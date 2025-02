Ο αιφνιδιασμός του John Paulson με το ABO των 160 εκατ. ευρώ και τα μερίσματα της Τράπεζας Πειραιώς, οι καταγγελίες για την ΒΙΠΕ Σίνδου και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και η Cloud Security Alliance

Αιφνιδιασμός από Paulson

Αρνητικούς συνειρμούς και σκέψεις προκάλεσε στην επενδυτική κοινότητα η ανακοίνωση πως ο John Paulson, ο μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε χθες σε πώληση 35.000.000 μετοχών της τράπεζας με Accelerated Bookbuild Offering (ABO) και μάλιστα με discount 3,17% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος. Είναι ομολογουμένως παράδοξο από τη μία ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου να ανακοινώνει μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας έως το 2028 που προβλέπουν αθροιστικά μερίσματα έως 2 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας και από την άλλη – την ίδια ημέρα- ο βασικός μέτοχος της Πειραιώς να μειώνει το ποσοστό του από το 18,62% στο 15,82%, και να εισπράττει 160 εκατ. ευρώ μέσω ενός ABO που γίνεται με discount, δείχνοντας πως «κλειδώνει υπεραξίες» και «πάει για τα σίγουρα».

Πηγές με γνώση της διαδικασίας ανέφεραν πως από εποπτικής άποψης η διενέργεια του Accelerated Bookbuild Offering την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων , «γλίτωσε» τον Paulson από περιττές ανακοινώσεις και εποπτικούς ελέγχους. Και αυτό ακούγεται λογικό. Πάντως πρόσθετο ενδιαφέρον έχει το πού κατέληξε το 2,8% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που πούλησε ο John Paulson μέσω της Goldman Sachs στην τιμή των 4,58 ευρώ ανά μετοχή. Διότι εάν οι πληροφορίες που έκαναν το γύρω της αγοράς χθες το βράδυ ευσταθούν, τότε κατέληξε σε συγκεκριμένα χέρια, τόσο συγκεκριμένα, που δεν το λες και «free float». Σε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί πως θα ερμηνεύσει η αγορά τη συγκεκριμένη αιφνιδιαστική κίνηση του John Paulson και το εάν με το να κλειδώσει τις υπεραξίες πυροβόλησε τα πόδια του ή όχι. Διότι δεν πρέπει να λησμονείται πως ακόμη και εάν πλέον διαθέτει το 15,82% της Πειραιώς, κάθε αρνητική κίνηση της μετοχής επηρεάζει πρώτα εκείνον.

Τα μερίσματα της Τράπεζας Πειραιώς

Ήδη η χθεσινή διαβεβαίωση του CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου πως η μερισματική πολιτική της τράπεζας δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τη συμφωνία με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική, δεν έπεισε την αγορά και δεν απέτρεψε χθες την πτώση της μετοχής του πιστωτικού ιδρύματος. Οι επενδυτές δεν μπορούν να δουν, πώς η Τράπεζα Πειραιώς με χαμηλότερα έντοκα έσοδα το 2025 θα πετύχει εφέτος καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, ακόμη και εάν τα έσοδα από προμήθειες παραμείνουν αμετάβλητα. Ειδικά εάν στην εξίσωση μπει ο πολίτικος κύκλος και οι διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι αμφιβολίες πληθαίνουν και ειδικά οι αμφιβολίες για τη δυνητική πιστωτική επέκταση.

Θα μπορούσε η Διοίκηση Μεγάλου να μεγεθύνει τα κέρδη μέσα από περικοπές κόστους; Δεν έχει δώσει έως σήμερα τέτοια δείγματα γραφής. Αναμφίβολα το κόστος θα αυξηθεί από την συναλλαγή των 469 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και από την επίπτωση που θα έχει στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς (εκτιμάται περίπου 150 μονάδες βάσης). Θα χρειαστεί μεγαλύτερη «ευκρίνεια» από τον Χρήστο Μεγάλου, ώστε να πειστούν οι επενδυτές πως η μερισματική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι αυτή που τους υπόσχεται…

Οι προμήθειες της Τράπεζας Πειραιώς

Σε κάθε περίπτωση, ισχνή αναμένεται για την Τράπεζα Πειραιώς η επίπτωση των πρόσφατων κυβερνητικών μέτρων για τη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της τράπεζας, οι αλλαγές θα πλήξουν κυρίως τις μεταφορές κεφαλαίων και τις προμήθειες πληρωμών, με την εκτιμώμενη μείωση των εσόδων να ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2024, τα οποία ανήλθαν στα 636 εκατ. ευρώ, από 547 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν τέσσερις και πλέον φορές περισσότερο σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 16%, έναντι μόλις 4% των καθαρών εσόδων από τόκους. Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 23%, σημειώνοντας αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, και αποτελεί τον υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν στο 0,85%.Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται κυρίως στη ζήτηση για χρηματοδοτήσεις, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Ενδεικτικά, το 2024 τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα 11,4 δισ. ευρώ, με σημαντική ώθηση από τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μείωση προσωπικού αύξηση e-banking

Το 2024 ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκε κατά 3,96% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 7.872 άτομα, από 8.053 το 2023. Την ίδια στιγμή που ο αριθμός των εργαζομένων μειωνόταν κατά 3,96%, ο μέσος αριθμό πελατών της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking σε εβδομαδιαία βάση αυξήθηκε το 2024 κατά 4,05% σε ετήσια βάση. Ανήλθε σε 900.000, από 865.000 πελάτες το 2023.

Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη σαφή στόχευση της τράπεζας στην ενίσχυση των ψηφιακών της υπηρεσιών, ωστόσο δημιουργεί δύο βασικές προκλήσεις: την ανάγκη για ενισχυμένες υποδομές κυβερνοασφάλειας και τη διαχείριση του αυξημένου φόρτου εργασίας για το μειωμένο προσωπικό. Η Διοίκηση Μεγάλου φαίνεται πως αντιλαμβάνεται το πρόσθετο βάρος που επωμίζεται το υπάρχον προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο πως στο τέταρτο τρίμηνο του 2024 οι δαπάνες προσωπικού έφθασαν στα 113 εκατ. ευρώ, από 91 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, καθώς δόθηκαν bonus στους εργαζομένους, ως αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Η ΒΙΠΕ Σίνδου

Σε απόγνωση βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς αυξήσεις στις χρεώσεις που επιβάλλει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ετήσιες ανατιμήσεις στα τιμολόγια αγγίζουν ακόμα και το 445%, δημιουργώντας τεράστια οικονομική επιβάρυνση στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για μια ανεξέλεγκτη πολιτική χρεώσεων, η οποία επιβάλλεται χωρίς διαφάνεια και χωρίς την αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών.

Οι αυξήσεις άρχισαν να εφαρμόζονται μετά τη μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ στην ΕΤΒΑ, γεγονός που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, άνοιξε τον δρόμο για αυθαίρετες οικονομικές επιβαρύνσεις. Παράλληλα, επιπλέον χρεώσεις επιβλήθηκαν στο όνομα της αναβάθμισης των υποδομών, ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν έχουν διαπιστώσει καμία ουσιαστική βελτίωση. Από την πλευρά της, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και πως οι χρεώσεις είναι «ανταποδοτικές». Ωστόσο, οι επιχειρήσεις απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι η καθημερινή εικόνα της περιοχής δεν αντανακλά καμία επένδυση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου καταγγέλλουν ότι τα κοινόχρηστα κόστη έχουν εκτοξευθεί, με τιμολόγια που ξεπερνούν τα 1.200 ευρώ μηνιαίως για μικρές επιχειρήσεις και φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ για τις μεγαλύτερες. Επιπλέον, οι χρεώσεις που παραδοσιακά καταβάλλονταν σε τριμηνιαία βάση πλέον απαιτούνται μηνιαίως, γεγονός που εντείνει την πίεση ρευστότητας, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ υποστηρίζει ότι οι περισσότερες εταιρείες πληρώνουν λιγότερα σε σχέση με το 2023, όμως τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις δείχνουν το αντίθετο. Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς οι εταιρείες της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Οι πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως τονίζουν οι επιχειρηματίες, είναι το «κερασάκι στην τούρτα» μιας ήδη δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Οι αντιδράσεις των επιχειρηματιών κλιμακώνονται, με πολλούς να ζητούν άμεση επανεξέταση των χρεώσεων και ουσιαστικό διάλογο με τον CEO της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Θανάση Ψαθά. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, μέχρι στιγμής οι συναντήσεις μαζί του περιορίζονται σε γεύματα και δείπνα και δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση.

Η Cloud Security Alliance

Η Cloud Security Alliance (CSA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να «προωθεί τη χρήση βέλτιστων πρακτικών για την παροχή διασφάλισης ασφάλειας στο cloud computing και να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τις χρήσεις του cloud computing, ώστε να συμβάλλει στην ασφάλεια όλων των άλλων μορφών πληροφορικής».

Η CSA διαθέτει πάνω από 80.000 μεμονωμένα μέλη παγκοσμίως και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής που επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες για την ασφάλεια του cloud, όπως το National Institute of Standards and Technology (NIST), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης και άλλες αρχές προστασίας δεδομένων. Αναφερόμαστε στην Cloud Security Alliance διότι πλέον απέκτησε παρουσία και στην Ελλάδα. Χθες καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας Cloud Security Alliance (CSA-EMEA) - Ireland Company Limited by Guarantee. Το νέο υποκατάστημα φέρει την επωνυμία Cloud Security Alliance - Ireland Υποκατάστημα Αλλοδαπής και έχει ως κύριο την παροχή υπηρεσιών συστημάτων προστασίας.