Η έρευνα για τα έργα της συλλογής Γουλανδρή και οι Sotheby’s, η D.D. Synergy περνά στην Quento, η Εθνική Ασφαλιστική, η Bright Academy, ο Προμηθέας Πατρών και η αποτίμηση της Yalco Romania

Η συλλογή Γουλανδρή

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολυετή δικαστική διαμάχη γύρω από τη θρυλική συλλογή έργων τέχνης των Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης νέα αίτηση δικαστικής συνδρομής, αυτή τη φορά με στόχο τη συλλογή στοιχείων από τον διεθνή οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Η αίτηση υποβλήθηκε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος του Καντονιακού Δικαστηρίου της Λωζάννης, το οποίο εξετάζει την υπόθεση. Οι αμερικανικές αρχές στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής ζήτησαν τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (Commissioner), προκειμένου να ληφθούν έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τη Sotheby’s για χρήση στην δίκη που εκκρεμεί στην Ελβετία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται οκτώ μήνες μετά την αντίστοιχη κίνηση που είχε πραγματοποιηθεί στο Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης, όταν είχε ζητηθεί δικαστική συνδρομή για την ανάκτηση στοιχείων από τον γνωστό έμπορο τέχνης Alexander Apsis. Και οι δύο αιτήσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ασπασίας Ζαΐμη να εντοπίσει στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη διαδρομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς έργων της περίφημης συλλογής.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης του 20ού αιώνα, με έργα των Πικάσο, Ντεγκά, Βαν Γκογκ, Μονέ, Σεζάν και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών. Η Ασπασία Ζαΐμη, συγγενής και κληρονόμος των Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, υποστηρίζει ότι τα έργα αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 83 έργα της συλλογής φέρονται να πωλήθηκαν το 1985 από τον Βασίλη Γουλανδρή στην παναμέζικη εταιρεία Wilton Trading SA, η οποία ανήκε στην αδελφή του, Ντόντα Βορίδη Γουλανδρή. Ωστόσο, μαρτυρίες και έγγραφα που σχετίζονται με δανεισμούς έργων σε μουσεία και μεταγενέστερες πωλήσεις υποδηλώνουν ότι οι πίνακες παρέμειναν στην κατοχή και τον έλεγχο του ζεύγους Γουλανδρή, στοιχείο που η πλευρά Ζαΐμη θεωρεί κρίσιμο για τους ισχυρισμούς της.

Οι αποκαλύψεις των Panama Papers το 2016 πρόσθεσαν νέα ερωτήματα, καθώς έδειξαν ότι το 2004 δημιουργήθηκαν από τη Mossack Fonseca τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού για την πώληση έργων της συλλογής υπό την ομπρέλα της Wilton Trading. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν έργα των Μπονάρ και Σαγκάλ, τα οποία εμφανίζονταν σε δημοπρασίες ως προερχόμενα από «ιδιωτική ευρωπαϊκή συλλογή», ενώ η προέλευσή τους συνδεόταν με το όνομα του Βασίλη Γουλανδρή.

Η νέα αίτηση δεν αφορά την ουσία της δικαστικής διαμάχης ούτε καλείται να αποφανθεί για το ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των επίμαχων έργων τέχνης. Πρόκειται για διαδικασία δικαστικής συνδρομής, μέσω της οποίας ζητείται η συνδρομή των αμερικανικών αρχών για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, θα μπορούν να εκδοθούν κλήσεις προς τη Sotheby's για την προσκόμιση εγγράφων, αρχείων συναλλαγών, αλληλογραφίας ή άλλων στοιχείων που ενδέχεται να σχετίζονται με τη διαδρομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των έργων. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί δεν θα αξιολογηθεί από το αμερικανικό δικαστήριο, αλλά θα διαβιβαστεί στο Καντονιακό Δικαστήριο της Λωζάννης, το οποίο εξετάζει την αγωγή της Ασπασίας Ζαΐμη κατά του Κυριάκου Κουτσομάλλη και του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Στην Quento περνά η D.D. Synergy

Σε εσωτερική αναδιάρθρωση των τεχνολογικών της δραστηριοτήτων προχωρά η Qualco Group, δρομολογώντας τη μεταφορά του 100% της D.D. Synergy Hellas στην Quento Technologies, την εταιρεία που έχει αναλάβει τον συντονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ICT του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, το σύνολο των μετοχών της D.D. Synergy Hellas θα εισφερθεί στην Quento Technologies, με την αξία της εταιρείας να αποτιμάται στα 8,654 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και θα αποτελέσει τη βάση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Quento μέσω της εισφοράς των μετοχών της D.D. Synergy. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης, εφαρμόστηκαν διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίες οδήγησαν σε εύρος αξιών από 2,7 εκατ. ευρώ έως 20,6 εκατ. ευρώ. Μετά τη στάθμιση των αποτελεσμάτων, οι εκτιμητές προσδιόρισαν την εύλογη αξία της εταιρείας στα 8,654 εκατ. ευρώ, ενώ το αποδεκτό εύρος αποτίμησης διαμορφώθηκε μεταξύ 7,788 εκατ. και 9,519 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της D.D. Synergy Hellas από τη Qualco Group, εντάσσοντας πλέον πλήρως την εταιρεία στη νέα οργανωτική δομή των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η D.D. Synergy Hellas, η οποία ιδρύθηκε το 1999, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους συνεργάτες της SAP στην ελληνική αγορά, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Quento Technologies, η οποία ιδρύθηκε το 2025, θα λειτουργήσει ως ο ενιαίος τεχνολογικός πυλώνας της Qualco, συντονίζοντας τις δραστηριότητες πληροφορικής τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η Financial Innovation Holding

Η Financial Innovation Holding, η εταιρεία που πριν από μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη δημιουργία μιας «εκκλησιαστικής fintech», προχωράει με βήμα «σημειωτόν». Το εγχείρημα που έχει συνδεθεί με τον Άγγελο Φιλιππίδη (και τον Γενικό Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, Νικόδημο Φαρμάκη, ο οποίος όμως αποχώρησε μετά από αντίδραση της Ιεράς Συνόδου), έχει περάσει από πολλά σχέδια κεφαλαιακών ενισχύσεων και αποθεματικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όλα έμειναν στα χαρτιά. Τον Μάρτιο του 2025 αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου 200.000 ευρώ, με τιμή διάθεσης που δημιουργούσε θεωρητικό αποθεματικό 29,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση δεν καλύφθηκε ποτέ και ακυρώθηκε λίγους μήνες αργότερα. Ακολούθησε δεύτερη απόπειρα, ακόμη πιο φιλόδοξη. Τον Οκτώβριο του 2025 εγκρίθηκε αύξηση 1 εκατ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών και προσδοκώμενο αποθεματικό υπέρ το άρτιο 34 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές συνοδεύονταν μάλιστα από ειδικά προνόμια και πρόβλεψη μετατροπής τους σε κοινές σε περίπτωση αδειοδότησης πιστωτικού ιδρύματος. Όπως όμως προκύπτει από το νέο καταστατικό της εταιρείας, ούτε αυτή η αύξηση βρήκε επενδυτές. Η γενική συνέλευση της 25ης Μαΐου 2026 ακύρωσε το σύνολο των 1.000.000 προνομιούχων μετοχών λόγω μη καταβολής των κεφαλαίων από τους μετόχους. Έτσι, παρά τις αποφάσεις για αυξήσεις συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και τα σχέδια δημιουργίας αποθεματικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ υπέρ το άρτιο, η Financial Innovation Holding συνεχίζει σήμερα να λειτουργεί με το ίδιο ακριβώς κεφάλαιο με το οποίο ιδρύθηκε: 149.470 ευρώ.

Η Bright Academy

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε το 2025 η Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Bright Academy, με την εταιρεία να εμφανίζει αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2,61 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 46%. Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύθηκαν στα 1,70 εκατ. ευρώ από 343 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 267 χιλ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν και η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,76 εκατ. ευρώ από 397 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 74,3% από 51%, ενώ το καθαρό περιθώριο προ φόρων ανήλθε στο 65,2% από 19,3%, αποτυπώνοντας τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 1,98 εκατ. ευρώ από 653 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 4,19 εκατ. ευρώ από 2,74 εκατ. ευρώ. Η Bright Academy δραστηριοποιείται ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία αναβάθμισε την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσής της, εντάχθηκε στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και ανέπτυξε νέες συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής.Τέλος, συμμετείχε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Προμηθέας Πατρών

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Προμηθέας Πατρών ΚΑΕ κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, βάζοντας τέλος σε ένα σερί έξι διαδοχικών ζημιογόνων χρήσεων. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αναδεικνύουν ότι η ομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τη χρηματοοικονομική της θέση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η πατρινή ΚΑΕ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 32%, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 2,03 εκατ. ευρώ από 1,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ φόρων πέρασαν σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας κέρδη 41,6 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 48 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παρά την επιστροφή στα κέρδη, η οικονομική εικόνα της εταιρείας εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τις συσσωρευμένες ζημιές των προηγούμενων ετών. Η καθαρή θέση παρέμεινε αρνητική και στις 30 Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε σε -1,33 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά περίπου 1,06 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τις πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στη ρευστότητα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκαν κοντά στις 100 χιλ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 309 χιλ. ευρώ.

«Ενδιαφέρον» παρουσιάζει η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη λόγω των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων από το 2020 έως και το 2025. Όπως σημειώνεται, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων από μελλοντικό έλεγχο των φορολογικών αρχών, ενώ η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις. Παράλληλα, ο ορκωτός εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας (going concern). Όπως αναφέρει, η αρνητική καθαρή θέση, οι συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων και το έλλειμμα κεφαλαίου κίνησης συνιστούν ενδείξεις ύπαρξης ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της ΚΑΕ να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Στην έκθεση γίνεται επίσης ειδική αναφορά στις διατάξεις του Ν.4548/2018. Ο ελεγκτής επισημαίνει ότι λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119, το οποίο προβλέπει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου οι μέτοχοι να αποφασίσουν μέτρα αποκατάστασης της κεφαλαιακής κατάστασης της εταιρείας. Μάλιστα, γνωστοποιείται ότι σχετική ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποσταλεί ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Από την πλευρά της διοίκησης, πάντως, εκπέμπεται αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα. Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν οικονομικά την εταιρεία και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της και η κάλυψη των υποχρεώσεών της.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση έως 3,2 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Εθνική Ασφαλιστική από συγκεκριμένες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το 2025. Όπως σημειώνεται, πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που σχετίζονται με αγωγή για παραβίαση δικαστικής απόφασης, για τις οποίες οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι είναι δυνατόν, αλλά όχι πιθανό, να υπάρξει δυσμενής έκβαση. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με βάση την τρέχουσα πορεία των δικαστικών διαδικασιών και την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης, η πιθανή υποχρέωση που θα μπορούσε να προκύψει δεν αναμένεται να υπερβεί τα 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο χρόνος τυχόν εκροής παραμένει αβέβαιος. Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική αναφέρει ότι συμμετέχει, ως ενάγουσα και εναγόμενη, σε διάφορες δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες που συνδέονται με τη συνήθη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ωστόσο, τόσο η διοίκηση όσο και οι νομικοί της σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς ουσιώδη αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η αναδιάρθρωση της Yalco

Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Yalco το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας, με επίκεντρο σειρά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που μπορούν να φθάσουν συνολικά έως και τα 15 εκατ. ευρώ, καθώς και τη λογιστική εξυγίανση του ισολογισμού μέσω συμψηφισμού ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς μετόχους και συνδεδεμένα μέρη έως 5 εκατ. ευρώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως 5 εκατ. ευρώ και αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε είδος έως 5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ισόποσο συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της διαδικασίας αναμένεται να διαδραματίσει η συμμετοχή του ομίλου AVE, ο οποίος έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να επενδύσει έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου μέσω της 100% θυγατρικής του AVE Participation Ltd. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έχει ήδη δημοσιοποιηθεί ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης της Yalco Romania, θυγατρικής του ομίλου στη ρουμανική αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση, το 35% της εταιρείας αποτιμάται στα 4,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται συνολική αποτίμηση 12 εκατ. ευρώ για το 100% της θυγατρικής. Η Yalco Romania δραστηριοποιείται στη χονδρική διανομή ειδών οικιακής χρήσης, εργαλείων και προϊόντων HoReCa, εκπροσωπώντας διεθνή brands όπως DeWalt, Stanley, Black & Decker, Bormioli, Curver, Keter και Libbey. Διαθέτει περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, δίκτυο άνω των 250 σημείων πώλησης και απασχολεί 57 εργαζόμενους, ενώ σύμφωνα με την έκθεση κατατάσσεται δεύτερη στον κλάδο της στη Ρουμανία με βάση τον κύκλο εργασιών.

Η FxD Logistics ΑΕ

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον κλάδο των logistics προχώρησαν η Hellenic Train και η Damco Energy, του ομίλου Κοπελούζου δημιουργώντας την FxD Logistics ΑΕ, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και αντικείμενο που εκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, των εμπορευματικών μεταφορών και της διαχείρισης φορτίων. Η νέα εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής του Θριασίου Πεδίου, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης που έχει συναφθεί με τη Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.. Η σύμβαση αφορά την αξιοποίηση μιας υποδομής στρατηγικής σημασίας για τις συνδυασμένες μεταφορές και τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα λιμάνια και τα εμπορευματικά κέντρα της χώρας.

Η Serenity Care

Στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της φροντίδας ηλικιωμένων και των υπηρεσιών ευεξίας εισέρχεται ο επιχειρηματίας Λεωνίδας Παναγάκος, βασικός μέτοχος των εταιρειών του Ομίλου Solar Cells Hellas, διευρύνοντας το επιχειρηματικό του αποτύπωμα πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και το real estate. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παναγάκος προχώρησε στη σύσταση της Serenity Care ΙΚΕ με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία εστιάζει στη λειτουργία οίκων ευγηρίας, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων που καλύπτει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, δομές κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος, καθώς και υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, spa και ευεξίας. Στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας συμμετέχουν η Stone Village Resort Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ με ποσοστό 28%, ενώ από 24% κατέχουν η Maria Kofidou Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η AF Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η κυπριακή Rhipsalis Investments Limited.