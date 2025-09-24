Η συνεργασία της LAMDA Development με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις φοιτητικές εστίες, η Τράπεζα Πειραιώς, ο East to Med Data Corridor, η Data in Scale και η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Δημόσιο

Το Ellinikon Student Living

Η LAMDA Development και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας Ellinikon Student Living Ανώνυμη Εταιρεία, με στόχο την ανάπτυξη και διαχείριση φοιτητικών εστιών. Η συνεργασία σηματοδοτεί την είσοδο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην ελληνική αγορά ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει στη χώρα ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέσω της UNIC Athens. Η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή της Ελληνικό ΜΑΕ, εκπροσωπούμενης από τον Chief Investment Officer της LAMDA Development, Θεόδωρο Γαβριηλίδη και της Unic Ellinikon Campus Residences Α. Μονοπρόσωπη ΑΕ, που εκπροσωπήθηκε από τον CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνη Πολεμίτη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ellinikon Student Living ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με μετρητά, εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ εισέφερε η Ελληνικό ΜΑΕ, αποκτώντας το 80% της εταιρείας, ενώ 250.000 ευρώ επένδυσε η Unic Ellinikon Campus Residences, που κατέχει το υπόλοιπο 20%. Ο σκοπός της Ellinikon Student Living δεν περιορίζεται στις φοιτητικές εστίες. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να διαχειριστεί ξενοδοχειακές και τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, ψυχαγωγικά κέντρα, αλλά και αίθουσες πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία αθλητικών υποδομών, χώρων στάθμευσης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης έργων. Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, το Ελληνικό αποκτά έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης που συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση και την καινοτομία, ενώ το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θέτει τις βάσεις ώστε το UNIC Athens να παρέχει ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή δραστηριότητα, περιλαμβανομένης και της στέγης.

Η Data in Scale

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη στιγμή που η ΔΕΗ, σε συνεργασία με την CAIO Holding Company Limited – εταιρεία συμφερόντων της εμιρατινής DAMAC του επιχειρηματία Χουσεΐν Σαζουάνι – προχώρησαν στη σύσταση της Data in Scale στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα. Η επένδυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εισέρχεται στην πρώτη της φάση, η οποία περιλαμβάνει υποδομή ισχύος 12,5 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 25 MW. Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής αναμένεται εντός έτους, με σκοπό την κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για cloud υπηρεσίες, λύσεις αποθήκευσης δεδομένων και ψηφιακό μετασχηματισμό.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Data in Scale ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 160.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ εκάστη. Η CAIO Holding Company Limited κατέχει το 55%, ενώ η ΔΕΗ συμμετέχει με το 45%, έχοντας ήδη καταβάλει 1,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του μεριδίου της. Πρόσφατα, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση διαχείρισης έργου με την Edgnex Operations Management Services LLC, που συνδέεται με τη DAMAC, με αξία συναλλαγής έως και 4 εκατ. ευρώ. Το νέο data center θα ανεγερθεί σε ακίνητο 32 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας των Trade Estate ΑΕΕΑΠ και Ten Brinke, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Smart Park και το Designer Outlet Athens στα Σπάτα.

Ο East to Med Data Corridor

Χωρίς καθυστερήσεις συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου East to Med Data Corridor (EMC), του μεγάλου υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας που θα συνδέσει την Ευρώπη με τη Σαουδική Αραβία και στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ. Παρά τις πρόσφατες παρενοχλήσεις από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. δολαρίων, προχωρά απρόσκοπτα. Προ μερικών εβδομάδων, τουρκικές δυνάμεις παρενόχλησαν το ερευνητικό σκάφος Fugro Gauss με σημαία Γιβραλτάρ, το οποίο εκτελούσε υποθαλάσσιες έρευνες για τις ανάγκες του έργου. Η Άγκυρα ισχυρίστηκε ότι το πλοίο επιχειρούσε σε θαλάσσια περιοχή που θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της, εκδίδοντας μάλιστα και αντί-NAVTEX, ενώ ανέπτυξε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίσθηκαν κανονικά. Η ΔΕΗ συμμετέχει με ίδια κεφάλαια καλύπτοντας το 25% στην εταιρεία ειδικού σκοπού EMC Subsea Cable Company Ltd, η οποία υλοποιεί το έργο. Παράλληλα έχει καλύψει και τη συμμετοχή της κυπριακής TTSA CY, ύψους 2,841%. Εκτελεστικός διευθυντής της TTSA είναι ο Κύπριος δικηγόρος Αλέξανδρος Σίνκα. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινοπραξίας του East to Med Data Corridor, ήτοι ποσοστό 72,159%, το κατέχει η Saudi Telecom μέσω της θυγατρικής της center3.

Ευχάριστα νέα

Ευχάριστα νέα επεφύλασσε για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς ο Χρήστος Μεγάλου κατά την χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν αρκέστηκε στην ισχυρή επίδοση της τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο 2025, με καθαρά κέρδη 559 εκατ. ευρώ, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% και κέρδη 0,43 ευρώ ανά μετοχή. Ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών στο τέταρτο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομών για το 2025 στα 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6% (όταν στην ευρωζώνη οι περισσότερες τράπεζες κινούνται σε αποδόσεις 3%–5%). Όπως επανέλαβε, στρατηγικά, ο όμιλος στοχεύει σε διατηρήσιμη κερδοφορία 1,1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028, με συνολικά διανεμόμενα κέρδη άνω των 2 δισ. ευρώ ως το τέλος της δεκαετίας. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, έναντι 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, κάτι που όπως τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου θα ενισχύσει άμεσα τα κέρδη ανά μετοχή κατά 5%, θα αυξήσει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά μία μονάδα και θα διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές εσόδων της τράπεζας.

Ασπίδα στις αθέατες κυβερνοϋποκλοπές

Το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) θα προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου εργαστηρίου TEMPEST. Η πράξη έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021–2025 και συνοδεύεται από συνολικό προϋπολογισμό 1,05 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η υλοποίηση του έργου ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Δημόσιο. Το εργαστήριο TEMPEST θα αποτελέσει κρίσιμη υποδομή για το Δημόσιο, επιτρέποντας ελέγχους σε υπουργεία και λοιπούς φορείς όπου λειτουργούν συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής διαβάθμισης. Μέσω συστηματικών μετρήσεων των αθέλητων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, θα εντοπίζονται τρωτά σημεία, θα προτείνονται μέτρα θωράκισης και θα πιστοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις πριν τεθούν ή όσο βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. Παράλληλα, η λειτουργία του εργαστηρίου αναμένεται να ενοποιήσει κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Ο επικείμενος διαγωνισμός θα καλύψει όλο το φάσμα της υλοποίησης: προμήθεια hardware και software, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία και δοκιμές παραλαβής, καθώς και εκπαίδευση των χρηστών για την αποτελεσματική αξιοποίηση του εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ελέγχων TEMPEST Zoning, δηλαδή στην οργανωμένη αξιολόγηση χώρων και συστημάτων έναντι ακούσιων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, ώστε να αποτρέπονται διαρροές ευαίσθητων δεδομένων. Το αντικείμενο αναμένεται να περιλαμβάνει και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης, καθώς και τεκμηρίωση και μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη που θα χειρίζονται την υποδομή. Η διακήρυξη θα περιγράφει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για θωρακισμένους χώρους (όπως κλωβούς Faraday), φίλτρα ισχύος και δεδομένων, θωρακισμένες καλωδιώσεις, κεραίες και όργανα μέτρησης υψηλής ευαισθησίας, μαζί με μεθοδολογίες δοκιμών και αποδεκτά όρια εκπομπών. Θα ορίζει κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης με βάση την τεχνική επάρκεια, την εμπειρία σε έργα υψηλής ασφάλειας και την οικονομική προσφορά, σαφή χρονοδιαγράμματα παραδόσεων, εγγυήσεις καλής λειτουργίας και απαιτήσεις για σχέδια διασφάλισης ποιότητας και προστασίας εμπιστευτικότητας.

Η «μάχη» του περιπτέρου

Με αφορμή πρόσφατες ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, σύμφωνα με την οποία τα περίπτερα πανελληνίως από 11.000 έχουν μειωθεί στα 4.500 , ήτοι κατά 60% περίπου, θα αναφερθούμε σε μια καταγγελία που μας έγινε για μια υπόθεση που ξεκίνησε μέσα στον Δεκαπενταύγουστο και προκάλεσε έντονες συζητήσεις σε μικρό Δήμο των βορείων προαστίων της Αθήνας. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ένας περιπτερούχος πληροφορήθηκε τυχαία, μέσα από ανάρτηση στη «Διαύγεια» που του εστάλη από γνωστό του, ότι το περίπτερό του περιλαμβανόταν σε διαγωνισμό εκμίσθωσης που είχε προκηρύξει ο εν λόγω Δήμος. Αν και το μίσθιο είχε λήξει δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση από τον Δήμο πως θα προχωρούσε σε διαγωνιστική διαδικασία. Σύμφωνα δε με τα καταγγελλόμενα, οι όροι του διαγωνισμού ήταν περιοριστικοί σε τέτοιο βαθμό, ώστε έδιναν την εντύπωση πως είχαν συνταχθεί για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο περιπτερούχος ζήτησε νομική υποστήριξη και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τη δημοτική αρχή. Αντί για καθαρές απαντήσεις, συνάντησε αδιαφορία και τη γενικόλογη κατηγορία ότι δεν ήταν συνεπής στις πληρωμές του, κάτι που, όπως υποστήριξε, διαψευδόταν από τα οικονομικά του στοιχεία. Μετά από έρευνα του δικηγόρου του, έγινε γνωστό ότι η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου βρισκόταν σε άδεια όταν συνεδρίασε η επιτροπή που όρισε τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε κανονικά και κατακυρώθηκε σε άλλον ενδιαφερόμενο. Οι όροι, όπως είχαν διαμορφωθεί, ουσιαστικά απέκλειαν τον μέχρι τότε κάτοχο του περιπτέρου, ενώ ελάχιστοι είχαν γνώση για τη διαδικασία προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Όταν ο δικηγόρος του περιπτερούχου ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, εκείνος τον απέφυγε, υποσχόμενος μελλοντική επικοινωνία που δεν έγινε ποτέ. Αντί γι’ αυτό, προτίμησε να καλέσει προσωπικά τον περιπτερούχο , ζητώντας του να μην απευθύνεται στο Δήμο μέσω νομικών εκπροσώπων. Ωστόσο, προγραμμάτισε συνάντηση με τον δήμαρχο. Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με παρόντες, χαρακτηρίστηκε από αμηχανία και έλλειψη ουσιαστικών απαντήσεων. Η ιστορία δεν άργησε να γίνει γνωστή στην περιοχή. Οι κάτοικοι που έλαβαν γνώση εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για το ότι ο διαγωνισμός έγινε χωρίς ανοιχτή ενημέρωση και με όρους που έμοιαζαν φωτογραφικοί. Πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση και καχυποψία και έθεσαν ζήτημα στο γραφείο του Δημάρχου. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, και μπροστά στην πίεση, ο νέος πλειοδότης φέρεται να δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει το συγκεκριμένο περίπτερο και ότι αυτό μπορεί να παραμείνει στον προηγούμενο κάτοχο. Η υπαναχώρηση θεωρήθηκε ως έμμεση παραδοχή ότι εξ αρχής η διαδικασία ήταν διάτρητη.

Η Υδροεπενδυτική

Ιδρύθηκε χθες η εταιρεία Υδροεπενδυτική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Φρόνησις ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία προσανατολίζεται σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, με κύριο αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα διευρύνει το πεδίο της σε δευτερεύοντες τομείς, όπως η παροχή υπηρεσιών μηχανικών για ενεργειακά έργα, η κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διανομή ρεύματος και η αξιοποίηση υδροηλεκτρικών σταθμών. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Υδροεπενδυτικής ορίστηκε ο Γιώργος Γαντζούλας, γιος του Στέργιου Γαντζούλα, ιδρυτή της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, η οποία δραστηριοποιούνταν στην αγορά με την επωνυμία Γαντζούλας ΑΤΕΕ. Η ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ τα τελευταία χρόνια ήταν αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες, γεγονός που καθιστά την είσοδο της νέας γενιάς στον κλάδο μέσω της Υδροεπενδυτικής μια κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.