Οι εγγυητικές της Optima bank, η Eurobank και ο Τσαουσέσκου και το «θαύμα» με την κεφαλαιοποίηση της SOFTWeb

«Ποσοστά Τσαουσέσκου»

Τα «ποσοστά του Τσαουσέσκου» στην πάλαι ποτέ Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας θύμισαν τα εντυπωσιακά ποσοστά έγκρισης που έλαβαν από τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα υψηλά ποσοστά έγκρισης ανέδειξαν εμφατικά ν την ευρεία αποδοχή και την εμπιστοσύνη των μετόχων στις αποφάσεις της διοίκησης της Eurobank. Είναι ενδεικτικό, πως με ποσοστό 99,94%, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. παρόμοιο ποσοστό έγκρισης 99,94% καταγράφηκε και για τις αμοιβές σε διοικητικά στελέχη και εργαζομένους από ειδικά αποθεματικά, την αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας αποδοχών, καθώς και την εκλογή της εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ως τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 2024. Με ποσοστό 99,92%, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου ως επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, ενώ με το ίδιο ποσοστό ενέκριναν και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2023 στα μέλη του Δ.Σ.

Δυο παραδοσιακά «δύσπεπτα» θέματα για τους μετόχους η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2023 εγκρίθηκαν και τα δύο με ποσοστό 99,91%.Η συνολική διαχείριση και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 2023 έλαβε την έγκριση με ποσοστό 99,22%, ενώ η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 εγκρίθηκε με ποσοστό 99,86%.Τέλος, η εκλογή και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφηκε με ποσοστό άνω του 99,86%. Είναι αμφίβολο εάν θα δούμε ανάλογα ποσοστά έγκρισης σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Το «θαύμα» της SOFTWeb

Το «θαύμα» της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν η SOFTWeb - Αdaptive I.T. Solutions, η Σαλονικιώτικη εταιρεία τεχνολογίας, η οποία στην πρώτη ημέρα εισαγωγής της στην Εναλλακτική Αγορά είδε την μετοχή της να σημειώνει άνοδο 132,56%. Η μετοχή της SOFTWeb άνοιξε στα 0,90 ευρώ και εκτοξεύθηκε ενδοσυνεδριακά έως τα 2,64 ευρώ, για να κλείσει τελικά στα 2 ευρώ. Συνολικά διακινήθηκαν 5.106 μετοχές της SOFTWeb, με μέση τιμή διαπραγμάτευσης κοντά στο 1,70 ευρώ. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό του πράγματος.

Με ένα τζίρο 8.730 ευρώ (ναι καλά διαβάζετε 8.730 ευρώ) η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας εκτοξεύθηκε από τα 4.411.800 ευρώ στα 10.260.000 ευρώ. Δηλαδή κατά 5,85 εκατ. ευρώ! Υπενθυμίζουμε πως για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής είναι ελεύθερο. Οπότε σήμερα και αύριο μπορεί να δούμε περαιτέρω άνοδο (ή και όχι). Αυτός που σίγουρα πρέπει να δηλώνει ικανοποιημένος από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής, είναι ο Θεόδωρος Κρίντας, ο επικεφαλής της Koubaras Ltd που ήταν ο σύμβουλος εισαγωγής της SOFTWeb στην Εναλλακτική Αγορά.

Η Optima bank

Μετά από αίτημα της Optima bank και θετική γνωμοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στον επανακαθορισμό του ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της Optima. Σύμφωνα με την απόφαση, το νέο όριο ανέρχεται στο ποσό του 1,08 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024 οι εγγυητικές επιστολές που είχε εκδώσει η Optima bank ανέρχονταν στα 607 εκατ. ευρώ, από 616 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023. Το 2023 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της Optima bank ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 44,5%.

Εξ αυτών των 32 εκατ. ευρώ, τα 16 εκατ. ευρώ σχετίζονται με προμήθειες που συνδέονται με τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών. Σημαντικό δε μέρος του χαρτοφυλακίου της τράπεζας σε εγγυητικές επιστολές σχετίζεται με έργα ΑΠΕ. Η αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της Optima στο 1,08 δισ. ευρώ, συνιστά αύξηση 75,3% σε σχέση με τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2023. Θα μπορούσε να πιθανολογήσει κάποιος πως εάν τα 616 εκατ. ευρώ εγγυητικών παρήγαγαν έσοδα από προμήθειες ύψους 16 εκατ. ευρώ, τότε, με το νέο όριο του 1,08 δισ. ευρώ, τα έσοδα από προμήθειες θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 28,05 εκατ. ευρώ. Αλλά αυτό είναι απλά μια προβολή στο μέλλον…

Η Distinction Resorts

Η Distinction Resorts, υλοποιεί στρατηγική επένδυση στο Καλαφάτη Μυκόνου και κατασκευάζει ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, συνολικού προϋπολογισμού 81,2 εκατ. ευρώ. Από την εν λόγω επένδυση αναμένεται να δημιουργηθούν 250 θέσεις εργασίας. Προχθές η Distinction Resorts προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,40 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15,94 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 2,40 εκατ. ευρώ, η εταιρεία PURE LARIMAR RESORTS LTD ανέλαβε την καταβολή 2,24 εκατ. ευρώ, ενώ η RMR STAR BRIGHT INVESTMENT LTD κατέβαλε 153.840 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, η PURE LARIMAR RESORTS LTD κατέχει πλέον 1.491.892 μετοχές, ήτοι το 93,59% στην Distinction Resorts, ενώ η RMR STAR BRIGHT INVESTMENT LTD κατέχει 102.180 μετοχές, με ποσοστό 6,41%. Οι εν λόγω εταιρείες είναι συνδεδεμένες με την Monterock International, μια ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών που δίνει έμφαση στις επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας, του real estate και του food & beverage.

Στην Monterock International, συμμετέχει ο Έλληνας επιχειρηματίας Πέτρος Στάθης και κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε συνεργασία με την Investment Corporation of Dubai. Παράλληλα, με την αύξηση κεφαλαίου η Distinction Resorts προχώρησε και σε μια συμβολική χειρονομία. Σε μια δωρεά αξίας 24.180 ευρώ που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Το Aretha Greece Vision Fund

To 2021 είχε εμφανισθεί στην ελληνική αγορά μια βρετανική επενδυτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η Aretha Capital Partners, η οποία προμόταρε το Aretha Greece Vision Fund (AGVF), ένα fund με έδρα την Κύπρο που θα επένδυε στο ελληνικό real estate. Ο Ashish Saraff, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Aretha Capital Partners, είχε φιλοξενηθεί τότε σε διάφορα ΜΜΕ – μικρά και μεγάλα- διαμηνύοντας πως το fund του ήταν ανοιχτό σε επενδυτές από όλο τον κόσμο και κατέγραφε σημαντικό ενδιαφέρον.

Χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ανακαλέσει την καταχώρηση του Aretha Greece Vision Fund RAIF V.C.I.C. Plc από το μητρώο με τους Καταχωρισμένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), καθώς «δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ελάχιστο ενεργητικό εντός της παραταθείσας προθεσμίας» που του είχε χορηγήθηκε. Ως αποτέλεσμα, το Aretha Greece Vision Fund τέθηκε σε διάλυση και εκκαθάριση. Άδοξο τέλος για το πολυδιαφημισμένο fund.