Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη 89η ΔΕΘ, οι αυξημένες αρμοδιότητες Καραμανλή στη Syndea, ο συμβιβασμός Δημοσίου με τις Netcompany – Intrasoft και Q&R και τι αλλάζει στις εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Καλό μήνα και καλή σεζόν. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα, καθώς τα βλέμματα των παραγωγικών φορέων στρέφονται στις ανακοινώσεις που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις απαντήσεις που θα δώσει για το «παράδοξο» των νέων φοροελαφρύνσεων, οι οποίες, αντί να μειώσουν το βάρος για τους πολίτες, εκτιμάται πως θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η νέα φορολογική κλίμακα, αν και θα κοστίσει δημοσιονομικά σχεδόν 1 δισ. ευρώ, δεν θα ανακόψει την ανοδική πορεία των φορολογικών εσόδων, που αναμένεται να καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ το 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά κυρίως στην άνοδο των έμμεσων φόρων.

Το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς η ενίσχυση των εσόδων μέσω ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, με τα χαμηλότερα εισοδήματα να υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Οι εκπρόσωποι της «παραγωγικής Ελλάδας» αναμένουν με ενδιαφέρον τις εξηγήσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη διατήρηση υψηλών δημοσίων εσόδων. Η συζήτηση αναμένεται νομοτελειακά να επικεντρωθεί στην ανάγκη περιορισμού της «εξάρτησης» από τους έμμεσους φόρους, καθώς τα τελευταία χρόνια κάθε αύξηση της κατανάλωσης μετατρέπεται αυτόματα σε νέα επιβάρυνση για τους πολίτες.

100 χρόνια ΔΕΘ

Η εφετινή 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ το 1925. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί την πορεία ενός αιώνα γεμάτου δημιουργία και προσφορά, καθιστώντας τη ΔΕΘ έναν θεσμό που ενώνει την παράδοση με την καινοτομία και αναδεικνύει διεθνώς τον εκθεσιακό χαρακτήρα της χώρας. Στο κατώφλι αυτής της επετείου, η ΔΕΘ–Helexpo φιλοδοξεί να εμφανίσει και το 2025 τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που εμφάνισε στη χρήση του 2024.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 18,7 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 21,5% σε σχέση με το 2023. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 51,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα έφθασαν τα 8,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης ενισχύθηκε κατά 36,1%. Πέρα από τη θετική οικονομική πορεία, η μεγάλη πρόκληση για τη διοίκηση της ΔΕΘ–Helexpo παραμένει το έργο ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό συγκρότημα με ταυτόχρονη διαμόρφωση μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της πόλης.

Το εξάμηνο του ΟΠΑΠ

Από το μέτωπο των εταιρικών ανακοινώσεων, το γεγονός που ξεχωρίζει στην ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας είναι η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2025 του ΟΠΑΠ, η οποία έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Τετάρτη. Τα βλέμματα της αγοράς και των αναλυτών είναι στραμμένα στις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά περίπου 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν οι δηλώσεις της διοίκησης σχετικά με την πορεία του τρίτου τριμήνου, καθώς θα δώσουν την κατεύθυνση για το αν ο οργανισμός θα καταφέρει να αγγίξει EBITDA της τάξης των 850 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αντιστοιχούσε σε αύξηση περίπου 2,2% σε σχέση με τα 832 εκατ. ευρώ του 2024, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ακόμη χρονιά ρεκόρ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση φαίνεται πως διαδραματίζει το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο, χάρη στα συνεχόμενα τζακ-ποτ, έχει εκτοξεύσει τα έσοδα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα έσοδα του παιχνιδιού είναι αυξημένα κατά περισσότερα από 41 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ανατρέποντας τις εκτιμήσεις που ήθελαν το 2025 να παρουσιάζει πιέσεις εξαιτίας των υψηλών περσινών επιδόσεων.

