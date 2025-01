Η Αργυρώ Κασαπάκη, η CF Ventus και η «αρρύθμιστη συμμόρφωση», τα βιοκαύσιμα, η Dragonfly Fuels Hellas και η Tynker AI

«Αρρύθμιστη συμμόρφωση»

Πάνω από δέκα χρόνια διατέλεσε Compliance Officer (υπεύθυνη κανονιστικής συμμόρφωσης) της Τράπεζας Πειραιώς η Αργυρώ Κασαπάκη, η οποία από τις 17 Φεβρουαρίου 2025 θα αναλάβει σύμβουλος διοίκησης στο τραπεζικό ίδρυμα, με τον Παναγιώτη Τσουκάτο να τη διαδέχεται στη νευραλγική αυτή θέση. Η κ. Κασαπάκη τη δεκαετία αυτή διαχειρίστηκε πολλές ευαίσθητες υποθέσεις, καθώς η τράπεζα ήταν βεβαρυμμένη με σοβαρά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν το έκανε πάντα με επιτυχία. Είναι ενδεικτικό πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ επέβαλε το 2019 στην Τράπεζα Πειραιώς διοικητικό πρόστιμο 5,1 εκατ. ευρώ για κακώς κείμενα σχετιζόμενα με την αύξηση κεφαλαίου του 2015. Αυτά τα κακώς κείμενα –cash collateral κόκκινων δανειοληπτών χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου- έγιναν στη «βάρδια» της κ. Κασαπάκη, η οποία από τις 18 Ιουλίου 2014 ήταν Group Compliance Officer της Πειραιώς. Μια ακόμη «αστοχία» της κ. Κασαπάκη σχετίζεται με την επίσημη πληροφόρηση που παρείχε η ίδια εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς σε εποπτικές Αρχές σε σχέση με το δάνειο 122,5 εκατ. ευρώ που χορήγησε η Τράπεζα Πειραιώς στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 προς την ιρλανδική εταιρεία CF Ventus Designated Activity Company για να διευκολύνει την απόκτηση ενεργειακών assets των Global Resources,Greenworld Capital και Euroenergy.

Στην αλληλογραφία της στις 23 Ιανουαρίου 2019 με τις εποπτικές αρχές που ερευνούσαν τα κακώς κείμενα της υπόθεσης Πειραιώς – Libra, η κ. Κασαπάκη είχε αναφέρει πως η σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και αριθμό 11283696 συνομολογήθηκε με την ιρλανδική CF Ventus, την οποία χαρακτήριζε 100% θυγατρική της Softbank Group Corporation. Αυτό ήταν «ατυχές», καθώς το 8,43% της CF Ventus ανήκε στην ελληνική εταιρεία Nostira, η οποία εκείνη την εποχή ήταν στο επίκεντρο των ερευνών των εποπτικών Αρχών και η οποία επωφελήθηκε από τη δανειοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς. Μη γνωρίζοντας – πιθανότατα- το σχετικό γεγονός η κ. Κασαπάκη δεν παρείχε καθαρή εικόνα στις Αρχές. Αυτές είναι δυο μόνον ενδεικτικές περιπτώσεις αστοχιών. Υποθέσεις παράνομων διαγραφών δανείων, λήψης εικονικών τιμολογίων και παράνομες χορηγήσεις σε εταιρείες σχετιζόμενες με πρώην μέλη του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, συνθέτουν το περιβάλλον «αρρύθμιστης συμμόρφωσης» εντός του οποίου εργάσθηκε η κ. Κασαπάκη. Και σίγουρα με όσα έχουν δει τα μάτια της μπορεί να γράψει ούτε ένα, ούτε δύο , αλλά πλήθος βιβλίων σχετικών με τη σύγχρονη τραπεζική ιστορία της χώρας.

H Deep Capital Holding

Ελληνική θυγατρική απέκτησε ο όμιλος Deep Capital Group του επιχειρηματία Δημήτρη Μάρη. Πρόκειται για την Deep Capital Holding, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 700.000 ευρώ και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ο κ. Μάρης και ως μέλη οι συνεργάτες του Πόλα Δαλαμάγκα και Αλέξανδρος Χατζόπουλος. Ο όμιλος Deep Capital Group δραστηριοποιείται σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από δέκα χώρες μέσα από τις συμμετοχές του στην Kaizen Gaming, την 24 Media Συμμετοχών και άλλες σημαντικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, επικεντρώνοντας την επιχειρηματική και επενδυτική του δράση στους κλάδους της τεχνολογίας και το ευρύτερο οικοσύστημα της καινοτομίας, στα media και στο real estate.

Η Dragonfly Fuels Hellas

Προοπτικές για την αγορά βιοκαυσίμων στην Ελλάδα βλέπουν ξένοι επενδυτές με περγαμηνές στο σχετικό χώρο. Προχθές αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σύσταση της Dragonfly Fuels Hellas ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων και στη συλλογή και επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Μέτοχος της Dragonfly Fuels Hellas ΑΕ, είναι η βρετανική εταιρεία Dragonfly International Holdings Ltd την οποία εκπροσωπεί ο Karl W. Feilder, επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των βιοκαυσίμων. Ο Karl W. Feilder έχει ιδρύσει στο Ντουμπάι την εταιρεία Neutral Fuels Holdings Ltd, η οποία συλλέγει χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και το μετατρέπει σε βιοκαύσιμο. Η Neutral Fuels είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοκαυσίμων στην περιοχή του Κόλπου και δραστηριοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Αφρική. Στους μετόχους της Dragonfly International Holdings Ltd συγκαταλέγεται και ο Christian Tabet, στέλεχος της HYCAP Group, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ο οποίος είναι σύμβουλος επιχειρηματικών επενδύσεων της BP Ventures, του επιχειρηματικού κεφαλαίου της BP, που επενδύει σε εταιρείες τεχνολογίας που φέρνουν επαναστατικές αλλαγές και επιταχύνουν την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας. Η Dragonfly Fuels Hellas ΑΕ είναι λοιπόν ένα ενδιαφέρον για παρακολούθηση project.

Η Tynker AI

Ειδικό ενδιαφέρον έχει και η σύσταση στην Ελλάδα της εταιρείας Tynker AI. Η εν λόγω εταιρία που συστάθηκε από τον βρετανό προγραμματιστή Ben Brunyee και την Βασιλική Μανάφα, η οποία είναι επικεφαλής της MiMo Labs και συνδέεται με την ομάδα της διαφημιστικής εταιρείας Headline Athens του Χρήστου Μανάφα, έχει ήδη πουλήσει την τεχνολογία της σε εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα. Η online πλατφόρμα της Tynker AI επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν μοναδικό, εξατομικευμένο περιεχόμενο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας άκρως ελκυστικές και εύκολα διαμοιράσιμες λύσεις. Ενδεικτικό της επιτυχίας της είναι ότι κορυφαίοι οργανισμοί, όπως οι Royal Canin, Cosmote, Novartis, Eurobank, Growthfund, Satori, και Whats Up, έχουν ήδη αξιοποιήσει την τεχνολογία της.

Η Solar Cells Hellas

Ο Όμιλος Solar Cells Hellas της οικογένειας Παναγάκου συνέστησε μια νέα εταιρεία, την Venice Energy Μονοπροσωπη ΙΚΕ, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτή τη στιγμή, η Solar Cells Hellas αναπτύσσει περισσότερα από 1 GW έργων ΑΠΕ στην ελληνική αγορά, με 103,6 MW ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή ανάπτυξης. Το ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει μικρής ισχύος φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρά αιολικά πάρκα, μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα που κυμαίνονται από 1 έως 50 MW, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας.