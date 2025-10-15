Τα GDP-linked warrants, το δικαστήριο του City και οι ερμηνείες του ΔΝΤ, η Dimand και το συγκρότημα ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας των τραπεζών και η νέα εταιρεία του Κωνσταντίνου Αργυρού

Τα GDP-linked warrants

Δεν προκάλεσε έκπληξη στην ελληνική κυβέρνηση η πρόταση που υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Βρετανός δικαστής Ρόμπιν Νόουλς, σύμφωνα με την οποία οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την ελληνική πλευρά θα μπορούσαν να αναλάβουν την εκπροσώπηση και των δύο μερών στη δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί στο Λονδίνο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και ομάδας ξένων επενδυτών, σχετικά με τους τίτλους GDP-linked warrants που εκδόθηκαν μετά την αναδιάρθρωση του 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική σύμβουλος της Ελλάδας, η εταιρεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, είχε ήδη προϊδεάσει την κυβέρνηση για το ενδεχόμενο αυτό, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Αθήνας να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Wilmington Trust, της εταιρείας που λειτουργεί ως διαχειριστής των τίτλων. Η πρόταση του δικαστή έγινε καθώς οι δικηγόροι των επενδυτών και του διαχειριστή αποχώρησαν από την υπόθεση, αφού καμία πλευρά δεν δέχθηκε να αναλάβει το κόστος της νομικής διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά τα ομόλογα συνδεδεμένα με το ελληνικό ΑΕΠ (GDP-linked warrants), τα οποία εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο του PSI και είχαν διάρκεια έως το 2042. Με την ανακοίνωση της 4ης Απριλίου 2025, η Ελλάδα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να εξαγοράσει το σύνολο των τίτλων στην τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους, με διακανονισμό στις 14 Μαΐου 2025. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι αμφισβήτησαν τόσο τη νομιμότητα της διαδικασίας όσο και τον τρόπο υπολογισμού της τιμής. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τους όρους των τίτλων και ότι η τιμή επαναγοράς καθορίστηκε ορθά. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ζήτησε από το Αγγλικό Δικαστήριο να επικυρώσει τη νομιμότητα της απόφασης και τον υπολογισμό της τιμής. Επειδή, ωστόσο, η Ελλάδα ήταν εκείνη που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ο δικαστής Νόουλς πρότεινε να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά έξοδα των επενδυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις — κάτι που θεωρείται πιθανό να συμβεί, καθώς το Δημόσιο είναι ο επισπεύδων.

Τι λέει το ΔΝΤ

Η διαμάχη για τα ομόλογα συνδεδεμένα με το ελληνικό ΑΕΠ, γνωστά ως GDP-linked warrants, τράβηξε την προσοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο σε έκθεσή του με τίτλο «Αποτύπωση της τρέχουσας διεθνούς αρχιτεκτονικής για την επίλυση κρατικών χρεών που εμπλέκουν ιδιώτες πιστωτές» (A Stocktaking of the Current International Architecture for Resolving Sovereign Debt Involving Private Sector Creditors) αναφέρεται εκτενώς στην ελληνική υπόθεση. Σύμφωνα με το Ταμείο, η Ελλάδα επιχείρησε πρόσφατα να επαναγοράσει το σύνολο των συγκεκριμένων τίτλων, ενεργοποιώντας ρήτρα που περιλαμβανόταν στους όρους έκδοσής τους. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς ομάδα πιστωτών αμφισβήτησε τόσο το δικαίωμα της χώρας να ενεργοποιήσει μονομερώς τη ρήτρα αυτή, όσο και τον υπολογισμό της τιμής επαναγοράς που προτάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόφαση της Αθήνας να προχωρήσει στην επαναγορά βασίστηκε στη λογική ότι η κατάργηση των GDP-linked τίτλων θα απλοποιήσει τη σύνθεση του δημοσίου χρέους και θα μειώσει το κόστος εξυπηρέτησής του. Το ΔΝΤ, ωστόσο, προειδοποιεί ότι παρόμοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ρήτρες που συνδέουν το χρέος με την οικονομική απόδοση ενέχουν σημαντικούς νομικούς και τεχνικούς κινδύνους. Όπως σημειώνει η έκθεση, η διαφωνία για την τιμή επαναγοράς των τίτλων, αν δεν επιλυθεί μέσω συνεννόησης, ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη περίοδο διαπραγματεύσεων, παρόμοια με εκείνες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς χρέους συνδεδεμένους με οικονομικές μεταβλητές (state-contingent debt instruments – SCDIs).