Ενισχυμένος ο ρόλος Καραμανλή στη Syndea

Αυξημένες αρμοδιότητες αποκτά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, την ευρύτερα γνωστή Syndea. Ο κ. Καραμανλής, που από τον Ιούλιο του 2024 προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως επικεφαλής του Ομίλου της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ Α.Ε.) - εκ των μεγαλύτερων μετόχων της - βλέπει πλέον το ρόλο του να διευρύνεται ουσιαστικά μετά από αλλαγές που επήλθαν προ ημερών στο καταστατικό της Syndea. Μέχρι σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε κυρίως εκπροσωπευτικό ρόλο, ωστόσο οι νέες προβλέψεις τον καθιστούν υπεύθυνο για τη συνολική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και την πλήρη ενημέρωση των μελών. Θα έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ θα λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Συμβούλιο και τις επιτροπές που το πλαισιώνουν. Παράλληλα, αναλαμβάνει την ευθύνη να εγγυάται ότι το Δ.Σ. αξιολογεί και βελτιώνει την αποδοτικότητά του. Οι αλλαγές αυτές συμπίπτουν με μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τη Syndea.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 αύξηση 12,9% στην παραγωγή ασφαλίστρων, που ανήλθαν σε 28,99 εκατ. ευρώ, ενώ τα ασφαλιστικά έσοδα ανήλθαν στα 27,5 εκατ. ευρώ (+10,3%). Τα ασφαλιστικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 17,5%, στα 20,9 εκατ. ευρώ, λόγω της απορρόφησης ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του 2023.ωΠαρά τη βελτίωση σε βασικούς δείκτες, τα αποτελέσματα χρήσης κατέγραψαν ζημιές προ φόρων 397 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 613 χιλ. το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση του δείκτη ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων και στο υψηλότερο κόστος αντασφάλισης. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατ. ευρώ, από 29,3 εκατ. το 2023, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στο 198,7%.

Οι εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) προχώρησε σε αλλαγές σχετικά με τις εξετάσεις που πρέπει να περάσουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν την άδεια ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διευρύνονται τα δικαιώματα συμμετοχής στις εξετάσεις για την άδεια ορκωτού: εκτός από τους αποφοίτους οικονομικών σχολών, πλέον μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αλλά και φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος και έχουν περάσει τα δύο τρίτα των μαθημάτων τους ( σ.σ. για να λάβουν στα χέρια τους την άδεια θα πρέπει να πάρουν πτυχίο). Οι εξετάσεις θα συνεχίσουν να οργανώνονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και να εποπτεύονται από την ΕΛΤΕ, ενώ θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο.

Παραμένουν γραπτές, αλλά για άτομα με ειδικές ανάγκες θα δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης με απόφαση της επιτροπής. Αλλαγές υπάρχουν και στην ύλη, καθώς ενσωματώνονται περισσότερα αντικείμενα σε θέματα εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου, φορολογικό δίκαιο, αλλά και πιο εξειδικευμένες γνώσεις στη λογιστική του δημόσιου τομέα, των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά το αντικείμενο της βιωσιμότητας, ώστε οι νέοι ελεγκτές να είναι σε θέση να ελέγχουν και εκθέσεις βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφάσισε πρόσφατα την αποδοχή πρότασης ενδοδικαστικού συμβιβασμού ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την ένωση εταιρειών Netcompany – Intrasoft S.A. και Quality & Reliability ΑΕ, για τη διευθέτηση οικονομικής διαφοράς που έφθασε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η υπόθεση αφορά αγωγή ύψους 607.024 ευρώ, η οποία σχετίζεται με εξωσυμβατική παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 – 8 Μαρτίου 2024.

Το Δημόσιο δεν είχε εξοφλήσει το σχετικό ποσό, το οποίο, σύμφωνα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, κρίνεται εύλογο και ανάλογο με τη συμβατική αμοιβή που προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία του 2019. Με βάση τον συμβιβασμό, το Δημόσιο θα καταβάλει άτοκα το σύνολο των 607.024 ευρώ, εκ των οποίων 546.321 ευρώ (με ΦΠΑ) στη Netcompany – Intrasoft και 60.702,43 ευρώ στη Quality & Reliability. Η λύση αυτή κρίθηκε συμφέρουσα, καθώς απαλλάσσει το Δημόσιο από την πρόσθετη επιβάρυνση τόκων και δικαστικών εξόδων που θα συνεπαγόταν τυχόν συνέχιση της δίκης. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε με επτά ψήφους υπέρ και τρεις κατά.