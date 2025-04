Στην Capital Markets Day της Metlen τα βλέμματα της αγοράς, η AION Holding και τα σκληρά facts για Εθνική Ασφαλιστική και Τράπεζα Πειραιώς

Όλα τα βλέμματα στην Metlen.

Όλα τα βλέμματα της αγοράς θα είναι σήμερα στραμμένα στο Λονδίνο και στην Capital Markets Day που διοργανώνει η Metlen. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η Διοικητική του ομάδα αναμένεται να αναλύσουν τις προτεραιότητες και τους στόχους για το μέλλον και να προχωρήσουν σε «ειδικού ενδιαφέροντος» ανακοινώσεις εν όψει της εισαγωγής της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) με χαιρετισμό από τη Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communications Officer της Metlen. Στις 14:35, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, θα παρουσιάσει το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας. Στις 15:00, ο Γιάννης Καλαφάτης, Chief Executive Director, Energy, θα αναφερθεί στις δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα, ενώ στις 15:15, ο Δημήτρης Στεφανίδης, Chief Executive Director, Metals, θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα των μετάλλων. Στις 15:35, ο Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METKA ATE Υποδομές και Παραχωρήσεις, θα μιλήσει για τις προοπτικές στους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων. Η εκδήλωση θα συνεχισθεί στις 16:10 με την Ελευθερία Κοντογιάννη, Chief Finance Officer, η οποία θα παρουσιάσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Metlen. Στις 16:25, ο Χρήστος Γαβαλάς, Chief Treasury & IR Officer, θα αναπτύξει τη στρατηγική διαχείρισης του ταμείου, των πιστώσεων και της παρουσίας της Metlen στις διεθνείς αγορές. Στις 16:40, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα επανέλθει με ομιλία που έχει τίτλο «We Have Done it Before… We are Doing it Again…». Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις από αναλυτές και επενδυτές , με το Capital Markets Day event να ολοκληρώνεται στις 17:50 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

«Facts don't lie»

Απηχώντας τo consensus της αγοράς η στήλη έχει επανειλημμένα αναφέρει πως η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII στην Τράπεζά Πειραιώς έναντι αποτίμησης 600 εκατ. ευρώ , είναι ένα κανονικό «δώρο» προς το fund και ένα ευνοϊκό «exit strategy» για τους επενδυτές που βρίσκονται πίσω από αυτό. Παράλληλα, είναι ένα σχέδιο που αποδυναμώνει το μεσοπρόθεσμο business plan που είχε καταρτίσει η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς το 2024 και καθιστά πλήρως αβέβαιή τη μερισματική πολιτική που είχε υποσχεθεί η τράπεζα στους μετόχους της. Η συμφωνία απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς «κουβαλάει» πολλά προβλήματα και σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην ελληνική τραπεζική αγορά. Ειδικά στον τομέα του bancassurance οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται είναι τόσες πολλές που δύσκολα το «deal» θα περάσει ως έχει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG COMP). Ωστόσο, το πόσο αποδυναμώνει την Τράπεζά Πειραιώς η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής κατέστη πλήρως αντιληπτό με τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2024. Η έκθεση αυτή καταδεικνύει πλήρως τις αδυναμίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, τις οποίες το CVC Capital Partners επιδείνωσε αντί να θεραπεύσει, και πλέον τις «περνά» στην Τράπεζα Πειραιώς. Είναι ενδεικτικό πως ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR Ratio) της Εθνικής Ασφαλιστικής υποχώρησε από 199% το 2023 σε 188% το 2024, σημειώνοντας πτώση 11 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων (transitionals) ο δείκτης μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 154% (από 162%). Τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής μειώθηκαν κατά 5,3%, στα 692 εκατ. ευρώ, με ανησυχητική μείωση (-9,4%) στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για κάλυψη φερεγγυότητας. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν αύξηση 14,7%, αγγίζοντας τα 101,4 εκατ. ευρώ, πριν από τα κόστη μετασχηματισμού και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία συνεχίζουν να επιβαρύνουν την κερδοφορία. Αρνητικά εξελίχθηκαν και τα επενδυτικά αποτελέσματα, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 23 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από χαμηλότερα κέρδη πωλήσεων και αποτιμήσεις επενδύσεων, εν. Παράλληλα, το κλειστό χαρτοφυλάκιο υγείας συνέχισε να δημιουργεί κόστη, λόγω περιορισμένης δυνατότητας αναπροσαρμογής ασφαλίστρων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη εξάρτηση από τα μεταβατικά μέτρα, τα οποία σταδιακά αποσβένονται έως το 2032και το 2025 θα μειωθούν περαιτέρω στα 90 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα επιβαρύνει επιπλέον το δείκτη φερεγγυότητας. «Facts don't lie» που λένε οι αγγλοσάξονες. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να αποκτήσει την Εθνική Ασφαλιστική από το CVC δεν έχει γίνει με αμιγώς οικονομικά κριτήρια. Κάτι που θα γίνει ακόμη πιο αντιληπτό στο προσεχές μέλλον.

Η AION Holding

Την εταιρεία συμμετοχών AION Holding συνέστησε η οικογένεια Κουκουτάρη που «τρέχει» την κοζανίτικη βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ, γνωστής με το σήμα Αlfa Pastry. Πρόκειται για τη δεύτερη εταιρεία που συστήνει η οικογένεια Κουκουτάρη μέσα σε λίγες εβδομάδες και ακολουθεί εκείνη της ανώνυμης εταιρείας Greatly, με την οποία η γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Κοζάνης θα δραστηριοποιηθεί στον τουριστικό κλάδο. Η AION Holding έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εταιρειών χαρτοφυλακίου και ιδρύθηκε με συνολικό κεφάλαιο 11,6 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 660.000 ευρώ καλύφθηκαν μέσω καταβολής μετρητών από τον ιδρυτή Αθανάσιο Κουκουτάρη, έναντι των οποίων εκδόθηκαν 660.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 10,98 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε μέσω εισφοράς σε είδος, με μεταβίβαση συμμετοχών σε τέσσερις άλλες εταιρείες. Η αποτίμηση των εισφερόμενων συμμετοχών πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία UHY AXON AUDIT SA, με τον ιδρυτή να λαμβάνει 10.982.936 εταιρικά μερίδια. Η ίδρυση της AION Holding εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Κουκουτάρη, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

Με δέκα χρόνια καθυστέρηση (!) η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε στην οριστικοποίηση της απόφασης που είχε λάβει το 2015 για την εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου. Η διαδικασία βασίστηκε σε έκθεση οριστικής αποτίμησης που εκπόνησε η εταιρεία Grant Thornton και επιβεβαιώθηκε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο και προς όφελος των πιστωτών και μεριδιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αποφασίσει τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της διάσωσης του τραπεζικού ιδρύματος. Το συνολικό ποσό που κρίθηκε αναγκαίο για τη χρηματοδότηση αυτής της διαδικασίας ανήλθε σε 87,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 65,1 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και τα υπόλοιπα 22,5 εκατ. ευρώ από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ίδιου Ταμείου. Η έκθεση αποτίμησης έδειξε επίσης ότι κανείς πιστωτής ή κάτοχος συνεταιριστικών μερίδων δεν υπέστη ζημία μεγαλύτερη από αυτή που θα είχε αν η τράπεζα είχε οδηγηθεί σε κανονική εκκαθάριση. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι τα ποσά που είχαν επενδυθεί σε συνεταιριστικές μερίδες δεν θεωρούνταν καταθέσεις, αλλά κεφάλαια συμμετοχής, γεγονός που δεν δημιουργεί αξιώσεις αποζημίωσης από το Ταμείο. Μετά από όλα αυτά, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης αποφάσισε και επισήμως να κηρύξει τη λήξη της εξυγίανσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου και να δημοσιεύσει την απόφασή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ανάρτηση δαπανών στη Διαύγεια

Στην «επικαιροποίηση» της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια των δαπανών από τους επιχορηγούμενους φορείς, προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι φορείς θα έχουν περιθώριο έως και τις 30 Ιουνίου 2025 για να αναρτήσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν μέσα στο 2024. Η τροποποίηση αναδεικνύει προβλήματα «που παρατηρήθηκαν διαχρονικά» στη συμμόρφωση των φορέων. Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες ρύθμισης, οι καθυστερήσεις και οι αδυναμίες στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας φαίνεται πως επιμένουν. Η απόφαση, αν και δεν επιφέρει άμεση επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, μεταθέτει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας, επιτρέποντας στους επιχορηγούμενους φορείς να καθυστερήσουν ουσιαστικά για πάνω από ένα εξάμηνο την ανάρτηση των οικονομικών τους στοιχείων.