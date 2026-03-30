Οι εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών προς το Ευρωσύστημα, η αναδιοργάνωση της HHG, η αξιοποίηση χώρων του ΟΛΘ, η Ήρων και η Sens Pulse και το guidance των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Οι εγγυήσεις των τραπεζών στο Ευρωσύστημα

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την Πράξη 136/23.03.2026 που τίθεται σε ισχύ από σήμερα 30 Μαρτίου 2026 τροποποιεί μερικώς το πλαίσιο με το οποίο οι ελληνικές τράπεζες δίνουν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για να πάρουν ρευστότητα από το Ευρωσύστημα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τεχνικούς ορισμούς και διαδικασίες. Για παράδειγμα, τροποποιούνται οι ορισμοί για τις «πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις» (ACC), τους λογαριασμούς περιουσιακών στοιχείων, τη διασυνοριακή παροχή ασφάλειας και τον τρόπο με τον οποίο καταχωρίζονται ή μεταφέρονται τίτλοι που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. Με απλά λόγια, καθορίζεται πιο ξεκάθαρα πώς μια τράπεζα μπορεί να δώσει ως ενέχυρο τίτλους ή δάνεια για να λάβει χρηματοδότηση.

Ένα σημαντικό σημείο της απόφασης είναι ότι ξεκαθαρίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς για τη διαχείριση αυτών των ασφαλειών, οι οποίοι θα ανοίγονται μόνο σε αποδεκτά συστήματα διακανονισμού τίτλων. Αυτό αφορά τη διαχείριση τίτλων και εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση και σχετίζεται με την ασφάλεια των συναλλαγών και τη σωστή καταγραφή των εγγυήσεων. Παράλληλα, η απόφαση διευκρινίζει ότι ορισμένες κατηγορίες στοιχείων, όπως οι πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις και οι καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας, δεν θα χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια μέσω συγκεκριμένου συστήματος (ΣΑΚΤ), αλλά μέσω άλλων διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δανεισμό από το Ευρωσύστημα.

Επίσης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το πιστωτικό όριο για ενδοημερήσια χρηματοδότηση στο σύστημα TARGET/TARGET-GR. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, ως πιστωτικό όριο θεωρείται η συνολική αξία των ασφαλειών που έχει δώσει μια τράπεζα, εφόσον αυτή η αξία δεν χρειάζεται ήδη για πράξεις νομισματικής πολιτικής και δεν είναι δεσμευμένη. Με απλά λόγια, πρώτα καλύπτονται οι βασικές υποχρεώσεις προς το Ευρωσύστημα και μετά χρησιμοποιείται το υπόλοιπο ως όριο για επιπλέον ρευστότητα μέσα στην ημέρα. Τέλος, η απόφαση προβλέπει ότι για τις δανειακές απαιτήσεις και τις πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις που δίνονται ως ασφάλεια, η κεντρική τράπεζα μπορεί να επιβάλλει προμήθεια και να καθορίζει το ύψος της.

Η Hellenic Healthcare Group

Σε αναδιοργάνωση της εταιρικής του δομής προχωρά ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση της Hellenic Healthcare II Μονοπρόσωπη ΑΕ από τη Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχών. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο απλοποίησης της δομής του ομίλου και συγκέντρωσης συμμετοχών, δανεισμού και δραστηριοτήτων σε λιγότερες εταιρικές οντότητες. Η συγχώνευση αποτελεί ουσιαστικά εσωτερική αναδιάρθρωση του ομίλου, καθώς και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον ίδιο μοναδικό μέτοχο, τη Hellenic Healthcare S.à r.l. με έδρα το Λουξεμβούργο.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο απλού, ενιαίου και χρηματοοικονομικά αποδοτικού εταιρικού σχήματος, με χαμηλότερο διοικητικό και λειτουργικό κόστος, καλύτερη διαχείριση του δανεισμού και πιο ευέλικτη χρηματοοικονομική δομή στον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά περίπου 34,19 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή και η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας, με την έκδοση νέων μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα διαμορφωθεί σε περίπου 165,8 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της Hellenic Healthcare II Μονοπρόσωπη ΑΕ προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2025, όπου το σύνολο του ενεργητικού αποτιμήθηκε σε 188,2 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων σε περίπου 154 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρείας αφορά συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες του κλάδου υγείας, συνολικής αξίας περίπου 188 εκατ. ευρώ, κυρίως στις εταιρείες Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα και Metropolitan General Hospital, ενώ μικρότερα ποσά αφορούν απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα. Στην άλλη πλευρά του ισολογισμού, οι υποχρεώσεις της εταιρείας είναι ιδιαίτερα υψηλές και συνδέονται κυρίως με ομολογιακά δάνεια προς εταιρείες του ίδιου ομίλου Hellenic Healthcare, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 142,9 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και περίπου 10,17 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ενώ υπάρχουν και λοιπές υποχρεώσεις περίπου 0,9 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων φτάνει περίπου τα 154 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, η καθαρή θέση αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο 38,2 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές περίπου 4 εκατ. ευρώ, οι οποίες μειώνουν την καθαρή αξία της εταιρείας και οδηγούν στο τελικό ποσό των 34,19 εκατ. ευρώ.

