφοριών και δεδομένων από πλατφόρμες κρυπτοστοιχείων, καθώς και στη δημιουργία κοινών ομάδων έρευνας με τη συμμετοχή της Europol και της Interpol. Παράλληλα, θα υλοποιεί σε ετήσια βάση εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών της σε θέματα οικονομικού εγκλήματος και παρακολούθησης χρηματοοικονομικών ροών.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό μέσω αποσπάσεων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θα εφαρμόσει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων βάσει αξιολόγησης κινδύνου, με έμφαση στους φορείς που θα εμφανίζουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων θα προετοιμάσει τους ορκωτούς ελεγκτές για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού από τον Ιούλιο του 2027, μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ποιοτικών ελέγχων.

Τέλος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο της συνολικής μεταρρύθμισης. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς θα προωθήσει τις απαραίτητες νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML Package). Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση της νέας κοινοτικής οδηγίας, η έκδοση εφαρμοστικών μέτρων και η επικαιροποίηση του ν. 4557/2018, ώστε το ελληνικό πλαίσιο να έχει προσαρμοστεί πλήρως στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις έως τον Ιούλιο του 2027.

Διοικητικές αλλαγές στη Dotsoft

Διοικητικές αλλαγές επήλθαν στη Dotsoft μετά την είσοδο του Diorama Investments II RAIF S.C.A., του επενδυτικού οχήματος της DECA Investments, στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 40%. Στο πλαίσιο των εξελίξεων, έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σταύρου Κατσαρίδη και της ανεξάρτητης μη εκτελεστικής συμβούλου Ευαγγελίας Δουλκιάρογλου. Σε αντικατάστασή τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα μέλη τον πρόεδρο της DECA Investments, Νικόλαο Κούλη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιάννη Καλαντζή, για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου. Τα δύο νέα μέλη ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, πληρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κριτήρια ανεξαρτησίας. Μετά τις αλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Dotsoft ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Μάνο και αναπληρώτρια πρόεδρο και αντιπρόεδρο την Άννα Κουρελιά. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν πλέον οι Νικόλαος Κούλης, Ιωάννης Καλαντζής και Αγγελική Σαμαρά. Σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης, η Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) Μάνος Αναστάσιος – Τζουζέππε Τζιάνο παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Dotsoft, διατηρώντας ποσοστό 40,03%, ενώ το Diorama Investments II RAIF S.C.A. ακολουθεί με συμμετοχή 40%, μετά την πρόσφατη είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μικρότερα ποσοστά κατέχουν η Castellano Properties Limited, συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση, με 7,63%, και η AL MAVA Holdings SA, συμφερόντων του Δημοσθένη Στασινόπουλου, με 3,462%.

Οι απαιτήσεις και τα ανεκτέλεστα έργα

Η ανάληψη καθηκόντων από τους πολύπειρους κ.κ. Κούλη και Καλαντζή εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί από αιτήματα για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα των εμπορικών απαιτήσεων της Dotsoft, αλλά και για τα συμβατικά περιουσιακά της στοιχεία. Αναλυτική εικόνα αναμένεται να ζητηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Grant Thornton, Φίλιππο Χειλάκο, ο οποίος υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά στη χρονική ωρίμανση των απαιτήσεων και ειδικότερα στο ποσοστό αυτών που βρίσκεται σε καθυστέρηση 30, 90 ή και άνω των 180 ημερών. Η παροχή περισσότερων στοιχείων για τη σύνθεση, τη χρονική κατανομή και κυρίως την εισπραξιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι θα συνέβαλλε στην πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα στην αγορά. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με περιπτώσεις κατά τις οποίες η Dotsoft δεν παρέδωσε εμπρόθεσμα έργα που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2024 και του 2025, με συνέπεια να μην έχει αποκτήσει δικαίωμα τιμολόγησης και είσπραξης. Οι περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να έχουν γνωστοποιηθεί είτε στις σημειώσεις που αφορούν στα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και την αναγνώριση εσόδων είτε στην ενότητα των κινδύνων και αβεβαιοτήτων, καθώς επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων, τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τη δημιουργία προβλέψεων ή απομειώσεων. Επαναλαμβάνουμε πως δεδομένου ότι η Dotsoft είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Growth), η διαφάνεια και η πληρότητα της ενημέρωσης προς τους επενδυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα…

Η Veridos Ματσούκης

Η Veridos Ματσούκης κατέγραψε το 2025 την καλύτερη οικονομική επίδοση στην ιστορία της, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το όριο των 100 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνεται στα 106,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,1% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 887 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας άνοδο άνω του 330%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία επενδύοντας 8,9 εκατ. ευρώ σε νέες γραμμές παραγωγής πολυκαρβονικών καρτών, σε υποδομές και στη δημιουργία νέων χώρων παραγωγής στο νέο βιομηχανικό κτίριο στη Βιομηχανική Περιοχή Κηφισιάς. Κατά τη διάρκεια του 2025, η Veridos Ματσούκης προχώρησε επίσης στην ίδρυση του πρώτου υποκαταστήματός της, στεγάζοντας νέο εργοστάσιο με δύο γραμμές παραγωγής πολυκαρβονικών καρτών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε και από αύξηση της απασχόλησης, με το προσωπικό της εταιρείας να ανέρχεται σε 523 εργαζομένους στο τέλος του 2025, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την επιχείρηση. Παρά τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, η διοίκηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη για το 2026, επισημαίνοντας ότι οι ενδείξεις από τη διεθνή αγορά εντύπων παραμένουν απαισιόδοξες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξημένης αβεβαιότητας. Για τον λόγο αυτό, αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι ο κύκλος εργασιών ενδέχεται να κινηθεί κάτω από τα 90 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων και τόκων να υπολογίζονται σε περίπου 5,8 εκατ. ευρώ. Παρά τη συντηρητικότερη πρόβλεψη για το 2026, η εταιρεία δεν εγκαταλείπει τα επενδυτικά της σχέδια. Προγραμματίζει την εγκατάσταση νέων μηχανών παραγωγής eCover, pre-lams και un-lams, με στόχο την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής και τη μείωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Τέλος, σχεδιάζει νέες επενδύσεις για την αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής πολυκαρβονικών καρτών και για την ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Η THE GRID

Στην ολοκλήρωση του μεγάλου συγκροτήματος γραφείων και καταστημάτων στο Μαρούσι επικεντρώνεται η THE GRID, η θυγατρική της Brook Lane Capital, με την εταιρεία να εκτιμά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου συγκροτήματος τεσσάρων κτιρίων γραφείων και καταστημάτων, συνολικής δόμησης περίπου 62.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αναμένεται να λάβει πιστοποίηση LEED Platinum. Παράλληλα με την κατασκευαστική δραστηριότητα, η εταιρεία σχεδιάζει να εντείνει τις επαφές με ενδιαφερόμενους μισθωτές, επιδιώκοντας τη σύναψη νέων προσυμφώνων μίσθωσης πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Ήδη από τον Ιούνιο του 2024 έχει υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία με την EY Ελλάδος για τη μίσθωση των γραφειακών χώρων στα δύο από τα τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος, με την έναρξη της μίσθωσης να τοποθετείται επίσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το έργο στο Μαρούσι αποτελεί τη μοναδική επένδυση της THE GRID και η εύλογη αξία του ακινήτου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 στα 159,4 εκατ. ευρώ, από 119,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, αντανακλώντας την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης.

Η HELLENiQ ENERGY

Στην ανακαίνιση και αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την έγκριση της τριμερούς σύμβασης δωρεάς που υπεγράφη μεταξύ της HELLENiQ ENERGY, του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ. Βάσει της συμφωνίας, η HELLENiQ ENERGY αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου μέσω δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η ΕΛΕΜΚΑ θα αναλάβει την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου, το οποίο αποτελεί την έδρα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Το έργο αφορά παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ». Σύμφωνα με τη σύμβαση, η υλοποίησή του δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς το σύνολο της δαπάνης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη δωρεά της HELLENiQ ENERGY.

Τιμητική πολιτογράφηση

Με Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Κρίστιν Ελίζαμπεθ Φάμπ (Kristin Elizabeth Fabbe) αποκτά τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια, ως αναγνώριση της προσφοράς της στην επιστημονική ανάδειξη σύγχρονων εθνικών προκλήσεων και στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών στρατηγικής σημασίας. Η Κρίστιν Φάμπ είναι καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής και κάτοχος της έδρας Business and Comparative Politics στη Σχολή Διακρατικής Διακυβέρνησης της Φλωρεντίας, ενώ παράλληλα διευθύνει τα προγράμματα Executive Education του ιδρύματος. Προηγουμένως διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Harvard Business School, όπου δίδαξε μαθήματα για την παγκοσμιοποίηση, τις αναδυόμενες αγορές και τη σχέση επιχειρήσεων και διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Πληροφορίες ανέφεραν πως υπάρχει οικογενειακή σύνδεση της Κρίστιν Ελίζαμπεθ Φάμπ με την Ελλάδα, αναφέροντας πως είναι σύζυγος του Ανδρέα Σταυρόπουλου.

Ο κ. Σταυρόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, αντιπρόεδρος του Endeavor Greece και εταίρος της Threshold Ventures, ενός venture capital στις ΗΠΑ, με επενδύσεις σε κολοσσούς όπως οι Tesla, SpaceX, Skype και η Baidu. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των επενδύσεων τεχνολογίας, έχει συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια άνω των 50 εταιρειών. Παράλληλα, διατηρεί στενή σχέση με την Ελλάδα, έχοντας αναλάβει ενεργό ρόλο στην εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συμμετοχής του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια, ενώ υπήρξαν και συμφοιτητές στο Harvard.

Αρμοδίως μας ξεκαθαρίσθηκε πως η Κρίστιν Ελίζαμπεθ Φάμπ δεν είναι σύζυγος του Ανδρέα Σταυρόπουλου του Υπερταμείου.

Ο ΕΔΥΤΕ και οι Uni Systems – NOVA ICT

Νέα παράταση και επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ λαμβάνει το έργο παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Services) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εντάχθηκε σε αυτό το 2022. Η τρίτη τροποποίηση της σύμβασης, που υπογράφηκε στις 30 Ιουνίου 2026 μεταξύ του ΕΔΥΤΕ και της κοινοπραξίας Uni Systems – NOVA ICT, παράτεινε τη διάρκεια του έργου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ενεργοποιείσαι το δικαίωμα προαίρεσης, αυξάνοντας το συμβατικό τίμημα κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέα ερωτήματα για την πορεία υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική μεταβολή των όρων εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο οι αρχικές εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες. Η αρχική σύμβαση είχε συνολική αξία 17,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά την ενεργοποίηση της προαίρεσης, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται πλέον στα 19,73 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 14,5% σε σχέση με το αρχικό τίμημα. Η νέα παράταση και η πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου του ΕΔΥΤΕ επαναφέρουν στο προσκήνιο τον προβληματισμό για το κατά πόσο οι διαδοχικές αναθεωρήσεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης αναδεικνύουν αδυναμίες στον αρχικό σχεδιασμό και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων.