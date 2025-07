Η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική, οι εργαζόμενοι και ο Χρήστος Μεγάλου, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η PGSD Investments, η MGJ Maritime και οι τόκοι υπερημερίας στα δημόσια έργα

Νωρίτερα από το τέλος του 2025

Νωρίτερα από το τέλος του 2025 φέρεται να τοποθετεί πλέον η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το fund CVC Capital Partners. Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά της Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει ακάθεκτη, χωρίς περισπασμούς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, η οποία εκτιμά πως θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα.

Κατά άλλες πηγές, τα ζητήματα που άπτονται του ελέγχου που διενεργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο «deal» θα ξεπερασθούν χωρίς να εγερθεί προσθετό θέμα από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται σε «θεσμική επικοινωνία» με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε σχέση με το πελατολόγιο της στο bancassurance. Εκτιμήσεις της αγοράς θεωρούν πως η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επιβάλει συγκεκριμένους όρους για την προστασία του ανταγωνισμού και του πελατολογίου, όπως η υποχρέωση λειτουργικής ανεξαρτησίας της Εθνικής Ασφαλιστικής για συγκεκριμένο διάστημα, η απαγόρευση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Πειραιώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής που σχετίζονται με πελάτες της ΕΤΕ, κ.α.. Σε κάθε περίπτωση το κλείσιμο του «deal» περνά μέσα από το CVC Capital Partners και από το εάν το fund θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι της Εθνικής Τράπεζας.

Εάν γίνει αυτό – κάτι που κάποιοι το προεξοφλούν- η Εθνική Τράπεζα δεν θα εισπράξει μόνον τα περίπου 60 εκατ. ευρώ για το ποσοστό 9,9% που κατέχει στην Εθνική Ασφαλιστική , αλλά πολύ παραπάνω. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε πως το CVC μέσω της συμφωνίας του 2021 με την Εθνική Τράπεζα εξασφάλισε την ελάχιστη δυνατή έκθεση στις ζημιές των παλαιών ασφαλιστικών συμβολαίων Ζωής και Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς το 75% αυτών καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα. Αυτό είχε συμφωνηθεί με τη λογική πως το CVC Capital Partners θα ήταν στρατηγικός επενδυτής στην Εθνική Ασφαλιστική, και όχι «περαστικό» και «οπορτουνιστικό» όπως και αποδείχθηκε …

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής

Με τη μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Τράπεζα Πειραιώς, θα πρέπει να ρυθμιστούν και ζητήματα σχετικά με τις παροχές προς τους εργαζόμενους της ασφαλιστικής, και ειδικότερα θέματα σχετικά με τα τραπεζικά προϊόντα που τους έχουν χορηγηθεί και συνδέονται με την Εθνική Τράπεζα, όπως δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Όπως είναι αναμενόμενο, η υφιστάμενη σχέση των υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής με την ΕΤΕ —σχέση που προέκυψε λόγω της προηγούμενης ιδιοκτησιακής σύνδεσης— θα επανεξεταστεί. Και οι υποχρεώσεις που σήμερα «βαρύνουν» τον Παύλο Μυλωνά θα «βαρύνουν» τον Χρήστο Μεγάλου. Ενδεικτικά, αυτή την περίοδο έχει προκύψει διαφωνία του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη Διοίκηση της ΕΤΕ για τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων.

Η Διοίκηση Μυλωνά αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνημένη μείωση επιτοκίου στο 1,75% για τα στεγαστικά δάνεια, παρά τη σύμβαση της ΟΤΟΕ που προβλέπει την καθολική εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιουνίου 2025. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, ιδίως ενόψει της αλλαγής του μετοχικού σχήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής κάλεσε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να εφαρμόσει αναδρομικά από 1/6/2025 την μείωση των επιτοκίων στο 1,75% σε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από την έκβαση της ΣΣΕ της ΕΤΕ. Ενδεικτικά, αυτό είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα οποία θα περάσουν πλέον υπό την ευθύνη του Χρήστου Μεγάλου και της Διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αυξήσεις προβλέπει η αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Ο Γιάννης Καράμπελας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ, πρόκειται να λάβει συνολικές ετήσιες αποδοχές που δύνανται να φτάσουν έως και τα 122.200 ευρώ. Βάσει των προβλέψεων του σχετικού παραρτήματος, η ετήσια σταθερή αμοιβή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανέρχεται στις 73.000 ευρώ.

Επειδή όμως ο κ. Καράμπελας διατηρεί παράλληλα και τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 1.000 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 12.000 ευρώ ετησίως. Έτσι, το σύνολο των σταθερών αποδοχών του διαμορφώνεται στις 85.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, προβλέπεται αμοιβή 800 ευρώ για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετέχει, ενώ προστίθενται παροχές και μεταβλητές αποδοχές που μπορούν να φτάσουν έως το 20% της σταθερής ετήσιας αμοιβής, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται έως και σε 14.600 ευρώ για την καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Νομική μάχη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά η Ελλάδα, με στόχο την ακύρωση εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας αποκλείονται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ δαπάνες συνολικού ύψους 418 εκατ. ευρώ (καθαρό ποσό 415 εκατ. ευρώ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των γεωργικών ταμείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ κατά τα έτη 2015 έως 2022. Η επίμαχη απόφαση της Κομισιόν (2025/1147 της 11ης Ιουνίου 2025) κρίνει ως μη συμμορφούμενες με τους ενωσιακούς κανόνες πληρωμές που σχετίζονται με τις στρεμματικές ενισχύσεις και την πολλαπλή συμμόρφωση για σειρά ετών, επιβάλλοντας διορθώσεις ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια των διαπιστωμένων παρατυπιών. Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες διορθώσεις αφορούν ποσά για τις περιόδους 2017-2019 και 2020-2022, τα οποία αθροιστικά ξεπερνούν τα 370 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την ακυρωθείσα ήδη απόφαση της Κομισιόν στην υπόθεση Τ-46/19 που αφορούσε παρόμοια διόρθωση, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε την ίδια κύρωση χωρίς επαρκή νέα αιτιολόγηση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απόφαση παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου, ενώ αναγνωρίζεται πως το ζήτημα αγγίζει και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις, η έκβαση των οποίων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση μη προσφυγής.

Οι ακάλυπτες επιταγές

Πτωτική πορεία κατέγραψε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ. Συγκεκριμένα, η αθροιστική τους αξία το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 44,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τα 50 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, αλλά αύξηση σε σχέση με τα 38,3 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2023. Όσον αφορά στις ακάλυπτες επιταγές, καταγράφηκαν 2.106 τεμάχια συνολικής αξίας 38 εκατ. ευρώ, έναντι 2.195 τεμαχίων και αξίας 43,63 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Στον τομέα των απλήρωτων συναλλαγματικών, το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 σημειώθηκαν 2.902 περιπτώσεις με συνολική αξία 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3.146 τεμαχίων αξίας 6,48 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τόκοι υπερημερίας και δημόσια έργα

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε πως δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας από το Δημόσιο για καθυστερημένη πληρωμή λογαριασμού δημοσίου έργου, όταν η καθυστέρηση οφείλεται στην ελλιπή ή καθυστερημένη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. Η γνωμοδότηση βασίζεται σε υπόθεση έργου που δημοπρατήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε έπειτα από παρατάσεις το 2004. Αν και ο 54ος λογαριασμός πληρώθηκε, ο ανάδοχος υπέβαλε στη συνέχεια νέο λογαριασμό, διεκδικώντας τόκους υπερημερίας λόγω υποτιθέμενης καθυστέρησης. Όμως, η καθυστέρηση δεν αποδόθηκε σε ευθύνη του Δημοσίου αλλά στην εκπρόθεσμη προσκόμιση τιμολογίου και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων. Το Νομικό Συμβούλιο, ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις περί δημοσίων έργων, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατέληξε ότι για να θεμελιώνεται αξίωση τόκων υπερημερίας απαιτείται η εμπρόθεσμη και πλήρης κατάθεση όλων των δικαιολογητικών. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν νοείται καθυστέρηση εκ μέρους του Δημοσίου.

Η Lennertz & Co. στην Ελλάδα

Η Lennertz & Co. είναι ένα γερμανικό Family Οffice που έχει αναπτύξει μια πλατφόρμας εναλλακτικών επενδύσεων, που προσφέρει στους πελάτες του επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο της τεχνολογίας blockchain, του venture capital, του growth capital, του private equity και των ακινήτων. Η Lennertz & Co. παρέχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά funds venture και growth capital, άμεσες και έμμεσες επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας και της Ευρώπης μέσω των δικών της δομών private equity, καθώς και πρόσβαση σε pre-IPO επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο. Την γκάμα των εναλλακτικών της επενδύσεων συμπληρώνουν έργα ανάπτυξης πολυτελών κατοικιών και εξοχικών κατοικιών σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τα λέμε όλα αυτά διότι η Lennertz & Co. συνέστησε την Lennertz & Co. Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα την Αθήνα και σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής διαχείρισης. Η Lennertz & Co. Hellas συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία Lennertz & Co. GmbH. Τη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής αναλαμβάνουν ο Philipp Lennertz και ο Δημήτριος Μαγιάκος, στέλεχος με διακεκριμένη πορεία στον χώρο των επενδύσεων, γνωστός για τη δραστηριοποίησή του στις εταιρείες Dialectica και Moonfare.

«Κάτω από τα ραντάρ»

Την προσοχή μας τράβηξε η ίδρυση της εταιρείας PGSD Investments Συμμέτοχων και Κατασκευών Μονοπρόσωπη ΑΕ, από τον 47χρονο Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Πρόκειται για επιχειρηματία που εμφανίζεται να διαθέτει σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραμένοντας εντυπωσιακά «κάτω από τα ραντάρ». Ο Παπαδόπουλος, γεννημένος στο Τσιμκέντ του Καζακστάν και προσωρινός κάτοικος Άνω Λιοσίων, ίδρυσε την PGSD Investments με έδρα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 61 στην Αθήνα, ως μοναδικός μέτοχος και εκπρόσωπος της κυπριακής εταιρείας M.G.J. Global Investments Ltd. Ο Παπαδόπουλος όρισε ως διαχειριστή της νέας εταιρείας τον Δημήτρη Συμεωνίδη, επίσης γεννημένο στο Τσιμκέντ και κάτοικο Φυλής Αττικής.

Η PGSD Investments ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 500.000 ευρώ, κατανεμημένο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Σκοπός της PGSD είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, καθώς και η υλοποίηση τεχνικών και κατασκευαστικών έργων. Παράλληλα, στο καταστατικό περιλαμβάνονται επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το ευρύτερο επιχειρηματικό προφίλ του Παπαδόπουλου, το οποίο παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό. Εκτός από την κυπριακή εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι και επικεφαλής της MGJ Maritime SA, ενός ομίλου ναυτιλιακών εταιρειών, ο οποίος διαχειρίζεται έξι πλοία – τέσσερα tankers και δύο carriers. Η MGJ Maritime SA εντάσσεται στον ευρύτερο Όμιλο PP Group of Companies, στον οποίο περιλαμβάνονται και εταιρείες που φέρονται να δραστηριοποιούνται στην εμπορία υγρών καυσίμων και υγραερίου.