Η υποπαραχώρηση χώρων του ΟΛΘ

Δεσμευτικές επενδύσεις για την ανακατασκευή και αξιοποίηση σημαντικών κτιριακών και υπαίθριων χώρων εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης προβλέπει η σύμβαση υποπαραχώρησης που συνομολόγησε η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ) με τη συνδεδεμένη εταιρεία Uvalone Ltd, με εγγυήτριες τις Dimera Land & Property Ltd και Belterra Investments Ltd. Η σύμβαση αφορά την ανάπτυξη, αποκατάσταση, ανακατασκευή, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση συγκεκριμένων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού. Στους χώρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση συγκαταλέγονται το Κτίριο Παλαιού Τελωνείου, οι Αποθήκες 7, 9, 10, 17, 23 και 25, η Αποθήκη Ειδικών Φορτίων, το ΣΙΛΟ, καθώς και χώροι στάθμευσης εντός του λιμένα. Η σύμβαση προβλέπει δεσμευτικές επενδύσεις για την ανακατασκευή και αξιοποίηση των χώρων, καθώς και την καταβολή ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος προς την ΟΛΘ Α.Ε. για κάθε υποπαραχωρούμενο χώρο, με το αντάλλαγμα να αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για το Κτίριο Παλαιού Τελωνείου προβλέπεται δεσμευτική επένδυση ύψους 11,44 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 380.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και επιπλέον 88.000 ευρώ για τον παρακείμενο υπαίθριο χώρο. Για την Αποθήκη 7 προβλέπεται επένδυση 300.000 ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 75.000 ευρώ, καθώς και 89.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο, ενώ για την Αποθήκη 9 η επένδυση ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ετήσιο αντάλλαγμα 73.000 ευρώ και 29.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο. Για την Αποθήκη 10 προβλέπεται επένδυση 580.000 ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 90.000 ευρώ, καθώς και 40.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επένδυση για την Αποθήκη 17, η οποία ανέρχεται σε 6,18 εκατ. ευρώ με ετήσιο αντάλλαγμα 190.000 ευρώ και 101.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο, ενώ για την Αποθήκη Ειδικών Φορτίων προβλέπεται επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 85.000 ευρώ, καθώς και 48.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο. Για την Αποθήκη 23 προβλέπεται ετήσιο αντάλλαγμα 127.000 ευρώ, ενώ για τον παρακείμενο υπαίθριο χώρο επένδυση 1,4 εκατ. ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 106.000 ευρώ.

Για την Αποθήκη 25 προβλέπεται επένδυση 3 εκατ. ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 193.000 ευρώ, καθώς και 84.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο, ενώ για το ΣΙΛΟ προβλέπεται επένδυση 3,75 εκατ. ευρώ και ετήσιο αντάλλαγμα 95.000 ευρώ, καθώς και 175.000 ευρώ για τον υπαίθριο χώρο. Για τους χώρους στάθμευσης προβλέπεται επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 300.000 ευρώ για το πρώτο έτος της υποπαραχώρησης, ενώ προβλέπεται και ετήσιο αντάλλαγμα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, καθώς και 12.000 ευρώ για το φυλάκιο της Πύλης 6. Η διάρκεια της υποπαραχώρησης ορίζεται έως τις 27 Ιουνίου 2051, με τα ετήσια οικονομικά ανταλλάγματα να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο βάσει του πληθωρισμού. Στη βάση αυτή οι όροι της σύμβασης κρίθηκαν από το ΔΣ του ΟΛΘ δίκαιοι και εύλογοι, καθώς κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα της αγοράς για παρόμοιους χώρους στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Αύξηση εσόδων αλλά τελικά ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ βελτιωμένο εμφανίστηκε και το μικτό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε 2,53 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 28% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, τα τελικά αποτελέσματα μετά φόρων ήταν ζημιογόνα, με τις ζημιές να ανέρχονται σε περίπου 299 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρήση. Η επιδείνωση του τελικού αποτελέσματος αποδίδεται κυρίως στη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους περίπου 2,1 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε περίπου 15,9 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν περισσότερο, φτάνοντας τα 16,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε στο αρνητικό τελικό αποτέλεσμα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι στην τρέχουσα οικονομική χρήση η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά, προβλέποντας έσοδα περίπου 17,1 εκατ. ευρώ, έξοδα ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων περίπου 2,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τον έλεγχο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα έχει αναλάβει το Cognita Schools Group, βασικός μέτοχος του οποίου είναι η Jacobs Holding AG, η διεθνής επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Jacobs, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί διεθνώς με τον καφέ.

