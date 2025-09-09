Ποιοι κερδίζουν από τις νέες φοροελαφρύνσεις στην αμυντική βιομηχανία, τα αποτελέσματα της Metlen, η Fourlis και τα Foot Locker και το «déjà vu» Γαλλία 2025 – Ελλάδα 2010

«Déjà vu»

Οι αγορές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την πολιτική κρίση στη Γαλλία και κυρίως την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει τους κανόνες του νέου Συμφώνου Σταθερότητας. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος που αγγίζει το 114% του ΑΕΠ και με έλλειμμα σχεδόν στο 5,5% του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές ξυπνούν μνήμες από τη δεκαετία του 2000, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας την πολιτική διαχείριση αντί της αυστηρής εφαρμογής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, είχε αφήσει να διογκωθούν οι ανισορροπίες στην ελληνική οικονομία. Η τότε χαλαρή στάση του Επιτρόπου Αλμούνια απέναντι στην ήπια προσαρμογή της περιόδου 2006-2009 συνέβαλε στη δημιουργία μιας κρίσης που σφράγισε την πορεία της Ευρωζώνης.

Σήμερα, η Κομισιόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς η Γαλλία δεν προχωρά στις απαραίτητες περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της. Η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να κοστίσει πολλαπλάσια στο μέλλον, με την ευθύνη να βαραίνει όχι μόνο το γαλλικό πολιτικό σύστημα αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που επιτρέπουν την αναβολή δύσκολων αποφάσεων. Η ιστορική σύγκριση είναι αποκαλυπτική.

Τον Μάιο του 2010, η Ελλάδα με δημόσιο χρέος 300 δισ. ευρώ αναγκάστηκε να ζητήσει τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς αδυνατούσε να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα αξίας 16 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 5,3% του συνολικού χρέους της. Σήμερα, η Γαλλία με χρέος 2,7 τρισ. ευρώ καλείται να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει μέσα σε μόλις 123 ημέρες χρέος 206 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού χρέους της χώρας, ξεπερνώντας αναλογικά το βάρος που κλήθηκε να διαχειριστεί η Ελλάδα την εποχή της εισόδου της στα Μνημόνια.

Φοροελαφρύνσεις στην αμυντική βιομηχανία

Καλά νέα για εισηγμένες και μη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας και της κατασκευής οχημάτων, επεφύλασσε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του οικονομικού επιτελείου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε πως η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση νέου πλαισίου ενισχύσεων με στόχο την κινητροδότηση ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπου η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές δαπάνες που θα κατευθύνονται σε άμυνα και κατασκευή οχημάτων θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, με προσαύξηση 100%. Παράλληλα, θα παρέχεται το πλεονέκτημα της ταχείας αδειοδότησης, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Η έκπτωση θα αφορά αρχικές επενδύσεις που θα εκκινήσουν την τριετία 2026-2028 και θα καλύπτει τους κλάδους της κατασκευής όπλων και πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για οχήματα, μερών και εξαρτημάτων, καθώς και αεροσκαφών, συναφών μηχανημάτων και στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και η επένδυση θα πρέπει να παραμένει στην περιοχή χορήγησης για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ύψος της φορολογικής έκπτωσης αναμένεται να φτάσει έως και τα 150 εκατ. ευρώ.

Οι ωφελημένοι

Η επικείμενη φορολογική έκπτωση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και των συναφών κλάδων στην Ελλάδα, δίνοντας ώθηση τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε μικρότερες μεταποιητικές μονάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Metlen, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Το έργο, έκτασης περίπου 10.000 τ.μ., θα εξοπλιστεί με πέντε βαρέα μηχανουργικά συστήματα και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή αρμάτων μάχης Leopard 2A8. Αντίστοιχα, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση για την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος 155mm στο εργοστάσιο του Λαυρίου. Στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων, η ΕΛΒΟ, που πλέον τελεί υπό τον έλεγχο του ισραηλινού επιχειρηματία Σάμυ Κατσάβ και του SK Group, θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει είτε στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής είτε στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης τεχνολογικής βάσης, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όπως η Intracom Defense αναμένεται να κατευθύνουν επενδύσεις στη δημιουργία νέων εργαστηρίων για την ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων που ενσωματώνονται σε οχήματα και αεροσκάφη.

Σημαντικό όφελος θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Theon International, η γνωστή διεθνώς για τα αμυντικά συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης. Οφέλη θα μπορούσε να κλειδώσει και η Acromove Europe, η οποία ειδικεύεται σε λύσεις Edge Cloud και ιδιωτικών δικτύων 5G, που έχουν εφαρμογή και στην άμυνα. Τέλος, στους ωφελημένους θεία μπορούσαν να συμπεριληφθούν και μικρότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα της Metlen

Η Metlen ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να συγκλίνουν σε μια εικόνα σταθερής και υγιούς πορείας. Σύμφωνα με το consensus των επενδυτών, τα EBITDA του Ομίλου αναμένονται πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον κλάδο ενέργειας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα εμφανίσει EBITDA 350 εκατ. ευρώ, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση τόσο από τις Ανανεώσιμες Πηγές όσο και από τη θερμική παραγωγή.

Αντιθέτως, οι αναλυτές προβλέπουν πίεση στα περιθώρια του τομέα μετάλλων λόγω αυξημένων ενεργειακών δαπανών, παρά την ενίσχυση των όγκων παραγωγής, με αποτέλεσμα το EBITDA να εκτιμάται στα 130 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η αγορά προσδοκά σημαντική βελτίωση για τις κατασκευές και παραχωρήσεις, όπου η επιτάχυνση στην εκτέλεση έργων αναμένεται να οδηγήσει τα EBITDA πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ.

Ξαναζεσταμένο φαγητό

Ξαναζεσταμένο φαγητό σέρβιρε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Νίκος Παπαθανάσης, στη συνέντευξη Τύπου για την αποσαφήνιση των μέτρων στήριξης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στο Patent Fund, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) με προϋπολογισμό 41,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην οικονομική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την ανάπτυξη καινοτομιών.

Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το 2022, εντάχθηκε επίσημα στον σχεδιασμό της ΕΑΤ το 2024, ωστόσο μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό, καθώς δεν έχει ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η καθυστέρηση αυτή εντείνει την αίσθηση ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες επαναλαμβάνονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες της αγοράς παραμένουν πιεστικές. Σε μια χώρα όπου οι περισσότερες εφευρέσεις είτε δεν κατοχυρώνονται είτε μένουν ανεκμετάλλευτες εμπορικά λόγω έλλειψης πρώιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, το Patent Fund έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο κενό. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην ενεργοποίησή του δημιουργεί ερωτήματα για το αν θα μπορέσει να παράξει τελικά αποτελέσματα.

Η φορολόγηση των κληροδοτημάτων

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επανέλαβε χθες μια εξαγγελία που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο από τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Πλαίσιο για δωρεές προς το Δημόσιο, σχολάζουσες κληρονομίες, ιδρύματα και κοινωφελείς περιουσίες». Σύμφωνα με την εξαγγελία, από το φορολογικό έτος 2026 τα ιδρύματα και τα κληροδοτήματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς καταργείται ο ισχύων συντελεστής 22% που επιβαρύνει σήμερα τα συνολικά έσοδά τους.

Παράλληλα, θα θεσπισθεί πλήρης απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς για τις εισφορές που κατευθύνονται προς κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα, μέτρο που αντικαθιστά τον υφιστάμενο συντελεστή 0,5%. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα 43 εκατ. ευρώ και θα αρχίσει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από το 2027 και μετά.

Η Fourlis και τα Foot Locker

Η Fourlis θα ανακοινώσει σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς τα οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου 2025, με τους αναλυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην πρώτη ουσιαστική αποτύπωση της επίπτωσης από την προσθήκη του δικτύου Foot Locker. Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται κοντά στα 145 εκατ. ευρώ, με την IKEA να καταγράφει ανάπτυξη και τον κλάδο αθλητικών ειδών να εμφανίζει διψήφια άνοδο, ενισχυμένος από τη νέα franchise δραστηριότητα. Τα περιθώρια μικτού κέρδους αναμένονται βελτιωμένα, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι μέρος της θετικής αυτής εικόνας θα μετριαστεί από αυξημένα κόστη που σχετίζονται με την ενίσχυση της παραγωγικής και λειτουργικής χωρητικότητας.