Σε πάνελ για το ΑΙ ο Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συμμετάσχει αύριο σε πάνελ υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα, φέρει τον τίτλο «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη». Στο πάνελ, πέρα από τον Έλληνα υπουργό, θα συμμετάσχουν ο υπουργός Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του Λιβάνου, Καμάλ Σεχάντι, καθώς και ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, Γιούργκεν Λίγκι. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Έρα Ντάμπλα Νόρρις, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ. Η θεματολογία του πάνελ επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την ταχεία ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις εθνικές οικονομίες. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την ανάπτυξη και να προωθήσουν την κοινωνική συμμετοχικότητα, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Η νέα εταιρεία του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός προχώρησε στη σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Amaryllidos Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα της αγοραπωλησίας, εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε χθες, με έδρα τον Δήμο Ιλίου Αττικής, και διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους 1,825 εκατ. ευρώ. Μοναδικός εταίρος και ιδρυτής της Amaryllidos ΙΚΕ είναι η URBS Investments Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην ARGY Productions P.C., εταιρεία συμφερόντων του ίδιου του Κωνσταντίνου Αργυρού. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Παύλος Αργυρός, δίδυμος αδελφός του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύστασης, το αρχικό κεφάλαιο της URBS Investments Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είχε οριστεί σε 800.000 ευρώ, κατανεμημένο σε 800.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το καθένα, τα οποία καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση. Ωστόσο, με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 8 Οκτωβρίου 2025, το κεφάλαιο της URBS Investments Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αυξήθηκε κατά 1,825 εκατ. ευρώ, στα 2,625 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ισάριθμων νέων εταιρικών μεριδίων. Έπειτα από την αύξηση κεφαλαίου ακολούθησε η σύσταση της Amaryllidos ΙΚΕ.

Βαλαωρίτου 9

Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη διαθέτει προς μίσθωση γραφείο 57 τετραγωνικών μέτρων στον πέμπτο όροφο κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου 9, στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς. Η αρχική τιμή εκκίνησης για το μηνιαίο ενοίκιο ορίζεται στα 1.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο εκκινεί από τα 17,54 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης, ενώ το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα δύο πρώτα χρόνια και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο επιλεγμένος μισθωτής οφείλει να καταβάλει εγγύηση δύο μηνών, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες ή ζημιές στον χώρο. Το γραφείο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματική στέγη και δεν επιτρέπεται να υπομισθωθεί ή να αλλάξει χρήση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γραπτή προσφορά εντός είκοσι ημερών στη γραμματεία του Ιδρύματος.

Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής υπό τον Γιάννη Στουρνάρα, καθόρισε το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας στο 0,5%, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που ενισχύει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, διασφαλίζοντας ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανές οικονομικές αναταράξεις. Με απλά λόγια, οι τράπεζες θα πρέπει να κρατούν στην άκρη ένα επιπλέον «μαξιλάρι» ρευστότητας, ίσο με το 0,5% των δανείων και επενδύσεών τους. Το μέτρο αυτό, που αποτελεί εργαλείο μακροπροληπτικής πολιτικής, εφαρμόζεται σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σύμφωνα με το πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η απόφαση βασίστηκε σε εισήγηση της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία αξιολόγησε τα οικονομικά δεδομένα και τα επίπεδα δανεισμού στην Ελλάδα.

Η αποκατάσταση του ιστορικού ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έδωσε με απόφασή της το «πράσινο φως» για την εκπόνηση μελέτης που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης. Η μελέτη, που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Filma Estate Μ.Α.Ε., θυγατρική της Dimand, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, θα καλύψει όλα τα στάδια της διαδικασίας – από την αποτύπωση έως την αποκατάσταση και την επανάχρηση – υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Η συνολική ανάπλαση των τριών συγκροτημάτων του πρώην ΦΙΞ θα προχωρήσει με βάση τις κατευθύνσεις του υπουργείου και αναμένεται να συνδυάσει πολιτιστικές, εμπορικές και τουριστικές χρήσεις. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ξενοδοχείου 300 κλινών και περίπου 100 κατοικιών, ενώ ήδη εκδηλώνεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την ολοκλήρωσή του στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028 και η προέγκριση της οικοδομικής άδειας έχει ήδη υποβληθεί για έλεγχο στην Υπηρεσία Δόμησης.