O εταιρικός μετασχηματισμός Νο 3 της Metlen, o Ευάγγελος Μυτιληναίος, το ΥΠΕΘΑ και το «πατριωτικό καθήκον», η Φάις Συμμετοχών, το ξέπλυμα χρήματος και σε αναζήτηση logistics center η Neurosoft

Μέγας δωρητής

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ένα έργο που αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά το ιστορικό συγκρότημα της λεωφόρου Μεσογείων. Η εντυπωσιακή εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τη σημασία της πράσινης αναβάθμισης του χώρου, αλλά και τη συμβολή των ιδιωτών δωρητών, χάρη στους οποίους κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση του έργου. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των δωρητών έχει η Metlen, η οποία συνέβαλε καθοριστικά τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά. Η εταιρεία προσέφερε δωρεά ύψους 7 εκατ. ευρώ προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ μέσω της θυγατρικής της, ΕΛΕΜΚΑ, συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή της καινοτόμου βιοκλιματικής όψης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέγας δωρητής του έργου, μίλησε συγκινημένος στην τελετή για «πατριωτικό καθήκον» και «μέγιστη τιμή».

Εταιρικός μετασχηματισμός Νο 3

Παραμένουμε στη Metlen, καθώς το ενδιαφέρον κορυφώνεται ενόψει των ανακοινώσεων που αναμένεται να πραγματοποιήσει το απόγευμα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχετικά με τον νέο εταιρικό μετασχηματισμό του Ομίλου. Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά μετασχηματισμό στη διαδρομή της εταιρείας, ο οποίος είχε ήδη προαναγγελθεί από τα τέλη Απριλίου, στο Capital Markets Day που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός αποσκοπεί όχι μόνο στην επίτευξη του στόχου για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2030, αλλά και στην προσαρμογή της διοικητικής δομής του Ομίλου στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλλει το London Stock Exchange (LSE), και ειδικότερα ο UK Corporate Governance Code. Οπότε στις 6 Νοεμβρίου θα γίνουμε πιο σοφοί και για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν νέους ρόλους και για τα χρονοδιαγράμματα των αλλαγών.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος

Χθες 29 Οκτωβρίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος. Και ο εν λόγω εορτασμός επιβάλλεται καθώς το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή εγκληματικότητας, μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Στην Ελλάδα η μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος από τις αρμόδιες αρχές είναι διαρκής. Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία κατά το οκτάμηνο του 2025 οι υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος που διαβιβάστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσοδών (ΑΑΔΕ) προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση. Τα δεδομένα καταδεικνύουν έντονη κινητικότητα στον εντοπισμό υποθέσεων φοροδιαφυγής και οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και ενίσχυση των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο του νόμου 4557/2018 για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, διαβιβάστηκαν στην Αρχή 369 αναφορές για βεβαιωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, έναντι 376 στο σύνολο του 2024, με αντίστοιχα ποσά που συνδέονται με τις υποθέσεις αυτές να ανέρχονται στα 2,02 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, οι αναφορές προς την Αρχή ανήλθαν σε 740 στο οκτάμηνο του 2025, έναντι 910 το 2024, με τα ποσά που συνδέονται με αυτές να διαμορφώνονται σε 577,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε και στις υποθέσεις που εξετάστηκαν από την ΑΑΔΕ έπειτα από πληροφόρηση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά το οκτάμηνο 2025, εκδόθηκαν από την Αρχή 26 έγγραφα παροχής πληροφοριών που αφορούσαν σε 177 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Από αυτές τις περιπτώσεις, 51 υποθέσεις οδηγήθηκαν σε εντολές ελέγχου, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά ύψους 39,6 εκατ. ευρώ και εισπραχθέντα 1,54 εκατ. ευρώ.

Η Φάις Συμμετοχών

Δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στην αγορά η ανακοίνωση της Φάις Συμμετοχών ΑΕ ότι ανακαλεί τη συγχώνευση που είχε ανακοινώσει την 1η Ιουλίου 2025 και η οποία αφορούσε στην απορρόφηση τριών εταιρειών από τη Sportswind Εμπορία Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η διαδικασία επρόκειτο να ενώσει υπό την Sportswind τις εταιρείες L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε., The Denim Co. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και Α.Μ. Gencom Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου, Αντιπροσωπειών, Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση συνοδεύεται από την αποσαφήνιση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του σχεδίου συγχώνευσης θα τεθούν εκ νέου υπό επανεξέταση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα οικονομικά δεδομένα και οι στρατηγικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και τα προσδοκώμενα οφέλη του εταιρικού μετασχηματισμού. Η συγχώνευση, η οποία είχε καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 30 Ιουνίου, προέβλεπε τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού σχήματος με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι 3,87 εκατ. ευρώ που διέθετε η Sportswind προ της συγχώνευσης. Το επιχειρηματικό σχέδιο στόχευε στην ενοποίηση διαφορετικών δραστηριοτήτων — από τη διαχείριση επενδυτικών ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων, έως τη λιανική πώληση του brand “Levi’s” και την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας — με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Οι τρεις εταιρείες που επρόκειτο να ενσωματωθούν διαθέτουν συνολικό εταιρικό κεφάλαιο άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, με την L.S. Σαντορίνη Καμάρι Α.Ε. να ανέρχεται στις 475.385 ευρώ, την The Denim Co. Μ.Ι.Κ.Ε. στο 1,07 εκατ. ευρώ και την A.M. Gencom Α.Ε. στις 741.471 ευρώ. Παρά το φιλόδοξο επιχειρηματικό αφήγημα περί «πολυκλαδικού μοντέλου ανάπτυξης», δεν έλειψαν οι φωνές που εξέφρασαν σκεπτικισμό για τη στρατηγική συνοχή μιας συγχώνευσης που συνδύαζε τόσο ετερογενείς δραστηριότητες — από τη λιανική ένδυσης έως τις ξενοδοχειακές επενδύσεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για αρκετούς αναλυτές, η κίνηση αυτή έμοιαζε περισσότερο με προσπάθεια τεχνητής ενοποίησης ασύνδετων τομέων, προκειμένου να παρουσιαστεί η εικόνα ενός «ομίλου με εύρος» παρά ενός οργανωμένου στρατηγικού μετασχηματισμού. Πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις συνδέουν την ανάκληση με ενδείξεις περιορισμένης ρευστότητας ή επενδυτικής κόπωσης, υπονοώντας ότι τα αναμενόμενα οφέλη από τη συγχώνευση δεν ήταν επαρκώς διασφαλισμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της Φάις Συμμετοχών μπορεί να εκληφθεί ως «προληπτική υπαναχώρηση», μια προσπάθεια ανασύνταξης στρατηγικής πριν αποκαλυφθούν πιθανές «αδυναμίες» στις επιμέρους εταιρείες του ομίλου.

Νέα έργα από την Neurosoft

Νέα έργα στους τομείς των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει αναλάβει η θυγατρική του ΟΠΑΠ, Neurosoft. Η εταιρεία ανέλαβε, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ FiberGrid εκ μέρους της Κωτσόβολος, έργο συνολικής αξίας 1,2 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση της υποδομής SD WAN / SD Branch σε περισσότερα από 115 καταστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας. Το έργο έχει διάρκεια 60 μηνών και περιλαμβάνει δύο φάσεις υλοποίησης με ενισχυμένες δυνατότητες ασφάλειας μέσω λειτουργιών NAC για όλους τους εταιρικούς χρήστες. Παράλληλα, η Neurosoft ανέλαβε υπεργολάβος της NOVA ICT στο έργο υλοποίησης ψηφιακών υποδομών για τα τρία νέα νοσοκομεία που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF). Το έργο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης Cisco, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των συστημάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών Real Time Location Services (RTLS). Η συνολική αξία της συμμετοχής της Neurosoft στο έργο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Σε αναζήτηση logistics center

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η Neurosoft βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αναζήτηση μεγάλου logistics center, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της σε αποθηκευτικούς χώρους. Αν και της προτάθηκαν εγκαταστάσεις σε Ασπρόπυργο και Θριάσιο, οι συγκεκριμένοι χώροι δεν κρίθηκαν κατάλληλοι για τις απαιτήσεις του φιλόδοξου έργου που έχει αναλάβει. Η ανάγκη για εύρεση εκτεταμένων αποθηκευτικών χώρων σχετίζεται με την πρόσφατη ανάληψη από τη Neurosoft του σημαντικού συμβολαίου για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των 16.500 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) του ΟΠΑΠ. Μετά την επιλογή των τεσσάρων διεθνών προμηθευτών —της ιταλικής Spielo (Gtech) και της βρετανικής Inspired Gaming (Merkur-Inspired) με 5.000 μηχανήματα έκαστη, της αμερικανικής WMS (Scientific Games) με 4.000 και της τσέχικης Synot με 2.500— η Neurosoft ανέλαβε ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του εκτεταμένου αυτού δικτύου. Η σχετική σύμβαση, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δέκα, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν από τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έως την τοποθέτηση, αποθήκευση και διανομή των μηχανημάτων στα περίπου 700 gaming halls του ΟΠΑΠ ανά την Ελλάδα. Ως μοναδικός Field Service προμηθευτής, η Neurosoft ανέλαβε τον πλήρη συντονισμό του τεχνικού και επιχειρησιακού σκέλους του έργου, ένα εγχείρημα που χαρακτηρίζεται σύνθετο και απαιτεί υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ταχύτητας.