Η Μέση Ανατολή και η τηλεργασία στην Alpha Bank

Με αφορμή την ενεργειακή κρίση που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και τις παροτρύνσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για λήψη άμεσων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank ζήτησε από τον CEO της τράπεζας Βασίλη Ψάλτη την εφαρμογή αυξημένης τηλεργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank υποστήριξε πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ενώ ακόμη και σε περίπτωση σύντομης αποκλιμάκωσης της κρίσης, θα απαιτηθούν πολλοί μήνες μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Το γεγονός αυτό εντείνει την αβεβαιότητα και αυξάνει το ενεργειακό κόστος για οικονομίες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρουσίασε σχέδιο δέκα σημείων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους, προτείνοντας μεταξύ άλλων αυξημένη εργασία από το σπίτι, περιορισμό επαγγελματικών ταξιδιών και ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις διεθνείς κατευθύνσεις, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank κάλεσε τη Διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει στην εφαρμογή αυξημένης τηλεργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους.

Η Frontstage Entertainment

Η Frontstage Entertainment προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με στόχο την επέκταση του εταιρικού της σκοπού και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, της μουσικής και των κοινωνικών δράσεων. Σύμφωνα με την τροποποίηση, η εταιρεία διευρύνει τις δραστηριότητές της στην προαγωγή του πολιτισμού και της μουσικής, ιδίως μέσω της υποστήριξης, ενίσχυσης και ανάδειξης καλλιτεχνών, νέων ταλέντων και νέων μουσικών τάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων με επίκεντρο το παιδί και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στον πολιτισμό, την καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση, καθώς και τη γενικότερη πολιτιστική ευαισθητοποίηση.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της CEO της Frontstage Entertainment, Αλεξάνδρας Δασκαλοπούλου, να αναπτύξει νέες πηγές εσόδων πέρα από τον στενό πυρήνα της ραδιοφωνικής και μουσικής δραστηριότητας της εταιρείας, αξιοποιώντας εμπορικά την απήχηση και τις δυνατότητες των ραδιοφωνικών της μέσων. Στο πλαίσιο αυτό, οι σταθμοί Μελωδία 99.2, HiT 88.9, En Lefko 87.7, RED 96.3 και Kids Radio 88.6 εκτιμάται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για την ανάπτυξη νέων δράσεων, συνεργασιών και πολιτιστικών ή κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Η Ήρων και η Sens Pulse

Η Γενική Συνέλευση της Ήρων ενέκρινε τη μεταβίβαση δραστηριότητας που σχετίζεται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης προς τη Sens Pulse Μονοπρόσωπη ΑΕ, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του ομίλου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης. Το τίμημα της συμφωνίας ορίστηκε στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ για τη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε οικονομική αποτίμηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο για τα δεδομένα της αγοράς και της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η Sens Pulse δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και της διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών και δικτύων. Η μεταβίβαση αφορά ουσιαστικά την πώληση του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας από την Ήρων προς τη Sens Pulse. Μοναδικός μέτοχος της Sens Pulse είναι η Sustainable Energy Solutions Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία αποτελεί θυγατρική της Ήρων Ενεργειακή, γεγονός που σημαίνει ότι η δραστηριότητα παραμένει εντός του ευρύτερου ομίλου.

Η Intrum Hellas

Η Intrum Hellas κατέγραψε μείωση εσόδων κατά τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 172 εκατ. ευρώ έναντι 187 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση περίπου 8%. Οι βασικές πηγές εσόδων της εταιρείας προέρχονται κυρίως από αμοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίων δανείων (management fees), αμοιβές επί των ανακτήσεων απαιτήσεων (collection και recovery fees), καθώς και από έσοδα επανατιμολόγησης εξόδων και λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν τον βασικό πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η μείωση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών διαχείρισης (AuM fees), ως αποτέλεσμα της σταδιακής μείωσης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων που παράγουν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία διατήρησε υψηλή κερδοφορία, με κέρδη προ φόρων 79 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 81 εκατ. ευρώ το 2024 και καθαρά κέρδη περίπου 60,6 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Η διατήρηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία υποχώρησαν κατά περίπου 12,2%, κυρίως λόγω χαμηλότερων αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων και βελτιωμένης διαχείρισης κόστους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Διοίκηση της Intrum Hellas δεν θεωρεί πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις και στις μελλοντικές της χρηματοροές.