H BC Partners, ο Νίκος Σταθόπουλος και ο δείκτης DPI, οι Έλληνες «Gatekeepers» και η συνάντηση Χατζηδάκη -Λεώπουλου

Συνάντηση Χατζηδάκη -Λεώπουλου

Πράκτορας της στήλης με ιδιαιτέρως αυξημένη αξιοπιστία και παρατηρητικότητα μας μετέφερε πως μια φιγούρα που ομοίαζε καταπληκτικά με τον Άγη Λεώπουλο, τον Executive Vice Chairman-Global της ελβετικής τράπεζας UBS, πέρασε το κατώφλι του γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Ο Άγης Λεώπουλος συνδέεται με πολύχρονη και στενή φιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι «Εθνικάριος», ψυχή τε και σώματι, καθώς πριν την UBS, είχε σταδιοδρομήσει αμιγώς στην Εθνική Τράπεζα.

Έως το 2012, οπότε και μετέβη στην Ελβετία, ήταν Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας, υπεύθυνος για την εποπτεία των διεθνών δραστηριοτήτων της. Και όσοι τον έχουν γνωρίσει ή έχουν συνεργαστεί μαζί του λένε μόνον τα καλύτερα. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησής του κ. Λεώπουλου με τον Κωστή Χατζηδάκη. Το μόνο σίγουρο είναι πως πολλοί Εθνικάριοι θα ήθελαν να τον δουν να επιστρέφει στην τράπεζα που τον ανέδειξε.

H BC Partners, η NOVA και ο δείκτης DPI

Μια εργάσιμη εβδομάδα απομένει έως τις 31 Ιουλίου οπότε οι Morgan Stanley και JP Morgan θα παραδώσουν στην BC Partners τη λίστα με τους ενδιαφερομένους επενδυτές για την United Group. Από την ποιότητα των επενδυτών και τη σοβαρότητα των προτάσεων θα καταδειχθεί το εάν η BC Partners θα προκρίνει την πώληση ολόκληρης της United Group ή την πώληση επί μέρους assets, όπως η Nova. Ο επικεφαλής Ευρώπης της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος θέλει να προσθέσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις προσόδους από το «exit» από την United Group, στα αθροιστικά 9 δισ. ευρώ που έχει πετύχει τους τελευταίους 18 μήνες η επενδυτική του φίρμα από τις εξόδους που έχει κάνει από άλλες επενδύσεις της.

Η BC Partners έχει από αυτές τις συναλλαγές σημειώσει ελκυστικές αποδόσεις, προσφέροντας στους επενδυτές - εταίρους επιστροφές (multiple on invested capital -MOIC) που αντιστοιχούν 2,5 και 3 φορές στην αρχική τους επένδυση. Δεν είναι τυχαίο πως ο ίδιος ο Νίκος Σταθόπουλος δίνει μεγαλύτερο βάρος στο δείκτη διανομών προς πληρωμένα κεφάλαια (distributions to paid in capital ratio - DPI) σε σύγκριση με την εσωτερική απόδοση επένδυσης (internal rate of return - IRR). Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις εν λόγω έννοιες ο DPI μετρά το ποσό των διανομών που έχουν ήδη καταβληθεί στους επενδυτές σε σχέση με το συνολικό ποσό κεφαλαίου που έχουν πληρώσει. Ουσιαστικά, δείχνει πόσα χρήματα έχουν επιστραφεί στους επενδυτές μέχρι στιγμής και είναι ένας σημαντικός δείκτης της ρευστότητας μιας επένδυσης. Ο IRR μετρά τον ετήσιο ρυθμό απόδοσης μιας επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διανομές όσο και την εκτιμώμενη αξία των υπολοίπων επενδύσεων. Είναι μια μέτρηση που αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα της επένδυσης σε βάθος χρόνου.

Η βαρύτητα που αποδίδεται στον DPI έναντι του IRR εξαρτάται από τις προτεραιότητες των επενδυτών. Σε περιόδους αβεβαιότητας ή όταν η ρευστότητα είναι σημαντική, ο DPI μπορεί να θεωρείται πιο σημαντικός. Ωστόσο, ο IRR παραμένει κρίσιμος για την αξιολόγηση της συνολικής αποδοτικότητας και της μακροπρόθεσμης αξίας μιας επένδυσης.

JP Morgan και Χάρης Καρώνης

Σε διαδικασία σταδιακής εξομάλυνσης κινούνται οι σχέσεις της JP Morgan με τον CEO και συνιδρυτή της Viva Wallet, Χάρη Καρώνη. Ομάδα στελεχών της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας βρέθηκε την προηγουμένη εβδομάδα στην Αθήνα και είχε επαφές με την πλευρά της Viva, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν παραγωγικές. Κατά πληροφορίες, οι συζητήσεις έγιναν σε κλίμα καλύτερο εκεινού που επικρατούσε πριν τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν οι δύο πλευρές προσέφυγαν στα βρετανικά δικαστήρια για την αποτίμηση της Viva Wallet. Το εάν το κλίμα αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την πώληση της Viva σύντομα και κυρίως προτού μειωθεί περαιτέρω η δραστηριότητα στην αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών Fintech δεν το ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί από όλες τις πλευρές…

Οι Έλληνες «Gatekeepers»

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FinancialAction Task Force - FAFT), ο διεθνής φορέας που θέτει τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος έχει σχεδόν έξι χρόνια να επισκοπήσει την πρόοδο της Ελλάδος. Και λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος έχει παρωχημένη πληροφόρηση για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πόσο παρωχημένη, καταδείχθηκε από το περιεχόμενο έκθεσης που δημοσίευσε προ ημερών με τον τίτλο «Horizontal Review of Gatekeepers’ Technical Compliance Related to Corruption». Κατά την έκθεση αυτή η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης όσον αφορά στους «επαγγελματίες-φύλακες» (Gatekeepers) , όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, παρόχους υπηρεσιών καταπιστεύματος και σύστασης εταιρειών (TCSPs), και μεσίτες ακινήτων.

Η έκθεση αναφέρει πως «οι εποπτικές αρχές της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες και εργαλεία για την επιβολή της συμμόρφωσης στους συγκεκριμένους τομείς. Η συνολική βαθμολογία συμμόρφωσης της Ελλάδας ανέρχεται στο 89%, πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της FATF, που είναι 74%». Ωστόσο, η FATF αξιολογεί το εάν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ώστε οι «Gatekeepers» να κάνουν αναφορές για ξέπλυμα χρήματος και όχι εάν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζεται στην πράξη. Για παράδειγμα η έκθεση δεν έχει κανένα απολογιστικό στοιχείο για το πόσοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι την τελευταία εξαετία έχουν τηρήσει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας πελατών και έχουν κάνει αναφορές στους συλλόγους τους για ύποπτους πελάτες. Μια εποχή που οι Golden Visa εκτόξευσαν τις συναλλαγές, ειδικά ξένων υπηκόων, οι αναφορές δέουσας επιμέλειας πελατών ήταν απειροελάχιστες. Αλλά και για τους λογιστές η FATF αναφέρει πως βάσει του νομοθετικού πλαισίου υποχρεούνται να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών.

Αλλά ξανά, δεν αναφέρεται καμία υπόθεση που λογιστής έκανε αναφορά ύποπτης συναλλαγής στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Εκεί που η έκθεση το τερμάτισε είναι στους μεσίτες ακινήτων. Όπως αναφέρει, δεδομένου ότι οι συναλλαγές ακινήτων αποτελούν σημαντική οδό για το ξέπλυμα χρήματος, η Ελλάδα απαιτεί από τους μεσίτες ακινήτων να ακολουθούν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών ακινήτων. Στην πράξη, δεν υπάρχει κανένας μεσίτης ακινήτων που να έκανε αναφορά ύποπτης συναλλαγής στις Αρχές, τόσο σχετιζόμενη με την Golden Visa, όσο και με απλές συναλλαγές με χρήματα άγνωστης προέλευσης. Με απλά λόγια, το ξέπλυμα χρήματος δεν μπορεί να καταπολεμηθεί εάν δεν υπάρχει στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του νομικού οπλοστασίου. Και η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πρωτίστως από τις ελληνικές αρχές, αλλά και από τις διεθνείς, όπως η FATF, η οποία δυστυχώς συντάσσει «εκθέσεις ιδεών».

Η κυβερνοανθεκτικότητα της ΑΑΔΕ

Μετέθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας λογισμικού ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ορίστηκε η 6η Αυγούστου 2024, ενώ η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίσθηκε η 27η Αυγούστου 2024. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και παροχή εγγύησης «καλής λειτουργίας» εξειδικευμένου λογισμικού και λύσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθούν και συναφείς υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην πλήρη ενσωμάτωση των λύσεων στο περιβάλλον της φορολογικής διοίκησης, ενισχύοντας την κυβερνοανθεκτικότητα της Αρχής. Το εξειδικευμένο λογισμικό που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών, λογισμικό διαχείρισης προσβάσεων διαχειριστών (Privileged Access Management), λογισμικό διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας (SIEM) και λογισμικό διακυβέρνησης και ταξινόμησης δεδομένων (σύστημα Data Classification). Η εκτιμώμενη αξία του αρχικού έργου ανέρχεται σε 1,52 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.