Από τα καπνά στο real estate

Η ιστορική βιομηχανία καπνού της Θεσσαλονίκης, Ζαφείριος Ναξιάδης – Καπνά εις Φύλλα Ανώνυμος Εταιρεία, κάνει ένα νέο βήμα εκτός του παραδοσιακού της πεδίου δραστηριότητας, επεκτείνοντας τη δράση της στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του real estate και της φιλοξενίας. Η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση δύο νέων επιχειρηματικών σχημάτων με τις επωνυμίες Investment Mood ΙΚΕ και Investment Mood ΙΙ ΙΚΕ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για διαφοροποίηση και ανάπτυξη σε νέες αγορές. Οι δύο νέες εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν στην αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και στην πώληση οικοπέδων και κτιρίων κατοικιών ή επαγγελματικής χρήσης, με στόχο την ανάπτυξη νέων έργων που θα ενισχύσουν το αποτύπωμα του ομίλου στον κλάδο των ακινήτων. Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η είσοδος στον τομέα της φιλοξενίας, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία μονάδων που θα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Η μητρική εταιρεία, Ζαφείριος Ναξιάδης – Καπνά εις Φύλλα Ανώνυμος Εταιρεία, με 64 χρόνια παρουσίας στον κλάδο του καπνού, εμφάνισε το 2024 αύξηση εσόδων κατά 34,3%, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 68,01 εκατ. ευρώ, έναντι 50,64 εκατ. ευρώ το 2023. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 12,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,02 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA έφθασαν τα 10,75 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εταιρείας. Ωστόσο, ο ισολογισμός καταγράφει μείωση των ιδίων κεφαλαίων στα 12,87 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ το 2023. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διανομή κερδών προηγούμενων ετών και στην αγορά ιδίων μετοχών ύψους περίπου 1,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, στις οικονομικές καταστάσεις του 2024, ο ορκωτός ελεγκτής εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη, επισημαίνοντας αποκλίσεις σε λογιστικές απομειώσεις ύψους περίπου 717 χιλ. ευρώ, καθώς και συναλλαγή 162 χιλ. ευρώ με μέτοχο χωρίς την απαιτούμενη έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

«Μαϊμού» επενδυτικοί σύμβουλοι

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούν παράνομα ονόματα και στοιχεία ατόμων που είναι καταχωρημένα στα Μητρώα Πιστοποίησης της, με σκοπό να εξαπατούν πολίτες και να τους αποσπούν χρήματα. Οι δράστες παρουσιάζονται ως δήθεν πιστοποιημένοι σύμβουλοι επενδύσεων ή υπάλληλοι νόμιμων εταιρειών, ζητώντας από τα θύματα να επενδύσουν ή να καταθέσουν χρήματα. Για να προστατεύσει το κοινό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τη δημοσίευση των Μητρώων Πιστοποίησης και των αποτελεσμάτων εξετάσεων στην ιστοσελίδα της, μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Η Επιτροπή τονίζει ότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για όποιον εργάζεται σε εταιρείες που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. Επειδή πολλές κυπριακές εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες και σε Έλληνες επενδυτές, η προειδοποίηση αφορά άμεσα και το ελληνικό κοινό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καλεί τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πριν συνεργαστούν με οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία που τους προσεγγίζει για επένδυση, να ελέγχουν αν η εταιρεία είναι καταχωρημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής ή σε άλλη αναγνωρισμένη εποπτική αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουν προσωπικά στοιχεία ή να στέλνουν χρήματα χωρίς να βεβαιωθούν ότι πρόκειται για νόμιμη και αδειοδοτημένη οντότητα.